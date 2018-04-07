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Гость: А лет через ...дцать будет записан в жертвы режима и реабилитирован. История повторяется. И одну из улиц переименуют в его честь
07.04.18 20:11
Медный
«Я не знаю, как работать с этим законом»
завертелся бывалый, походу намазала ему данная статья скипидаром одно место. Ты же "программист", занимайся своим делом :lol: Может он как и "народный" в одном из ПКСК сидит, а...
07.04.18 20:04
сайлау курманов
Первый миллион тенге штрафов оформлен в Костанае полицейскими с помощью планшетов
в раше скоро введут налог для жирных чиновников , депутаты просыпайтесь , не отставайте!
07.04.18 20:00
сайлау курманов
«Я не знаю, как работать с этим законом»
как то просил я в нашем КСК справку о состоянии инженерных сетей для банка , однако те потребовали проломить дыру в стене за унитазом чтоб мастер мог убедиться , но тот отказался спуститься в подвал....
07.04.18 19:53
Медный
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
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"Тобол" одержал волевую победу над "Атырау" в матче с пятью голами

7 апреля 2018, 17:20 |  Спорт

Футболисты "Тобола" обыграли "Атырау" в домашнем матче четвертого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 7 апреля, в Затобольске и завершилась со счетом 3:2. 

На 22-й минуте "Тобол" усилиями Антона Шиндера открыл счет, но голы Марата Хайрулина на 27-й и Джозефа Нейна на 40-й позволили "Атырау" выйти вперед. Развязка наступила по истечении часа игры. На 64-й минуте Шиндер оформил дубль, а на 68-й Джаба Канкава забил победный мяч "Тобола".

После четырех туров в активе "Тобола" девять очков, а "Атырау" потерпел четвертое подряд поражение и баллов пока не набирал.
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Комментарии к новости

Косе
Re: "Тобол" одержал волевую победу над...




Отправлено: 07.04.18 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был ведь умный, молодой тренер. Зачем поменяли на бесталкового. НИК..о????

Гость
"Тобол" одержал волевую победу над "Атырау" в матче с пятью голами




Отправлено: 07.04.18 - 20:04
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