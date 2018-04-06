Первая половина следующей недели в Костанайской области будет теплой и пасмурной
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В понедельник, 9 апреля, на большей части территории области синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами возможен туман. 9 и 10 апреля не исключается гололед.
- В понедельник и вторник ночью следует ожидать от -2 до 3 градусов. Местами мороз может достигать 5 градусов, - сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем 9 апреля температура воздуха поднимется до 2-7, местами 10 градусов со знаком «плюс». Последующие два дня будут еще теплее. Во вторник ожидаем +8...+13, местами +16 °С. В среду, 11 апреля, ночью будет от 0 до 5, местами 8 градусов тепла. А день среды ожидается очень теплым — от 10-15, до 18 градусов со знаком «плюс». Местами возможны осадки.
Ветер будет менять направление с юго-западного на северо-западное. Скорость его составит 9-14, а временами до 15-20 м/с.
По прогнозам синоптиков, теплой будет только первая половина недели, начиная с четверга начнется похолодание.
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