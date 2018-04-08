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Косе
"Тобол" одержал волевую победу над "Атырау" в матче с пятью голами
Диане 200 %. Разнесла бесТалкового. Вне игры было, почему главный отменилсвоё первое решение? Вопрос! Почему Гаркуша помощник коментатора промолчал?
08.04.18 23:55
112
Помогите сделать асфальтированную дорогу по Сибирской!!!
Аноним: Ты што там съел? Яек объелся? Тебе так интересно? Да, гости там девишник еще сидят.. Я в своих аппартаментах. Яйки еще остались, праздник жеж, злобу всю отбрасываем хотя бы на такие...
08.04.18 23:12
Гость
На чем ездят госслужащие от президента до акимов областей
Отечественный автопром это утиль и на них точно никуда не доедешь.
08.04.18 23:04
Житель Солнца
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в колонию-поселение
Пора уже на всех сайтах ввести подписание комментариев ЭЦП с указанием ФИО. Я бы посмотрел, как вы тут комментировали. Сразу бы засунули языки козе под хвост. Ведь за базар пришлось бы отвечать.
08.04.18 23:03
Аноним
Помогите сделать асфальтированную дорогу по Сибирской!!!
112: вы там держитесь, изыщите бабло для начала.. Ваши Налоги равны Дороге.. Фантасмагорией не занимайтесь то.. Ты што там съел? Яек объелся?
08.04.18 22:59
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На границе России и Казахстана временно закрыт один из пунктов пропуска

8 апреля 2018, 21:04 |  Общество

В Казахстане с целью пропуска паводковых вод по реке Берсуат раскопано дорожное полотно автодороги Кизильское – Бреды – Мариинский между пограничными пунктами пропуска «Мариинский» и «Житикара», сообщает fedpress.ru со ссылкой на Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

В связи с этим проезд в Россию через пункт пропуска «Мариинский» невозможен.

Уточняется, что в обычном режиме продолжают работать пункты пропуска Троицкого и Варненского районов.
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Комментарии к новости

правп
Re: На границе России и Казахстана временно закрыт один из...




Отправлено: 08.04.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А че фотки казахстанского поста не нашлось? :lol: Кто в курсе, тот поймет.

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