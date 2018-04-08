В Костанае завершился кубок по бодибилдингу

В ДК «Мирас» 7 апреля прошёл кубок по бодибилдингу, в котором приняло участие 45 спортсменов из Костаная, Рудного, Астаны и Екатеринбурга.

Красоту и стать продемонстрировали как профессионалы - фитнес-тренеры, инструкторы по культуризму, пауэрлифтингу, так и те, кто вел подготовку своими силами без большого опыта в прошлом.

- Эти соревнования являются отборочным турниром, открытие сезона весеннего. Формируем команду сборной области по бодибилдингу. Через две недели кубок Казахстана, нам нужно вывести достойных спортсменов. Предварительно в составе сборной 12 человек. Это те спортсмены, которые способны оказать конкуренцию сильным соперникам из Алматы, Астаны, Караганды, Павлодара, Петропавловска. У нас есть чемпионы РК, 6 спортсменов из сборной области являются членами сборной РК - этим можно гордиться, у нас достойная команда, -подчеркнул старший тренер области по бодибилдингу, легенда этого вида спорта Андрей МАСЮК.

Девушки соревновались в бодифитнесе, фитнес бикини. Парни - в мэнс-физик, классическом бодибилдинге, бодибилдинге.

Набор массы в этом виде спорта начинается за пол года, а сушка за 16 недель до турнира. Все эти изнурительные тренировки и весогонка - ради одного ответственного дня. В итоге парни и девушки на сцене демонстрируют завидные формы.

- Мне 35 лет, с 10-ти я начал заниматься, - рассказал «НГ» Михаил ТИКУНОВ. - Работаю тренером в спорткомплексе «Казахстан». Являюсь КМС по бодибилдингу, выступать начал с 2003 года, практически каждый сезон. Только последние 3 года пропустил, но вот сейчас вернулся. И сразу первое место. Очень–очень рад. У меня были призовые места, но не было первого. Теперь собираюсь на кубок РК в Алматы. Там буду чуть меньше весить, но форма будет лучше.

Также судейском составе и среди спонсоров турнира был замечен еще один легендарный и именитый спортсмен - Евгений Якимов.

Евгений - бронзовый призёр «Мистер Олимпия» 2015-го года, а так же обладатель золотой медали «Арнольд Классик Азия». Кроме того, он - чемпион РК по бодибилдингу.

Максим Томский, 1 место в классическом бодибилдинге

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ:

Бодифитнес

1-ое место - Наталья Канакаева, Костанай

Мэнс физик до 175 см

1-ое место - Алибек Латипов, Костанай

Мэнс физик выше 175 см

1-ое место - Дархан Искаков, Костанай

Классический бодибилдинг

1-ое место - Максим Томский, Костанай

Фитнес бикини до 166 см

1-ое место - Алёна Щеглова, Рудный

Фитнес бикини выше 166 см

1-ое место - Галина Долгушина, Рудный

Бодибилдинг

1-ое место - Михаил Тикунов, Костанай