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С дефицитом бесплатных лекарств разберутся в контакт-центре "СК-Фармация"

9 апреля 2018, 10:43 |  Общество

У единого дистрибьютора теперь есть операторы, которые будут отвечать на вопросы от населения, передает Informburo.kz.

В Казахстане запустили контакт-центр по вопросам бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

Телефон контакт-центра: +7 (717) 223 50 98.

По словам исполняющей обязанности председателя правления "СК-Фармация" Шарии Исмухановой, несмотря на то, что уже отгружается в поликлиники практически вся потребность, у населения по-прежнему возникают вопросы по перебоям в лекарственном обеспечении.

- У нас на сайте и прежде были опубликованы телефоны, по которым казахстанцам отвечали специалисты отдела амбулаторного лекарственного обеспечения. Но они не всегда могли посвящать всё рабочее время, разбираясь в каждой ситуации. Теперь принято решение о запуске контакт-центра, где оператор будет только отвечать на вопросы от населения, разбираясь с каждым случаем с перебоем в поставках лекарств, – рассказала Шария Исмуханова.

Пока контакт-центр работает в пилотном режиме. Позже планируется запустить единый короткий номер для абонентов по всей республике.

За 1 квартал 2018 года в 404 медицинские организации по всей стране отгружены лекарства на сумму 22,3 млрд тенге для бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения.

Всего для амбулаторного лекарственного обеспечения казахстанцев закупили 430 наименований лекарственных средств и изделий медицинского назначения из 494-х, находящихся в списке.

По списку Единого дистрибьютора закуплено 1040 наименований для амбулаторного и стационарного лекарственного обеспечения, это 95% из общей потребности.

По незакупленным препаратам повторно объявлен тендер, итоги будут подведены в апреле.
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Комментарии к новости

Да...
Re: С дефицитом бесплатных лекарств разберутся в контакт-центре...




Отправлено: 09.04.18 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бедные люди ,как же они живут без лекарств? И еще нужно выжить минимум до мая.А если нужные препараты невозможно купить за деньги или просто не хватает денег чтобы купить дорогостоящие лекарства?Ужас! Ужас!ужас!Что творится!

Михаил Иванович.
Re: С дефицитом бесплатных лекарств разберутся в контакт-центре...




Отправлено: 09.04.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь почему то врачи говорят, что то или иное лекарство уже не закупается. А раньше говорили, что денег нет в бюджете. Всегда выписывали лекарство, а теперь по приказу министра уже не выписывают. Обещание перед выборами было, президент выбрали, болезнь осталась в наличии, всегда полагалось теперь нет.

Валентина Васильевна.
Re: С дефицитом бесплатных лекарств разберутся в контакт-центре...




Отправлено: 09.04.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне на лекарства требуется 13000 тенге в месяц! Бегаешь-бегаешь ноги болят!!!!! Ну причислите мне к пенсии 13000 тенге, неужели думаете, что я старая водку куплю?

Куаныш.
Re: С дефицитом бесплатных лекарств разберутся в контакт-центре...




Отправлено: 09.04.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Телефон контакт-центра: +7 (717) 223 50 98 не бесплатный, потому что Теле-2 просит пополнить счет.

Валентина Васильевна.
Re: С дефицитом бесплатных лекарств разберутся в контакт-центре...




Отправлено: 09.04.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему телефон контакт-центра: 8- (717) 223 50 98. не бесплатный? Обеспечить не можете, да еще мы должны оплачивать с крохотного пособия чтобы доложить где нет лекарств.

Народный контроль
Re: С дефицитом бесплатных лекарств разберутся в контакт-центре...




Отправлено: 09.04.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не пойму,почему лекарства должны быть бесплатными? Есть же ФМС, кто оплачивает в этот фонд,тот и должен пользоваться льготами. Это моё мнение.

Алекс
Re: С дефицитом бесплатных лекарств разберутся в контакт-центре...




Отправлено: 09.04.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, молочную смесь для кормления тоже почему то до сих пор не выдают

Житель
Re: С дефицитом бесплатных лекарств разберутся в контакт-центре...




Отправлено: 09.04.18 - 13:40
Комментарий удален модератором.

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