На границе России и Казахстана временно закрыт один из пунктов пропуска
В Казахстане с целью пропуска паводковых вод по реке Берсуат раскопано дорожное полотно автодороги Кизильское – Бреды – Мариинский между пограничными пунктами пропуска «Мариинский» и «Житикара», сообщает fedpress.ru со ссылкой на Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
В связи с этим проезд в Россию через пункт пропуска «Мариинский» невозможен.
Уточняется, что в обычном режиме продолжают работать пункты пропуска Троицкого и Варненского районов.
Последние новости
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 0
Всего: 36
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Диане 200 %. Разнесла бесТалкового. Вне игры было, почему главный отменилсвоё первое решение? Вопрос! Почему Гаркуша помощник коментатора промолчал?
Помогите сделать асфальтированную дорогу по Сибирской!!!
Аноним: Ты што там съел? Яек объелся? Тебе так интересно? Да, гости там девишник еще сидят.. Я в своих аппартаментах. Яйки еще остались, праздник жеж, злобу всю отбрасываем хотя бы на такие...
Отечественный автопром это утиль и на них точно никуда не доедешь.
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в колонию-поселение
Пора уже на всех сайтах ввести подписание комментариев ЭЦП с указанием ФИО. Я бы посмотрел, как вы тут комментировали. Сразу бы засунули языки козе под хвост. Ведь за базар пришлось бы отвечать.
112: вы там держитесь, изыщите бабло для начала.. Ваши Налоги равны Дороге.. Фантасмагорией не занимайтесь то.. Ты што там съел? Яек объелся?