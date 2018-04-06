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Критерий «качество трудовой жизни» предложил внедрять председатель Федерации профсоюзов РК на форуме в Костанае

Евгений ШИБАРШИН

6 апреля 2018, 16:38 |  Общество

Первый Форум первичных профсоюзных организаций Костанайской области прошел сегодня, 6 апреля, в зале Костанайского казахского театра драмы. Выступая перед 270 участниками форума, председатель Федерации профсоюзов РК Бакытжан АБДИРАЙЫМ призвал коллег изменить подходы к своей работе, соотнося их с требованиями современности.

Он отметил, что в последнее время популярность профсоюзов снижается по причинам, которые связаны не только с «внутренними характеристиками самих профсоюзов». Снижение доли работников, входящих в профсоюзы, происходит во всем мировом профсоюзном движении. По оценке лидера казахстанских профсоюзов, на этот процесс влияет то, что «современный ландшафт рынка труда кардинально изменился». Во-первых, уходит в прошлое понятие «рабочее место», так как многие компании выполняют работы в разных местах.

- По статистике Международной организации труда, более 800 млн человек сегодня работают дистанционно, то есть работнику ставится задача, и не важно, где и как он ее будет выполнять, - сказал Абдирайым. – Это позволяет работодателям экономить на обустройстве рабочих мест.

Данное обстоятельство создает ситуацию, когда требование о 8-часовом рабочем дне и условиях труда становятся не актуальными. Плюс ко всему возрастает число работников без постоянного найма, которые извлекают постоянный и дополнительный доход из самостоятельной деятельности. Тем не менее, социальное самочувствие работника остается важным фактором. Более того, по мнению председателя Федерации, этот фактор определяет финансовую успешность компании.

- Если в компании хорошо поставлены вопросы коллективного договора, социальной работы, эта компания является успешной, эта компания является инвестиционного привлекательной, - считает Абдирайым. – Существует специальный стандарт в отношении инвестиций в те или иные секторы.

Он отметил, что крупные финансовые институты, принимая решения о выделении инвестиций компании, смотрят - есть ли там профсоюзы, заключен ли там коллективный договор.

- Нашим профсоюзным организациям необходимо внедрять такой показатель, как качество трудовой жизни, которые применяются в 30-ти самых развитых стран мира, - добавил председатель Федерации профсоюзов РК. – Этот критерий включает в себя такие базовые понятия, как средняя продолжительность трудового дня, отпуска, дальнейшее развитие безопасных условий труда, гендерное равенство и многое другое.

По мнению Бакытжана Абдирайыма, наличие колдоговора и профсоюзов – один способов вывода предприятий из «теневой» экономики.

- Там, где есть профсоюзы, где есть коллективный договор, там нет «серых схем» теневой экономики, - заявил профсоюзный лидер. – Мы хотим довести до наших работодателей идеологию социального партнерства. Мы должны каждодневно убеждать наших работодателей, наших социальных партнеров в необходимости создания четкой системы социального партнерства, которая вырабатывается через заключение коллективного договора в ходе создания профсоюзной организации.

Секретарь Комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса Парламента РК Ирина АРОНОВА сообщила, что в правительстве заканчивается работа по подготовке проекта закона о поправках, изменениях и дополнениях в трудовом законодательстве. Она назвала более 10 предполагаемых новелл и пригласила руководителей профсоюзных организаций после публикации данного законопроекта на сайте министерства труда и соцзащиты населения присылать предложения в рабочую группу мажилиса.

После окончания форума аким Костанайской области Архимед Мухамбетов и председатель Федерации профсоюзов РК Бакытжан Абдирайым подписали Меморандум о партнерстве.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости

Внимательный
Re: Критерий «качество трудовой жизни» предложил внедрять...




Отправлено: 06.04.18 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень интересное мероприятие) На фото тети спят :-o 8-) :-)

§ Сергей_я
Re: Критерий «качество трудовой жизни» предложил внедрять...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2423
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 06.04.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Внимательный:
На фото тети спят

просто моргнули в момент съемки
Профайл

Арон
Re: Критерий «качество трудовой жизни» предложил внедрять...




Отправлено: 06.04.18 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сидят тетеньки и дяденьки, средства от аренды собственности профсоюзов капают на счет, оклады получают, им и на..н не нужны какие то работники их капеешные взносы и их права, а собственности у них очень много,так что и их детям хватит.

Гриня
Re: Критерий «качество трудовой жизни» предложил внедрять...




Отправлено: 06.04.18 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Студентов нагнали для массовки, что бы создать видимость приемственности, ведь ни один из них не член профсоюза, но ничего когда нибудь, это выстрелит.

45
Re: Критерий «качество трудовой жизни» предложил внедрять...




Отправлено: 06.04.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доколе, это будет продолжаться? когда перестанут врать?, достали.

362
Re: Критерий «качество трудовой жизни» предложил внедрять...




Отправлено: 06.04.18 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на первом снимке, во втором ряду в чистых новых спецовках голубого цвета, типа представителей рабочего класса, хоть бы в масле обваляли и сажей лица помазали для правдоподобности.

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