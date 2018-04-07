В Костанайской области полиция задержала подозреваемую в убийстве новорожденного ребенка
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Полицейские Федоровского РОВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 38-летнюю женщина по подозрению в убийстве новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба ДВД.
Как уже сообщала "НГ", 2 апреля около 19.15 в поселке Кенерал Федоровского района пограничник обнаружил в колодце тело голого новорожденного ребенка со свежеобрезанной пуповиной.
В Федоровском РОВД была создана следственно-оперативная группа по раскрытию данного преступления. Полицейские провели подворный обход, установили свидетелей. В итоге задержена 38-летняя местная жительница, которая призналась в преступлении.
Идет досудебное расследование по ст. 100 УК РК «Убийство матерью новорожденного ребенка» сотрудниками полиции продолжаются. Назначены экспертизы.
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В Костанайской области полиция задержала подозреваемую в убийстве новорожденного ребенка
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