Первый миллион тенге штрафов оформлен в Костанае полицейскими с помощью планшетов

Об этом 6 апреля на заседании областной рабочей группы по цифровизации доложил заместитель начальника ДВД Булатбек ЖУМАГАЛИЕВ. Пока в работе у полицейских 10 компьютерных планшетов.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

С ними начали работать в декабре 2017 года. На заседании один из сотрудников продемонстрировал, как составляются административные протоколы на компьютере. Отметил, что если гражданин не желает подписывать протокол, заявляет, что ему требуется адвокат или переводчик, есть возможность отметить это в электронном документе. Тот же, кто согласен фактом правонарушщения и готов заплатить, может сделать это, не отходя от планшета. У полицейских для этого имеются портативные pos-терминалы. Чтобы поощрить тех, кто платит сразу, предусмотрено снижение суммы штрафа на 50%.

- С декабря 2017 года составлено 309 электронных протокола на сумму штрафных санкций 1 млн тенге, - привел данные Булатбек Жумагалиев. - Планомерная работа по внедрению в повседневную работу полиции информационных технологий будет продолжена.

До конца 2018 года закупят еще 364 планшета. В Костанае потребность полицейских будет удовлетворена на 100%, их коллег в районах — на 30%.

Фото Галины ПЕТРЕНКО