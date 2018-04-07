Первый миллион тенге штрафов оформлен в Костанае полицейскими с помощью планшетов
Галина ПЕТРЕНКО
Об этом 6 апреля на заседании областной рабочей группы по цифровизации доложил заместитель начальника ДВД Булатбек ЖУМАГАЛИЕВ. Пока в работе у полицейских 10 компьютерных планшетов.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
С ними начали работать в декабре 2017 года. На заседании один из сотрудников продемонстрировал, как составляются административные протоколы на компьютере. Отметил, что если гражданин не желает подписывать протокол, заявляет, что ему требуется адвокат или переводчик, есть возможность отметить это в электронном документе. Тот же, кто согласен фактом правонарушщения и готов заплатить, может сделать это, не отходя от планшета. У полицейских для этого имеются портативные pos-терминалы. Чтобы поощрить тех, кто платит сразу, предусмотрено снижение суммы штрафа на 50%.
- С декабря 2017 года составлено 309 электронных протокола на сумму штрафных санкций 1 млн тенге, - привел данные Булатбек Жумагалиев. - Планомерная работа по внедрению в повседневную работу полиции информационных технологий будет продолжена.
До конца 2018 года закупят еще 364 планшета. В Костанае потребность полицейских будет удовлетворена на 100%, их коллег в районах — на 30%.
Фото Галины ПЕТРЕНКО
Последние новости
|
|
|
|
|
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 1
Всего: 134
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
В Костанайской области полиция задержала подозреваемую в убийстве новорожденного ребенка
задержена 38-летняя местная жительница Блин, ведь тетке не 18 лет!!! Мозги где были? Слов нет!!!
Критерий «качество трудовой жизни» предложил внедрять председатель Федерации профсоюзов РК на форуме в Костанае
Столько медсестер там, прям врачебный форум..
Медный: учиться не снимая рюкзак с плеча, оно всегда лучше усваивается :lol: Это не рюкзак, а массажер для спины. Новые разработки костанайских айтишников.
Украденный телефон стоимостью более 240 000 тенге вернули жительнице Костаная
Ну опять.. Подруга, ставшая внезапно знакомой, с которой дружили много лет семьями.. Очередная подстава.. Чего то или кого то не поделили наверно..
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова переведут в колонию-поселение
шанхай уральская: одних садят, потом приходят другие воруют тоже садят,срок полож Ну украл он с бюджета.. Там миллиарды долларов никому не нужных торчат, украл допустим миллионов 20 евро и?...