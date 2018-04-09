Как будут ходить автобусы на кладбища Костаная в родительский день и накануне

В следующий вторник, 17 апреля, у православных христиан будет Радоница. В этот девятый после Пасхи день принято ездить на кладбище и поминать усопших. Родственники также могут ездить на кладбище в предшествующие Радонице дни — субботу и воскресенье, 14 и 15 апреля. В связи с этим фирмы-перевозчики добавят на линию автобусы.

Фото из архива "НГ"

- В субботу, 14 апреля, автобус 42-го маршрута будет ходить по обычному графику, - сообщил «НГ» заместитель директора ТОО «Костанайавтотранс» Василий КИФЯК. - В воскресенье, 15 апреля, на линию автобусы будут добавлены, если маршрут окажется востребованным — до 17 единиц. В рабочие дни наши автобусы на кладбище не ездят, но в связи с родительским днем планируем выпустить на линию «сорок второй» во вторник, 17 апреля, - от 5 до 7 машин.

Автобусы маршрута №42 ездят на старое городское кладбище, расположенное за аэропортом. Свое движение в субботу автобус начнет по обычному графику: в 10.00 с остановки "Рабочая" в сторону кладбища, в 12 дня - обратно. В воскресенье первый автобус пойдет в сторону кладбища в 8 утра, последний рейс обратно будет в 16.00. Интервал между рейсами в воскресенье - от 10 до 15 минут.

Автобусы маршрута №103 (ТОО «TTS-Reisen”) будут ходить на Краснопартизанское кладбище по обычному графику — ежедневно от остановки Центральный рынок в 7.15, 14.00 и 18.30. Дополнительно добавлять автобусы в выходные дни и на родительской день в фирме-перевозчике не планируют.