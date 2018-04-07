Костанайцев напугали фейковым сообщением в вотсапе о дезинфекции воды
Жители Костаная испуганы широко рассылающимся по вотсапу сообщением, в котором говорится о тотальной дезинфекции водопроводящей системы. ГКП "Костанай Су" утверждает: вода полностью соответствует нормам. Информация ложная.
Главный инженер ГКП "Костанай Су" Виталий ПАНАЕТОВ сообщил "НГ" следующее:
- Вода, которую подает и будет подавать потребителям наша компания полностью соответствует всем нормам. В случае гиперхлорирования мы никогда не распространяем информацию по вотсапу, а даем ее в официальных источниках - сайте горводоканала и СМИ.
Жители и гости областного центра могут пользоваться водопроводом и канализацией в стандартном режиме.
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