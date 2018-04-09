Мясо дорожает в разы быстрее других продуктов в Казахстане

Годовой рост цен на мясо достиг 8-10 процентов при среднем росте цен на продтовары всего в 5,5 процента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Фото с сайта agroinfo.com

Казахстанцы вынуждены платить все больше за мясо. Сильнее всего год-к-году подорожала говядина - сразу на 9,9 процента, до 1 481 тенге за килограмм. Баранина выросла в цене на 9 процентов, до 1 390,1 тенге за килограмм. Свинина и конина подорожали на 8,8 процента, до 1 254,3 тенге, и 8 процентов, до 1 619,9 тенге, соответственно.

Практически не изменились в цене только куры - рост лишь на 0,4 процента, до 745 тенге за килограмм.

Говядина и баранина дороже всего стоят в Астане - 1 666 и 1 720 тенге за килограмм соответственно.

Самая высокая цена на свинину по городам и мегаполисам РК - в Жезказгане - 1 463 тенге за килограмм.

Самая дорогая конина - в Караганде - 1 841 тенге за килограмм.

В Атырау самая высокая цена на мясо птицы - куры стоят 890 тенге за килограмм.

Производство мяса растет - за два месяца объемы выпуска достигли 41 тысячи тонн - сразу на 12,8 процента больше, чем годом ранее. Наибольшие объемы производства сконцентрированы в Алматинской области, ВКО и Акмолинской области.