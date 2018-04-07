В Костанае вручили традиционные премии Клуба меценатов

Сегодня, 7-го апреля, в концертном зале областной филармонии прошла торжественная церемония вручения премий Клуба меценатов. Это была 18-я церемония, в ходе которой организаторы назвали 39 лауреатов.

Размер премий с прошлого года не изменился и составил 1 000 000 тенге для премии «Қазына» (участники старше 35-ти лет) и 500 000 тенге для премии «Шабыт» (участники моложе 35-ти лет). Вручалась также спецпремия (до 500 000 тенге).

Впервые в этом году появилась номинация «Спорт», в которой были отмечены личный тренер Пухкало Виктор ЗАВЯЛОВ и личный тренер Крестовой Николай ФЕДОРЕНКО, а также мастер спорта РК по греко-римской борьбе, борьбе на поясах и боевому самбо, член национальной сборной Талгат ЖИЕНТАЕВ и мастер спорта международного класса РК по шорт-треку, член Национальной сборной Анастасия КРЕСТОВА.

Премию «Қазына» в номинации «Руководитель творческого коллектива» руководителю муниципального оркестра эстрадной и джазовой музыки Александру ЕВСЮКОВУ вручил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Он поблагодарил меценатов и поздравил всех лауреатов.

– За прошедшие годы вручено 448 премий, - отметил аким.

Как позднее пояснил представитель палаты предпринимателей Талгат САЛАМАТОВ, общая сумма премий прошедших лет составила 226 млн. тенге.

Затем для вручения премий на сцену поднялся председатель Клуба меценатов Василий РОЗИНОВ.

- Мы с вами ежегодно встречаемся, вот и на этот раз из 150 претендентов выбраны лучшие.

Розинов назвал победителя премии «Қазына» в номинации «Изобразительное искусство». Им стал художник Николай ТОРШИН. На сцену художник поднялся не с пустыми руками, он подарил клубу меценатов картину, которая по предложению Розинова будет висеть в фойе палаты предпринимателей Костанайской области «Атамекен».

Спецпремию в номинации «Журналистика» получил собственный корреспондент газеты "Время" по Костанайской области Стас КИСЕЛЕВ.

- Для меня эта премия более дорога чем те, что я получал раньше. - Заявил он со сцены - Потому что она своя, местная – родная. Если приходилось участвовать, то в республиканских и международных конкурсах, а здесь, у себя на родине – никогда ничего не было. Сейчас получилось, поэтому очень приятно.

Мероприятие завершилось фуршетом.

Премия «Қазына»

Номинация «Изобразительное искусство» 1. Торшин Николай Васильевич Лауреат премии «Қазына» Костанайского Клуба меценатов (2005 год, полная) Номинация «Литература» 2. Маманов Талгат Хажиевич и Калчев Евгений Валерьевич Номинация «Театральное искусство» 3. Ромадина Любовь Ивановна 4. Ордабаева Бакыткул Кайыржановна Номинация «Музыкальное искусство» 5. Дерипсалдин Калибек Лауреат премии «Қазына» (2005 год, 1/2), специальной премии (2010 год, 2000$) Костанайского Клуба Меценатов Номинация «Вокальное искусство» 6. Ансамбль «Славянская песня» (руководитель Ивлева Т.В.) Ивлева Т.В. лауреат премии «Қазына» Костанайского Клуба меценатов (2004 год, полная). Номинация «Хореография» 7. Ансамбль танца «Костанайские зори» (руководители Кривова Е.В., Борская Е.В.) Ансамбль лауреат премии «Қазына» Костанайского Клуба меценатов (2009 год, полная). Руководитель ансамбля Кривова Е.В. лауреат премии акима области (2000 г.), премии «Шабыт»(2007 год, полная), «Қазына» Костанайского Клуба меценатов (2014 год, полная). Руководитель ансамбля Борская Е.В. лауреат премии «Шабыт» (2006 год, полная), «Қазына» Костанайского Клуба меценатов (2012 год, полная). Участники коллектива Горбенко Ольга, Каспорская Татьяна, Умарова Эльмира лауреаты премии «Шабыт» (2006 год, поделена на 3-х), Харина Ксения Николаевна лауреат премии «Шабыт» Костанайского Клуба меценатов (2012 год, полная). Номинация «Журналистика» 8. Қалиев Мағауия Назымұлы Номинация «Наука» 9. Байманкулов Абдыкарим Тунгушбаевич Номинация «Культурное наследие» 10. Ибраев Ерден Ерназарович Номинация «Сельский подвижник» 11. Ермак Наталья Васильевна Номинация «Образование» 12. Макаров Василий Леонидович Номинация «Руководитель творческого коллектива» 13. Евсюков Александр Сергеевич Лауреат премии акима области (2000 г.), специальной премии Костанайского Клуба меценатов (2007 год, 3000$) Номинация «Спорт» 14. Завялов Виктор Иванович 15. Федоренко Николай Николаевич

Премия «Шабыт»

Номинация «Изобразительное искусство» 1. Олексюк Нина Сергеевна Номинация «Литература» 2. Изтелеуов Балтасар Турсыбекович 3. Сагынтаев Батырлан Жумабаевич Номинация «Театральное искусство» 4. Құбаш Мөлдір Асылқызы Номинация «Музыкальное искусство» 5. Рысбеков Данияр Кобландыкович Номинация «Вокальное искусство» 6. Пономарева Руслана Евгеньевна 7. Куснетова Нурсулу Жасулановна Лауреат премии «Шабыт» Костанайского Клуба меценатов (2016 год, полная). Номинация «Хореография» 8. Шурыгина Ольга Сергеевна Номинация «Журналистика» 9. Бугенбаев Бауыржан Дастанович Лауреат премии «Шабыт» Костанайского Клуба меценатов (2013 год, полная) 10. Қонысбай Кенже Оралұлы Номинация «Наука» 11. Хабдуллин Асет Бакирович Номинация «Образование» 12. Зайнуллин Мурат Рауилевич 13. Мұратұлы Дастан Номинация «Руководитель творческого коллектива» 14. Утебаев Аслан Бауржанович Номинация «Спорт» 15. Жиентаев Талгат Багитжанұлы 16. Крестова Анастасия Владимировна

Специальная премия

Номинация «Музыкальное искусство» 1. Кусаинова Бакытжамал Кабиевна Номинация «Вокальное искусство» 2. Кучеров Сергей Владимирович 3. Хийсхан Хыдырбек Номинация «Журналистика» 4. Киселев Станислав Юрьевич Номинация «Культурное наследие» 5. Рыскелдин Рахым Галымович Номинация «Сельский подвижник» 6. Жүзбай Біржан Сәндібекұлы 7. Тулебаев Бакыт Кабдрашевич Номинация «Руководитель творческого коллектива» 8. Калашникова Татьяна Сергеевна Лауреат премии «Казына» Костанайского Клуба меценатов (2010 год, полная)



