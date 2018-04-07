"Тобол" одержал волевую победу над "Атырау" в матче с пятью голами
Футболисты "Тобола" обыграли "Атырау" в домашнем матче четвертого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 7 апреля, в Затобольске и завершилась со счетом 3:2.
На 22-й минуте "Тобол" усилиями Антона Шиндера открыл счет, но голы Марата Хайрулина на 27-й и Джозефа Нейна на 40-й позволили "Атырау" выйти вперед. Развязка наступила по истечении часа игры. На 64-й минуте Шиндер оформил дубль, а на 68-й Джаба Канкава забил победный мяч "Тобола".
После четырех туров в активе "Тобола" девять очков, а "Атырау" потерпел четвертое подряд поражение и баллов пока не набирал.
Последние новости
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 1
Всего: 115
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в колонию-поселение
Гость: А лет через ...дцать будет записан в жертвы режима и реабилитирован. История повторяется. И одну из улиц переименуют в его честь
«Я не знаю, как работать с этим законом»
завертелся бывалый, походу намазала ему данная статья скипидаром одно место. Ты же "программист", занимайся своим делом :lol: Может он как и "народный" в одном из ПКСК сидит, а...
Первый миллион тенге штрафов оформлен в Костанае полицейскими с помощью планшетов
в раше скоро введут налог для жирных чиновников , депутаты просыпайтесь , не отставайте!
«Я не знаю, как работать с этим законом»
как то просил я в нашем КСК справку о состоянии инженерных сетей для банка , однако те потребовали проломить дыру в стене за унитазом чтоб мастер мог убедиться , но тот отказался спуститься в подвал....
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
Ономастия от президента