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Хорёк
Украденный телефон стоимостью более 240 000 тенге вернули жительнице Костаная
Понял. Это такая реклама. Суперсмартфон! Его быстро найдут! Не ну серьезно. Если написано то надо писать каким образом кража произошла. Это людям интересно. А не то, что вора поймали.
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06.04.18 16:17
Хорёк
Украденный телефон стоимостью более 240 000 тенге вернули жительнице Костаная
В в чём новость, редакторы? Хотя бы по журналистки написали. нг уже не тот. и не этот тоже.
06.04.18 16:16
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Вернуть бесплатное питание для школьников предлагают в Казахстане

6 апреля 2018, 15:11 |  Общество

Глава ОФ "Амансаулык" Бахтыла Туменова заявила о необходимости вернуть практику бесплатных обедов в школах. Об этом она сказала в кулуарах после слушаний в Сенате, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: smi44.ru

"У нас в стране бесплатной еды в школах нет. Одно время начинали детей с первого по четвертый класс бесплатно кормить. По моему мнению, эту практику надо возобновить", - заявила Туменова журналистам в кулуарах общественных слушаний в Сенате.

Она отметила, что при этом не нужно делить детей на обеспеченных и малоимущих, а предоставлять питание всем.

Отметим, что в Астане бесплатное питание предоставляется учащимся 1-4 классов.
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Комментарии к новости

Все просто
Re: Вернуть бесплатное питание для школьников предлагают в...




Отправлено: 06.04.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата //
Отметим, что в Астане бесплатное питание предоставляется учащимся 1-4 классов.

И другое //
Она отметила, что при этом не нужно делить детей на обеспеченных и малоимущих, а предоставлять питание всем.

Их разделили - на столичных, и не столичных.
Срамота.

555107
Re: Вернуть бесплатное питание для школьников предлагают в...




Отправлено: 06.04.18 - 15:29
Комментарий удален модератором.

§ Затоболец
Re: Вернуть бесплатное питание для школьников предлагают в...
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 139
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 06.04.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а в детских садах, когда будет бесплатное питание?
Профайл

гость
Re: Вернуть бесплатное питание для школьников предлагают в...




Отправлено: 06.04.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие обеды?!Есть дела поважнее - Крузак, гранит и конь на мосту.А дети? Скоро домой-терпите...

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