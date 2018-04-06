Вернуть бесплатное питание для школьников предлагают в Казахстане
Глава ОФ "Амансаулык" Бахтыла Туменова заявила о необходимости вернуть практику бесплатных обедов в школах. Об этом она сказала в кулуарах после слушаний в Сенате, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото: smi44.ru
"У нас в стране бесплатной еды в школах нет. Одно время начинали детей с первого по четвертый класс бесплатно кормить. По моему мнению, эту практику надо возобновить", - заявила Туменова журналистам в кулуарах общественных слушаний в Сенате.
Она отметила, что при этом не нужно делить детей на обеспеченных и малоимущих, а предоставлять питание всем.
Отметим, что в Астане бесплатное питание предоставляется учащимся 1-4 классов.
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