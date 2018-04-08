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В Казахстане предложили уравнять в правах матерей-одиночек и женщин, родивших в браке

8 апреля 2018, 08:41 |  Государство

Карагандинский суд предложил взыскивать с отцов в пользу матерей-одиночек не только алименты на ребёнка, но и содержание наравне с женщинами в браке, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото novoetv.kz

В Астане на заседании Конституционного совета обсудили представление специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Карагандинской области о признании неконституционным пункта 5 статьи 47 Кодекса Республики Казахстан "О браке (супружестве) и семье".

Председатель коллегии по гражданским делам Карагандинского областного суда Жанна Сейдалина рассказала, что в производстве ювенального суда находится дело женщины. Она родила ребёнка и предъявила иск о признании отцовства и взыскании средств на содержание малютки и себя. Отцовство и алименты мужчина признал, но встал вопрос об алиментах на содержание женщины. Она попросила у суда восемь МРП (около 19 тысяч тенге) ежемесячно. Мужчина эти деньги не желает платить.

Обычно алименты уходят на еду, одежду и кров. В среднем в Казахстане женщины получают 80 тысяч тенге алиментов. По итогам 2017 года в РК живут свыше 27 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей.

"По содержанию ребёнка вопросов нет. В законе есть требование, статья 47 Кодекса Республики Казахстан "О браке (супружестве) и семье". Она гласит, что женщина может требовать от ребёнка отца, если отцовство установлено, на содержание: дородовой и послеродовой периоды – это 70 дней до родов и 56 после них. Будучи в браке женщина при такой же ситуации имеет право требовать от супруга то же содержание, но в период беременности и до достижения ребёнком трёхлетнего возраста. Почему такой неравный подход при одинаковой ситуации? Единственная разница – социальный статус: в браке или вне брака. Женщина вне брака должна ребёнка бросить и идти искать на содержание, поэтому, наверное, число брошенных детей возрастает. Потому что у женщин нет материальной возможности растить ребёнка", – пояснила она.

Депутат Сената Дулат Куставлетов считает, что забота о детях – это ответственность обоих родителей. Он заявил, что нельзя смешивать законный брак и сожительство.

"Требования по содержанию женщины, состоявшей в официальном браке, и женщин, не состоящих в браке с отцом ребёнка, не могут сопоставляться, поскольку это разрушает семейно-брачные, нравственные ценности, институт семьи, способствует распространению внебрачных отношений и других негативных последствий", – заявил он.

Парламентарий добавил, что не усматривает дискриминации, потому что социальные положения женщин разные.

"Семья – это ячейка общества. Применение таких расплывчатых понятий, как гражданский брак, партнёрство, однополые браки и так далее – ну как можно поддерживать такие вопросы. Конечно, нет! Поэтому государство зиждется на ценностях, которые не вчера родились. Общество наше сложилось давно, поэтому эти вопросы и ценности представляют интерес и юридически оформлены", – продолжил депутат.

Он подчеркнул, что, по его мнению, женщина, родившая вне брака, в случае установления отцовства получает деньги на дородовой и послеродовой периоды. А остальные вопросы носят добровольный характер. Отец ребёнка может содержать её и малыша, если захочет.

Соответствует или нет норма закона статье 27 Конституции, согласно которой материнство и детство находятся под защитой государства, Конституционный совет под председательством Кайрата Мами решит на днях. Он удалился в совещательную комнату. О дате оглашения решения будет объявлено позже.

В практике РК суды первой инстанции уже выносили положительные решения по таким делам, но Верховный суд отменял эти документы.

По статистике в 2016 году женщины подали 2900 исков о признании отцовства, в 2017 году – свыше 3000.
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Комментарии к новости

Zanoza
Re: В Казахстане предложили уравнять в правах матерей-одиночек и...




Отправлено: 08.04.18 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое впечатление, что наши госорганы получили заказ на законотворчество, которое бы позволило государству никому ничего не платить, вместе с тем, увеличив налоги. Иначе, как объяснить превращение посёлка в город. Надбавки за работу в сельской местности - снимут, а налог на имущество и землю поднимется (город же.... ) Теперь, вот на пособия матерям одиночкам "покушаются". Ни одна женщина, теперь не сможет родить "для себя".... Эко - дорого, а мужика просто так уже не найти.... Не расписку же ей давать, в конце-концов... Кто там у нас многоженство "проталкивал"? может не так уж он и не прав?....

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