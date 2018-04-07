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В Казахстане представили график перехода на латиницу в сфере образования

7 апреля 2018, 10:22 |  Государство

По этому графику, пока ещё предварительному, в нулевом и первом классах обучение на латинице начнут вводить с 2020 года, передает Informburo.kz.

График перехода алфавита казахского языка на латиницу в сфере образования представили в проекте приказа Правительства РК "Об утверждении графика перехода алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года на всех уровнях образования". Документ опубликован на сайте"Открытые НПА".

В прилагаемом к приказу графике предусмотрена организация курсов повышения квалификации 192 331 учителя организаций общего среднего образования с учётом перехода на латинскую графику. С 2019 по 2023 годы ежегодно их будут проходить 9038 преподавателей, в 2024 году – 90 765 учителей, в 2025 году – 56 376 педагогов.

Также в документе указываются сроки разработки и перевода учебников, учебно-методических комплексов на латинскую графику по классам.

  • 0 класс (предшкола) – 2018 год;
  • 1 класс – 2019 год;
  • 2 класс – 2020 год;
  • 3 класс – 2021 год;
  • 4 класс – 2022 год;
  • 5-9 классы – 2023 год;
  • 10-11 классы – 2024 год.

Экспертиза учебников, учебно-методических комплексов на латинице, согласно графику, будет проходить в том же порядке, на следующий год после разработки и перевода.

Переиздание учебников на латинской графике по всем учебным предметам для общеобразовательных школ с казахским языком обучения, по учебным предметам "Казахский язык и литература" для школ с неказахским языком обучения и организация закупки учебников местными исполнительными органами будет осуществляться в аналогичном порядке.

Переход обучения на латинскую графику планируют проводить в следующие сроки:

  • 0, 1 классы – 2020 год;
  • 0, 1 плюс 2 класс – 2021 год;
  • 0, 1, 2 плюс 3 класс – 2022 год;
  • 0, 1, 2, 3 плюс 4 класс – 2023 год; ,
  • 0, 1, 2, 3, 4 плюс 5-9 классы – 2024 год;
  • 0, 1, 2, 3, 4, 5-9 плюс 10, 11 классы – 2025 год.

Всего график содержит 12 наименований мероприятий. Ознакомиться с ним можно здесь.

Проект приказа вынесен на публичное обсуждение до 20 апреля.

20 февраля Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о внесении изменений в утверждённый ранее алфавит казахского языка, основанный на латинской графике.

Это уже третий вариант казахского алфавита на основе латинской графики. 11 сентября 2017 года разработчики презентовали вариант с диграфами. 27 октября Нурсултан Назарбаев подписал указ об утверждении варианта алфавита с апострофами.

Переход на латиницу в Казахстане пройдёт в три этапа: 2018-2020 годы, 2021-2023 годы, 2024-2025 годы. В январе 2018 года сообщалось, что удостоверение личности и паспорт гражданина Казахстана на государственном языке планируют выдавать на латинице с 2021 года.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: В Казахстане представили график перехода на латиницу в сфере...




Отправлено: 07.04.18 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему так медленно?

Гость
Re: В Казахстане представили график перехода на латиницу в сфере...




Отправлено: 07.04.18 - 11:00
Комментарий удален модератором.

Серик
Re: В Казахстане представили график перехода на латиницу в сфере...




Отправлено: 07.04.18 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Почему так медленно?

Поддерживаю! Можно было и пораньше

§ Кушмурунец23
Re: В Казахстане представили график перехода на латиницу в сфере...
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 174
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 07.04.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Почему так медленно?

Да, почему? Ведь время летит, возраст он сказывается, старенькие люди могут не дожить до светлого будущего с латиницей!
Фотография в статье "интересная"
Профайл Посетить вебсайт

мурат
Re: В Казахстане представили график перехода на латиницу в сфере...




Отправлено: 07.04.18 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахско-Латинский словарь в нынешнем варианте не совершенен и перевод на него будет огромной ошибкой. Необходимо доработать алфавит на конкурсной основе и провести затем общенародный референдум по его принятию.

Народный контроль
Re: В Казахстане представили график перехода на латиницу в сфере...




Отправлено: 07.04.18 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серик:
Поддерживаю! Можно было и пораньше

Надо написать обращение на сайт, от имени народа,что бы ускорили.

Гость
Re: В Казахстане представили график перехода на латиницу в сфере...




Отправлено: 07.04.18 - 12:09
Комментарий удален модератором.

watasi
Re: В Казахстане представили график перехода на латиницу в сфере...




Отправлено: 07.04.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот жизнь то наладится сразу. Все ведь в стране хорошо - кириллица только мешает.

Янки
Re: В Казахстане представили график перехода на латиницу в сфере...




Отправлено: 07.04.18 - 12:43
Комментарий удален модератором.

§ Hitman
Re: В Казахстане представили график перехода на латиницу в сфере...
Hitman


(Пользователи)
Сообщений: 631
Регистрация: 20.07.10
Отправлено: 07.04.18 - 12:58
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: В Казахстане представили график перехода на латиницу в сфере...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10778
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.04.18 - 13:02
Комментарий удален модератором.
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