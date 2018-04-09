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Молодцы, отчитались. План по нарушениям выполнили, а дальше, как обычно, хоть трава не расти. Что пожарные, что полицейские со своими планшетами - у всех все сводится к одному.
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Сакен
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В Костанайской школе технического творчества открылся кабинет IT-технологий
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09.04.18 14:07
112
В Костанайской школе технического творчества открылся кабинет IT-технологий
Аноним: Или иначе: кто из вас двоих - лошара анапский? Если, сидя в ютьюбе, можно было посмотреть как это делается и никого не вызывать, а сделать самому? Помню, помню как ты закоротил розетку,...
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Как будут ходить автобусы на кладбища Костаная в родительский день и накануне

Ольга ЛИХОГРАЙ

9 апреля 2018, 10:24 |  Общество

В следующий вторник, 17 апреля, у православных христиан будет Радоница. В этот девятый после Пасхи день принято ездить на кладбище и поминать усопших. Родственники также могут ездить на кладбище в предшествующие Радонице дни — субботу и воскресенье, 14 и 15 апреля. В связи с этим фирмы-перевозчики добавят на линию автобусы.

Фото из архива "НГ"

- В субботу, 14 апреля, автобус 42-го маршрута будет ходить по обычному графику, - сообщил «НГ» заместитель директора ТОО «Костанайавтотранс» Василий КИФЯК. - В воскресенье, 15 апреля, на линию автобусы будут добавлены, если маршрут окажется востребованным — до 17 единиц. В рабочие дни наши автобусы на кладбище не ездят, но в связи с родительским днем планируем выпустить на линию «сорок второй» во вторник, 17 апреля, - от 5 до 7 машин.

Автобусы маршрута №42 ездят на старое городское кладбище, расположенное за аэропортом. Свое движение в субботу автобус начнет по обычному графику: в 10.00 с остановки "Рабочая" в сторону кладбища, в 12 дня - обратно. В воскресенье первый автобус  пойдет в сторону кладбища в 8 утра, последний рейс обратно будет в 16.00. Интервал между рейсами в воскресенье - от 10 до 15 минут.

Автобусы маршрута №103 (ТОО «TTS-Reisen”) будут ходить на Краснопартизанское кладбище по обычному графику — ежедневно от остановки Центральный рынок в 7.15, 14.00 и 18.30. Дополнительно добавлять автобусы в выходные дни и на родительской день в фирме-перевозчике не планируют.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Как будут ходить автобусы на кладбища Костаная в...




Отправлено: 09.04.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Автобусы маршрута №103 (ТОО «TTS-Reisen”) будут ходить на Краснопартизанское кладбище по обычному графику — ежедневно от остановки Центральный рынок в 7.15, 14.00 и 18.30. Дополнительно добавлять автобусы в выходные дни и на родительской день в фирме-перевозчике не планируют.
Если это экономический выгодно, почему бы не добавить автобусы? Или всё таки вымаливать на коленях увеличение тарифа за проезд намного выгоднее?

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