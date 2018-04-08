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amduscias
В Казахстане предложили уравнять в правах матерей-одиночек и женщин, родивших в браке
ТАНОМИ: Из этой же области фантастики и уровень алиментов. Фантастика делится на научную и ненаучную. Вот такие алименты я бы отнесла к области ненаучной фантастики.
08.04.18 20:52
безумец
В Казахстане предложили уравнять в правах матерей-одиночек и женщин, родивших в браке
почему стараются помочь женщинам не думая о положении самих мужчин,,по любому это бьет по мужскому бюджету,,если раньше одинокая женщина могла самостоятельно растить ребенка,то теперь заставят папаш...
08.04.18 20:43
рудничанин
Помогите сделать асфальтированную дорогу по Сибирской!!!
112: Пусть я дучше 1 процент налогов заплачу человек бла-бла-бла.. ты хоть 1000 тенге дал в помощь детям. нет. а трепишься тут. продажная.
08.04.18 20:33
Добринцофф
Помогите сделать асфальтированную дорогу по Сибирской!!!
Я вам такой грязи с 80 не заасфальтированных улиц ЗТБ сколько угодно могу накидать. Если что то асфальтировать первоочерёдно нужно всё таки ЗТБ ,может быть тогда он станет похож на город рай Тобыл,а...
08.04.18 20:21
пэтриот
Юрий БОНДАРЕНКО: Лабиринты ток-шоу
elektron Просто у каждого своя голова на плечах. И если она только для того чтобы в неё есть. То пусть так и будет. Я так полагаю, статья Бондаренко о том же Електрон что вы мечетесь ? (А сам...
08.04.18 20:11
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В Костанае завершился кубок по бодибилдингу

Дмитрий ПЕТРЕНКО

8 апреля 2018, 19:00 |  Спорт

В  ДК «Мирас» 7 апреля прошёл кубок по бодибилдингу, в котором приняло участие 45 спортсменов из Костаная, Рудного, Астаны и Екатеринбурга. 

Красоту и стать продемонстрировали как профессионалы - фитнес-тренеры, инструкторы по культуризму, пауэрлифтингу, так и те, кто вел подготовку своими силами без большого опыта в прошлом.

- Эти соревнования являются отборочным турниром, открытие сезона весеннего. Формируем команду сборной области по бодибилдингу. Через две недели кубок Казахстана, нам нужно вывести достойных спортсменов. Предварительно в составе сборной 12 человек. Это те спортсмены, которые способны оказать конкуренцию сильным соперникам из Алматы, Астаны, Караганды, Павлодара, Петропавловска. У нас есть чемпионы РК, 6 спортсменов из сборной области являются членами сборной РК - этим можно гордиться, у нас достойная команда, -подчеркнул старший тренер области по бодибилдингу, легенда этого вида спорта Андрей МАСЮК.

Девушки соревновались в бодифитнесе, фитнес бикини. Парни - в мэнс-физик, классическом бодибилдинге, бодибилдинге.

Набор массы в этом виде спорта начинается за пол года, а сушка за 16 недель до турнира. Все эти изнурительные тренировки и весогонка - ради одного ответственного дня. В итоге парни и девушки на сцене демонстрируют завидные формы.

- Мне 35 лет, с 10-ти я начал заниматься, -  рассказал «НГ» Михаил ТИКУНОВ. - Работаю тренером в спорткомплексе «Казахстан». Являюсь КМС по бодибилдингу, выступать начал с 2003 года, практически каждый сезон. Только последние 3 года пропустил, но вот сейчас вернулся. И сразу первое место. Очень–очень рад. У меня были призовые места, но не было первого. Теперь собираюсь на кубок РК в Алматы. Там буду чуть меньше весить, но форма будет лучше. 

Также судейском составе и среди спонсоров турнира был замечен еще один легендарный и именитый спортсмен - Евгений Якимов.
Евгений - бронзовый призёр «Мистер Олимпия» 2015-го года, а так же обладатель золотой медали «Арнольд Классик Азия». Кроме того, он - чемпион РК по бодибилдингу.

 

Максим Томский, 1 место в классическом бодибилдинге

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ:

Бодифитнес
1-ое место - Наталья Канакаева, Костанай

Мэнс физик до 175 см
1-ое место - Алибек Латипов, Костанай

Мэнс физик выше 175 см
1-ое место - Дархан Искаков, Костанай

Классический бодибилдинг
1-ое место - Максим Томский, Костанай

Фитнес бикини до 166 см
1-ое место - Алёна Щеглова, Рудный

Фитнес бикини выше 166 см
1-ое место - Галина Долгушина, Рудный

Бодибилдинг
1-ое место - Михаил Тикунов, Костанай

 
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Комментарии к новости

?
Re: В Костанае завершился кубок по бодибилдингу




Отправлено: 08.04.18 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а где девушки???
:-x

§ CrazyBeaver
Re: В Костанае завершился кубок по бодибилдингу
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 08.04.18 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Худшей организации соревнований я не видел. От освещения выпадали глаза от боли. Спортсменов не видно, не то что их форму. Явное, бессовестное протаскивание своих. Короче жестяк полный. Да еще за такое позорище 500 тенге за вход трясли.
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