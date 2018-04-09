Как будут ходить автобусы на кладбища Костаная в родительский день и накануне
Ольга ЛИХОГРАЙ
В следующий вторник, 17 апреля, у православных христиан будет Радоница. В этот девятый после Пасхи день принято ездить на кладбище и поминать усопших. Родственники также могут ездить на кладбище в предшествующие Радонице дни — субботу и воскресенье, 14 и 15 апреля. В связи с этим фирмы-перевозчики добавят на линию автобусы.
Фото из архива "НГ"
- В субботу, 14 апреля, автобус 42-го маршрута будет ходить по обычному графику, - сообщил «НГ» заместитель директора ТОО «Костанайавтотранс» Василий КИФЯК. - В воскресенье, 15 апреля, на линию автобусы будут добавлены, если маршрут окажется востребованным — до 17 единиц. В рабочие дни наши автобусы на кладбище не ездят, но в связи с родительским днем планируем выпустить на линию «сорок второй» во вторник, 17 апреля, - от 5 до 7 машин.
Автобусы маршрута №42 ездят на старое городское кладбище, расположенное за аэропортом. Свое движение в субботу автобус начнет по обычному графику: в 10.00 с остановки "Рабочая" в сторону кладбища, в 12 дня - обратно. В воскресенье первый автобус пойдет в сторону кладбища в 8 утра, последний рейс обратно будет в 16.00. Интервал между рейсами в воскресенье - от 10 до 15 минут.
Автобусы маршрута №103 (ТОО «TTS-Reisen”) будут ходить на Краснопартизанское кладбище по обычному графику — ежедневно от остановки Центральный рынок в 7.15, 14.00 и 18.30. Дополнительно добавлять автобусы в выходные дни и на родительской день в фирме-перевозчике не планируют.
Последние новости
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 2
Всего: 214
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Помогите сделать асфальтированную дорогу по Сибирской!!!
112: Ну мы же не по 3 тысячи евро п Они то же по 3 не получают,в основном 1000-2000.
Молодцы, отчитались. План по нарушениям выполнили, а дальше, как обычно, хоть трава не расти. Что пожарные, что полицейские со своими планшетами - у всех все сводится к одному.
1 кг мяса по стоимости равен бутылке водки (без костей = хорошей водки) = 4-5 пачек сигарет. На мой взгляд мясо должно стоить еще дороже.
В Костанайской школе технического творчества открылся кабинет IT-технологий
Аноним: Каких вопросов? Про показ корочки здесь? Да.. Показ корочки или диплома и без стеснения говорить о своей сегодняшней работе.. Что тут такого? Нужно обязательно что то съесть, чтобы...
В Костанайской школе технического творчества открылся кабинет IT-технологий
Аноним: Или иначе: кто из вас двоих - лошара анапский? Если, сидя в ютьюбе, можно было посмотреть как это делается и никого не вызывать, а сделать самому? Помню, помню как ты закоротил розетку,...