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Народный контроль
Украденный телефон стоимостью более 240 000 тенге вернули жительнице Костаная
Ну очень хорошая знакомая. что после ухода её пропадают галоши . Наверняка с радости тут же сменила СИМку на свою.
06.04.18 16:23
Хорёк
Украденный телефон стоимостью более 240 000 тенге вернули жительнице Костаная
Понял. Это такая реклама. Суперсмартфон! Его быстро найдут! Не ну серьезно. Если написано то надо писать каким образом кража произошла. Это людям интересно. А не то, что вора поймали.
06.04.18 16:22
Народный контроль
Владельцу лимузина, сбившему насмерть охранника, изменили наказание в Костанае
Апелляционная инстанция при вынесении решения руководствовалась тем, что Михаил Глухенький добровольно возместил ущерб семье погибшего. А что дедушка покойник дал разрешение расплатиться деньгами и...
06.04.18 16:17
Хохол
Алкоголь за рулём
Victor Yang: Если бы ты перед этим родился в Голландии Ну вообще то одна часть моих предков как раз из Германии , и я не понимаю например бардак с наркоманами и алкашами которые вылазят по ночам...
06.04.18 16:17
Хорёк
Украденный телефон стоимостью более 240 000 тенге вернули жительнице Костаная
В в чём новость, редакторы? Хотя бы по журналистки написали. нг уже не тот. и не этот тоже.
06.04.18 16:16
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Первая половина следующей недели в Костанайской области будет теплой и пасмурной

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

6 апреля 2018, 16:11 |  Общество

В понедельник, 9 апреля, на большей части территории области синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами возможен туман. 9 и 10 апреля не исключается гололед.

- В понедельник и вторник ночью следует ожидать от -2 до 3 градусов. Местами мороз может достигать 5 градусов, - сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем 9 апреля температура воздуха поднимется до 2-7, местами 10 градусов со знаком «плюс». Последующие два дня будут еще теплее. Во вторник ожидаем +8...+13, местами +16 °С. В среду, 11 апреля, ночью будет от 0 до 5, местами 8 градусов тепла. А день среды ожидается очень теплым — от 10-15, до 18 градусов со знаком «плюс». Местами возможны осадки.

Ветер будет менять направление с юго-западного на северо-западное. Скорость его составит 9-14, а временами до 15-20 м/с.

По прогнозам синоптиков, теплой будет только первая половина недели, начиная с четверга начнется похолодание.
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