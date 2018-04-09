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Помогите сделать асфальтированную дорогу по Сибирской!!!
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09.04.18 14:31
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Тысячу нарушений пожарной безопасности выявили в казахстанских ТРЦ со 2 апреля
Молодцы, отчитались. План по нарушениям выполнили, а дальше, как обычно, хоть трава не расти. Что пожарные, что полицейские со своими планшетами - у всех все сводится к одному.
09.04.18 14:10
Сакен
Мясо дорожает в разы быстрее других продуктов в Казахстане
1 кг мяса по стоимости равен бутылке водки (без костей = хорошей водки) = 4-5 пачек сигарет. На мой взгляд мясо должно стоить еще дороже.
09.04.18 14:10
112
В Костанайской школе технического творчества открылся кабинет IT-технологий
Аноним: Каких вопросов? Про показ корочки здесь? Да.. Показ корочки или диплома и без стеснения говорить о своей сегодняшней работе.. Что тут такого? Нужно обязательно что то съесть, чтобы...
09.04.18 14:07
112
В Костанайской школе технического творчества открылся кабинет IT-технологий
Аноним: Или иначе: кто из вас двоих - лошара анапский? Если, сидя в ютьюбе, можно было посмотреть как это делается и никого не вызывать, а сделать самому? Помню, помню как ты закоротил розетку,...
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Мясо дорожает в разы быстрее других продуктов в Казахстане

9 апреля 2018, 11:27 |  Общество

Годовой рост цен на мясо достиг 8-10 процентов при среднем росте цен на продтовары всего в 5,5 процента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на  Ranking.kz.

Фото с сайта agroinfo.com

Казахстанцы вынуждены платить все больше за мясо. Сильнее всего год-к-году подорожала говядина - сразу на 9,9 процента, до 1 481 тенге за килограмм. Баранина выросла в цене на 9 процентов, до 1 390,1 тенге за килограмм. Свинина и конина подорожали на 8,8 процента, до 1 254,3 тенге, и 8 процентов, до 1 619,9 тенге, соответственно.

Практически не изменились в цене только куры - рост лишь на 0,4 процента, до 745 тенге за килограмм.

Говядина и баранина дороже всего стоят в Астане - 1 666 и 1 720 тенге за килограмм соответственно.

Самая высокая цена на свинину по городам и мегаполисам РК - в Жезказгане - 1 463 тенге за килограмм.

Самая дорогая конина - в Караганде - 1 841 тенге за килограмм.

В Атырау самая высокая цена на мясо птицы - куры стоят 890 тенге за килограмм.

Производство мяса растет - за два месяца объемы выпуска достигли 41 тысячи тонн - сразу на 12,8 процента больше, чем годом ранее. Наибольшие объемы производства сконцентрированы в Алматинской области, ВКО и Акмолинской области.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Мясо дорожает в разы быстрее других продуктов в Казахстане




Отправлено: 09.04.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Горожане, а что вы именно поставляете в виде товара в обмен за мясо деревне ? Что вы производите что бы кушать это мясо?

Олег.
Re: Мясо дорожает в разы быстрее других продуктов в Казахстане




Отправлено: 09.04.18 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо Бушу, если бы не ножки Буша, питались бы одним гарниром. Спасибо экс-президенту Бушу.

* drakon
Re: Мясо дорожает в разы быстрее других продуктов в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13669
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.04.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Что вы производите что бы кушать это мясо?

Смотрите,Салкенова иногда умные мысли - высказывает... :lol: :-o
Профайл

Петр.
Re: Мясо дорожает в разы быстрее других продуктов в Казахстане




Отправлено: 09.04.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В прошлом году в Глазуновке общественное стадо было раз в пять меньше, чем в 90 х годах и тогда еще в каждом дворе хрюкало, а сейчас петух боится кукарекнуть. От ферм одни клюшки остались...

Василий Евсеевич
Re: Мясо дорожает в разы быстрее других продуктов в Казахстане




Отправлено: 09.04.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это же каким гением надо быть?, чтобы в Казахстане довести до ручки животноводство?

вундервафля
Re: Мясо дорожает в разы быстрее других продуктов в Казахстане




Отправлено: 09.04.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт посмотрел на табличку с ценами за март, и почувствовал себя идиотом.
Где эта страна с дешёвым мясом?
Говядина в дукенах у нас под две штуки, не?

Рутений
Re: Мясо дорожает в разы быстрее других продуктов в Казахстане




Отправлено: 09.04.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Горожане, а что вы именно поставляете в виде товара в обмен за мясо деревне ? Что вы производите что бы кушать это мясо?

Конкретно город Куостанай производит очень много нужной сельчанам продукции, пора бы знать уже!
Например электромобили, китайские пуховики и трусы, импортные метлы и грабли.
А переходя на личность, то похвастайся, что ты производишь, даже не для сельчан, а вообще!
Кроме своих комментариев на форуме?

Народный контроль
Re: Мясо дорожает в разы быстрее других продуктов в Казахстане




Отправлено: 09.04.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Василий Евсеевич:
Это же каким гением надо быть?, чтобы в Казахстане довести до ручки животноводство?

Мясо в деревне завались! Только Вам они по низкой цене не собираются продавать!

* 112
Re: Мясо дорожает в разы быстрее других продуктов в Казахстане
112


(Пользователи)
Сообщений: 10825
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.04.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мясо и хлеб должно быть дорого и к этому нужно идти..
Хотя я бы не сказал что производители мяса и хлеба сидят уж совсем без денег, совсем без денег город оставляет простых механизаторов, простых трудяг..
Профайл

Сакен
Re: Мясо дорожает в разы быстрее других продуктов в Казахстане




Отправлено: 09.04.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1 кг мяса по стоимости равен бутылке водки (без костей = хорошей водки) = 4-5 пачек сигарет. На мой взгляд мясо должно стоить еще дороже.

Гость
Мясо дорожает в разы быстрее других продуктов в Казахстане




Отправлено: 09.04.18 - 14:20
Комментарий проходит проверку.

Гость
Мясо дорожает в разы быстрее других продуктов в Казахстане




Отправлено: 09.04.18 - 14:20
Комментарий проходит проверку.

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