Вернуть бесплатное питание для школьников предлагают в Казахстане

Глава ОФ "Амансаулык" Бахтыла Туменова заявила о необходимости вернуть практику бесплатных обедов в школах. Об этом она сказала в кулуарах после слушаний в Сенате, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: smi44.ru

"У нас в стране бесплатной еды в школах нет. Одно время начинали детей с первого по четвертый класс бесплатно кормить. По моему мнению, эту практику надо возобновить", - заявила Туменова журналистам в кулуарах общественных слушаний в Сенате.

Она отметила, что при этом не нужно делить детей на обеспеченных и малоимущих, а предоставлять питание всем.

Отметим, что в Астане бесплатное питание предоставляется учащимся 1-4 классов.