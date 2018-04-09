С дефицитом бесплатных лекарств разберутся в контакт-центре "СК-Фармация"
У единого дистрибьютора теперь есть операторы, которые будут отвечать на вопросы от населения, передает Informburo.kz.
В Казахстане запустили контакт-центр по вопросам бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.
Телефон контакт-центра: +7 (717) 223 50 98.
По словам исполняющей обязанности председателя правления "СК-Фармация" Шарии Исмухановой, несмотря на то, что уже отгружается в поликлиники практически вся потребность, у населения по-прежнему возникают вопросы по перебоям в лекарственном обеспечении.
- У нас на сайте и прежде были опубликованы телефоны, по которым казахстанцам отвечали специалисты отдела амбулаторного лекарственного обеспечения. Но они не всегда могли посвящать всё рабочее время, разбираясь в каждой ситуации. Теперь принято решение о запуске контакт-центра, где оператор будет только отвечать на вопросы от населения, разбираясь с каждым случаем с перебоем в поставках лекарств, – рассказала Шария Исмуханова.
Пока контакт-центр работает в пилотном режиме. Позже планируется запустить единый короткий номер для абонентов по всей республике.
За 1 квартал 2018 года в 404 медицинские организации по всей стране отгружены лекарства на сумму 22,3 млрд тенге для бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения.
Всего для амбулаторного лекарственного обеспечения казахстанцев закупили 430 наименований лекарственных средств и изделий медицинского назначения из 494-х, находящихся в списке.
По списку Единого дистрибьютора закуплено 1040 наименований для амбулаторного и стационарного лекарственного обеспечения, это 95% из общей потребности.
По незакупленным препаратам повторно объявлен тендер, итоги будут подведены в апреле.
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