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В Костанайской школе технического творчества открылся кабинет IT-технологий
Медный: учиться не снимая рюкзак с плеча, оно всегда лучше усваивается :lol: Это не рюкзак, а массажер для спины. Новые разработки костанайских айтишников.
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В Костанайской школе технического творчества открылся кабинет IT-технологий

7 апреля 2018, 08:46 |  Общество

Кабинет, оснащенный современной техникой, воспитанники школы получили благодаря спонсору - ТОО "Вискор". Новое оборудование будет крайне востребовано в школе, где робототехника предметно введена с 2014 года, а в этом году ее могут изучать с семи лет.

- Наши кружковцы в вузах среди своих сверстников стоят на более высоком уровне. Они очень востребованны. Есть пример, когда нашего ученика на предприятии ждали, пока он учился в институте и потом служил в армии, -рассказал "НГ" директор школы технического творчества Темирхан КЕРИБАЕВ.

В день открытия воспитанники в новом классе были заняты делом. Кто-то устраивал тест – драйв уменьшеной копии гоночной машины, кто-то создавал детали на 3D-принтере. Теперь такой принтер здесь есть, причем не один. Имеется также 3D-сканер, мультимедийная панель, наборы нескольких видов робототехники, автотрек, аксессуары для создания собственных моделей.

- В будущем году мы хотим ввести робототехнику на государственном языке. - делится Темирхан Керибаев. - В Костанае этот предмет изучают в сш №7, №3, ФМЛ, гимназии им. Горького, лицее им. Алтынсарина, школе "Дарын" и т.д. Но в прошлом году команда нашей школы заняла первое место. Помимо робототехники у нас есть авиамодельный, судомодельный, автомодельный кружки. На Республиканском слёте 2017 года мы взяли первое место по республике.

В классе робототехники занимаются 57 учеников разных возрастов. Занятия и набор производится на бесплатной основе. Причем на успеваемость в Школе технического творчества не смотрят. 
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Комментарии к новости

§ Медный
Re: В Костанайской школе технического творчества открылся...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2006
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.04.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Они очень востребованны. Есть пример, когда нашего ученика на предприятии ждали, пока он учился в институте и потом служил в армии

Как предприятие выжило без этого выпускника, мне непонятно :-x

Фоточки о многом говорят, предпоследнее например, учиться не снимая рюкзак с плеча, оно всегда лучше усваивается :lol:

ну это понятно, постановочной фото в таком деле нужно, не отрицаю работа ведётся :-)
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1
Re: В Костанайской школе технического творчества открылся...




Отправлено: 07.04.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько государство отдало за упаковку китайских комплектующих в красивые коробки?

§ 112
Re: В Костанайской школе технического творчества открылся...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10778
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.04.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех.. Наши профессиональные комментаторы, знающие только Ютьюб, сейчас обзавидуются.. То что мы изучать начали в 40, они изучать будут с семи лет.. Что ж, у них вся жизнь впереди, мы же только Ютьюб и перекопирка..
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707
Re: В Костанайской школе технического творчества открылся...




Отправлено: 07.04.18 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
учиться не снимая рюкзак с плеча, оно всегда лучше усваивается :lol:

Это не рюкзак, а массажер для спины. Новые разработки костанайских айтишников.

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