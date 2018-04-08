Костанайский строительный колледж представил инновационные проекты своих студентов

Студенты Костанайского строительного колледжа в конце недели презентовали «Центр цифровых разработок» и рассказали об инновационных проектах, над которыми сейчас работают.

За круглым столом собрались представители учебного заведения и организаций, заинтересованных в разработках колледжа, а также гости из России, заместитель директора ЧИПС УрГУПС по научной работе, кандидат технических наук - Алексей ДАВЫДОВ.

В самом начале были представлены стартапы, которые в данный момент находятся в поиске финансирования, участвуют в различных конкурсах. Это проекты по облачной защите данных от DDoS атак, по внедрению QR-кодов в социальные сферы и разработка биометрической системы, позволяющей компьютеру распознавать жесты (машинное зрение - «НГ»).

Подробнее про область применения машинного зрения, рассказал разработчик биометрической системы, студент строительного колледжа Максим РЮМИН:

- Например, если в комнате установлена система камер, человек может жестами управлять техникой, освещением, переключать каналы. В социальной сфере данную технологию можно использовать для перевода языка жестов.

Во второй части мероприятия, студенты рассказали о пяти проектах, которые уже разрабатываются для конкретных организаций. Это онлайн сервис «Инвотакси», для людей с ограниченными возможностями. Проект позволит оставлять заявку на машину через интернет. Сайт для общественного объединения «StopAutism» со всем необходимым функционалом. Виртуальный 3D-тур для Костанайского областного историко-краеведческого музея. Программный комплекс расчета себестоимости производства зерновых культур для ТОО «НурТоба». Для ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области» разрабатывается электронная карта для информированности населения об эпизоотической ситуации области.

Все представленные проекты выполняются на безвозмездной основе. Студенты взамен получают опыт и интересные работы в своём портфолио, а так же дипломы, грамоты, благодарственные письма, что пригодится при трудоустройстве.

Галия СУЛТАНОВА – заместитель директора по учебной работе, рассказала о том что предшествовало появлению центра:

- Мы по всем специальностям планируем проектную деятельность. Чтобы дипломные работы, курсовые – выполнялись не вхолостую, а решали конкретные задачи. Этот опыт мы переняли у наших коллег из России. Начинали мы с дизайнеров. К примеру, наша столовая - их работа, от проекта до реализации. Для нашего социального партнера «БК-строй» в прошлом году выполняли заказ, архитекторы начертили, строители обсчитали. В этом году мы решили переложить этот опыт на программистов.

Центр открыт на базе колледжа. Преподаватели оказывают консультационную поддержку студентам, помогают им представлять свои проекты на республиканских и международных конкурсах. Колледж помогает финансово, оплачивая студентам дорогу на подобные мероприятия, организует встречи с потенциальными спонсорами.

В рамках круглого стола родились идеи интеграции проектов, искавших финансирования, с уже реализуемыми инициативами колледжа. Так, облачную защиту данных предложили использовать при создании сайтов для «Инвотакси» и «StopAutism». QR-кодами предложили маркировать экспонаты в музее, таким образом объединить с разрабатываемым 3D туром.