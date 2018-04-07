"Тобол" одержал волевую победу над "Атырау" в матче с пятью голами

Футболисты "Тобола" обыграли "Атырау" в домашнем матче четвертого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 7 апреля, в Затобольске и завершилась со счетом 3:2.

На 22-й минуте "Тобол" усилиями Антона Шиндера открыл счет, но голы Марата Хайрулина на 27-й и Джозефа Нейна на 40-й позволили "Атырау" выйти вперед. Развязка наступила по истечении часа игры. На 64-й минуте Шиндер оформил дубль, а на 68-й Джаба Канкава забил победный мяч "Тобола".

После четырех туров в активе "Тобола" девять очков, а "Атырау" потерпел четвертое подряд поражение и баллов пока не набирал.