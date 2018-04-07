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завертелся бывалый, походу намазала ему данная статья скипидаром одно место. Ты же "программист", занимайся своим делом :lol: Может он как и "народный" в одном из ПКСК сидит, а...
07.04.18 20:04
сайлау курманов
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07.04.18 20:00
сайлау курманов
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как то просил я в нашем КСК справку о состоянии инженерных сетей для банка , однако те потребовали проломить дыру в стене за унитазом чтоб мастер мог убедиться , но тот отказался спуститься в подвал....
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Костанайцев напугали фейковым сообщением в вотсапе о дезинфекции воды

7 апреля 2018, 13:33 |  Общество

Жители Костаная испуганы широко рассылающимся по вотсапу сообщением, в котором говорится о тотальной дезинфекции водопроводящей системы. ГКП "Костанай Су" утверждает: вода  полностью соответствует нормам. Информация ложная.

Главный инженер ГКП "Костанай Су" Виталий ПАНАЕТОВ сообщил "НГ" следующее:

- Вода, которую подает и будет подавать потребителям наша компания полностью соответствует всем нормам. В случае гиперхлорирования мы никогда не распространяем информацию по вотсапу, а даем ее в официальных источниках - сайте горводоканала и СМИ.

Жители и гости областного центра могут пользоваться водопроводом и канализацией в стандартном режиме.

 
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Комментарии к новости

§ yudjin
Re: Костанайцев напугали фейковым сообщением в вотсапе о...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5202
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.04.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спонсор рассылки: бутилированная вода ;-)
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§ Медный
Re: Костанайцев напугали фейковым сообщением в вотсапе о...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2012
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.04.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

весь апрель никому не верь ;-)
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§ 112
Re: Костанайцев напугали фейковым сообщением в вотсапе о...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10784
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.04.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да никто не пугал..
Сочинять то чего?
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Работник Костанай-Су
Re: Костанайцев напугали фейковым сообщением в вотсапе о...




Отправлено: 07.04.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получил подобное сообщение по вотсапу, посмеялся....Вот зачем людям это надо??? спамить всякой ерундой.."Система будет заполнена ЖИДКИМ ХЛОРОМ"!!!! и "нельзя пользоваться кранами и сливными системами унитаза".....это жестоко :lol: :lol: :lol:
Цитата:
112:
Да никто не пугал..

вас не пугали, а мне человек 10 написали-позвонили

§ Медный
Re: Костанайцев напугали фейковым сообщением в вотсапе о...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2012
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.04.18 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Работник Костанай-Су:

чисто немцы и французы под Ипром :-x
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