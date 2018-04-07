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В Костанайской области полиция задержала подозреваемую в убийстве новорожденного ребенка
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В Костанайской области полиция задержала подозреваемую в убийстве новорожденного ребенка

Дмитрий ПЕТРЕНКО

7 апреля 2018, 10:52 |  Криминал

Полицейские Федоровского РОВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 38-летнюю женщина по подозрению в убийстве новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба ДВД.

Как уже сообщала "НГ", 2 апреля  около 19.15 в поселке Кенерал Федоровского района пограничник обнаружил в колодце тело голого новорожденного ребенка со свежеобрезанной пуповиной.

В Федоровском РОВД была создана следственно-оперативная группа по раскрытию данного преступления. Полицейские провели подворный обход, установили свидетелей. В итоге задержена 38-летняя  местная жительница, которая призналась в преступлении.

Идет досудебное расследование по ст. 100 УК РК «Убийство матерью новорожденного ребенка» сотрудниками полиции продолжаются. Назначены экспертизы.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: В Костанайской области полиция задержала подозреваемую в...




Отправлено: 07.04.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наказать по всей строгости закона!

§ Медный
Re: В Костанайской области полиция задержала подозреваемую в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2006
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.04.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Наказать по всей строгости закона!

а как иначе?
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§ Алиса
Re: В Костанайской области полиция задержала подозреваемую в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4065
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.04.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
задержена 38-летняя местная жительница

Блин, ведь тетке не 18 лет!!! Мозги где были? Слов нет!!!!
Профайл

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