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Первый миллион тенге штрафов оформлен в Костанае полицейскими с помощью планшетов

Галина ПЕТРЕНКО

7 апреля 2018, 07:58 |  Государство

Об этом 6 апреля на заседании областной рабочей группы по цифровизации доложил заместитель начальника ДВД Булатбек ЖУМАГАЛИЕВ. Пока в работе у полицейских 10 компьютерных планшетов.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

С ними начали работать в декабре 2017 года. На заседании один из сотрудников продемонстрировал, как составляются административные протоколы на компьютере. Отметил, что если гражданин не желает подписывать протокол, заявляет, что ему требуется адвокат или переводчик, есть возможность отметить это в электронном документе. Тот же, кто согласен фактом правонарушщения и готов заплатить, может сделать это, не отходя от планшета. У полицейских для этого имеются портативные pos-терминалы. Чтобы поощрить тех, кто платит сразу, предусмотрено снижение суммы штрафа на 50%.

- С декабря 2017 года составлено 309 электронных протокола на сумму штрафных санкций 1 млн тенге, - привел данные Булатбек Жумагалиев. - Планомерная работа по внедрению в повседневную работу полиции информационных технологий будет продолжена.

До конца 2018 года закупят еще 364 планшета. В Костанае потребность полицейских будет удовлетворена на 100%, их коллег в районах — на 30%.

Фото Галины ПЕТРЕНКО
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Комментарии к новости

§ Vital
Re: Первый миллион тенге штрафов оформлен в Костанае...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5455
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.04.18 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если б была нормальная экономика. То новости были б совсем другие. К примеру: новый завод лифтов принес бюджету первый лям.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30430
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кустанаец
Re: Первый миллион тенге штрафов оформлен в Костанае...




Отправлено: 07.04.18 - 08:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а че они такие все толстые, начиная от постовых, кончая начальниками.
где собака зарыта?

правда жизни
Re: Первый миллион тенге штрафов оформлен в Костанае...




Отправлено: 07.04.18 - 08:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почему нет информации сколько собрано в карман, мимо планшетов.
предполагаю там сумма раз в сто выше.

§ Shegendalf
Re: Первый миллион тенге штрафов оформлен в Костанае...
Shegendalf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 143
Регистрация: 11.01.07
Отправлено: 07.04.18 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне одному кажется что ребята не тем занимаются? Где, вашу папу, профилактическая работа? Нашли чем гордиться, миллион они собрали. Почему у каждой ямы на дороге не стоит по вашему сотруднику с протоколом, который составляется на подрядчика не установившего знаки и создавшего опасность для движения ТС? Вы хоть раз со стороны своей супер-службы на елитных телегах и с планшетами в зубах тюкали по тыкве отделу ЖКХ? Миллион они насобирали, а сколько вы денег на эти планшеты потратили и главное - за чей счет банкет? :-x

[Исправлено: Shegendalf, 07.04.2018 - 11:11]
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FOMA
Re: Первый миллион тенге штрафов оформлен в Костанае...




Отправлено: 07.04.18 - 10:18
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Первый миллион тенге штрафов оформлен в Костанае...




Отправлено: 07.04.18 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда выезжаешь в сторону Рудного, то слева до остановки Дархан 2 (это возле шалычки 10 миля) наблюдаешь как растет количество памятников погибшим пешеходам и водителям. Насколько известно эта территория относится к городу. Недавно также был случай со смертельным исходом пешехода. В данном районе плотный дачный массив с двух сторон трассы и летом дачникам не безопасно пересекать трассу в две полосы Только на моей памяти там погибли два пожарника, один из них был водитель, девушки выжили, водитель такси, велосипедист. Например, при выезде из Рудного в сторону Костаная пока не проедешь все дачи скорость не более 70 км. в час. А при выезде из Костаная, чуть проехал К. партизан и жми до 110 км. в час. пожалуйста. Не редко видишь картину превышения и на много, камер и скоростомеров нет. Гаишники иногда появляются с радаром. Ясно, что когда застроят район многоэтажками, т.к. он относится к городу, тогда и знак не более 60 появится. Но люди гибнут сейчас и сколько нужно еще смертей? Может НГ сделает запрос в УДП области и прокуратуру и получит статистику того, сколько на этом промежутке, формально относящемуся к городу, погибло людей. Я не знаю, но мне кажется что данный вопрос относится к категории обеспечения общественной безопасности, в т.ч., на транспорте.

100
Re: Первый миллион тенге штрафов оформлен в Костанае...




Отправлено: 07.04.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне одному кажется Цитата:
Shegendalf:


Нет, не одному. Им на это глубоко плевать.

Карл
Re: Первый миллион тенге штрафов оформлен в Костанае...




Отправлено: 07.04.18 - 12:43
Комментарий удален модератором.

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