В Казахстане представили график перехода на латиницу в сфере образования

По этому графику, пока ещё предварительному, в нулевом и первом классах обучение на латинице начнут вводить с 2020 года, передает Informburo.kz.

График перехода алфавита казахского языка на латиницу в сфере образования представили в проекте приказа Правительства РК "Об утверждении графика перехода алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года на всех уровнях образования". Документ опубликован на сайте"Открытые НПА".

В прилагаемом к приказу графике предусмотрена организация курсов повышения квалификации 192 331 учителя организаций общего среднего образования с учётом перехода на латинскую графику. С 2019 по 2023 годы ежегодно их будут проходить 9038 преподавателей, в 2024 году – 90 765 учителей, в 2025 году – 56 376 педагогов.

Также в документе указываются сроки разработки и перевода учебников, учебно-методических комплексов на латинскую графику по классам.

0 класс (предшкола) – 2018 год;

1 класс – 2019 год;

2 класс – 2020 год;

3 класс – 2021 год;

4 класс – 2022 год;

5-9 классы – 2023 год;

10-11 классы – 2024 год.

Экспертиза учебников, учебно-методических комплексов на латинице, согласно графику, будет проходить в том же порядке, на следующий год после разработки и перевода.

Переиздание учебников на латинской графике по всем учебным предметам для общеобразовательных школ с казахским языком обучения, по учебным предметам "Казахский язык и литература" для школ с неказахским языком обучения и организация закупки учебников местными исполнительными органами будет осуществляться в аналогичном порядке.

Переход обучения на латинскую графику планируют проводить в следующие сроки:

0, 1 классы – 2020 год;

0, 1 плюс 2 класс – 2021 год;

0, 1, 2 плюс 3 класс – 2022 год;

0, 1, 2, 3 плюс 4 класс – 2023 год; ,

0, 1, 2, 3, 4 плюс 5-9 классы – 2024 год;

0, 1, 2, 3, 4, 5-9 плюс 10, 11 классы – 2025 год.

Всего график содержит 12 наименований мероприятий. Ознакомиться с ним можно здесь.

Проект приказа вынесен на публичное обсуждение до 20 апреля.

20 февраля Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о внесении изменений в утверждённый ранее алфавит казахского языка, основанный на латинской графике.

Это уже третий вариант казахского алфавита на основе латинской графики. 11 сентября 2017 года разработчики презентовали вариант с диграфами. 27 октября Нурсултан Назарбаев подписал указ об утверждении варианта алфавита с апострофами.

Переход на латиницу в Казахстане пройдёт в три этапа: 2018-2020 годы, 2021-2023 годы, 2024-2025 годы. В январе 2018 года сообщалось, что удостоверение личности и паспорт гражданина Казахстана на государственном языке планируют выдавать на латинице с 2021 года.