В Костанайской школе технического творчества открылся кабинет IT-технологий

Кабинет, оснащенный современной техникой, воспитанники школы получили благодаря спонсору - ТОО "Вискор". Новое оборудование будет крайне востребовано в школе, где робототехника предметно введена с 2014 года, а в этом году ее могут изучать с семи лет.

- Наши кружковцы в вузах среди своих сверстников стоят на более высоком уровне. Они очень востребованны. Есть пример, когда нашего ученика на предприятии ждали, пока он учился в институте и потом служил в армии, -рассказал "НГ" директор школы технического творчества Темирхан КЕРИБАЕВ.

В день открытия воспитанники в новом классе были заняты делом. Кто-то устраивал тест – драйв уменьшеной копии гоночной машины, кто-то создавал детали на 3D-принтере. Теперь такой принтер здесь есть, причем не один. Имеется также 3D-сканер, мультимедийная панель, наборы нескольких видов робототехники, автотрек, аксессуары для создания собственных моделей.

- В будущем году мы хотим ввести робототехнику на государственном языке. - делится Темирхан Керибаев. - В Костанае этот предмет изучают в сш №7, №3, ФМЛ, гимназии им. Горького, лицее им. Алтынсарина, школе "Дарын" и т.д. Но в прошлом году команда нашей школы заняла первое место. Помимо робототехники у нас есть авиамодельный, судомодельный, автомодельный кружки. На Республиканском слёте 2017 года мы взяли первое место по республике.

В классе робототехники занимаются 57 учеников разных возрастов. Занятия и набор производится на бесплатной основе. Причем на успеваемость в Школе технического творчества не смотрят.