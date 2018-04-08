На границе России и Казахстана временно закрыт один из пунктов пропуска

В Казахстане с целью пропуска паводковых вод по реке Берсуат раскопано дорожное полотно автодороги Кизильское – Бреды – Мариинский между пограничными пунктами пропуска «Мариинский» и «Житикара», сообщает fedpress.ru со ссылкой на Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

В связи с этим проезд в Россию через пункт пропуска «Мариинский» невозможен.

Уточняется, что в обычном режиме продолжают работать пункты пропуска Троицкого и Варненского районов.