Прием в специализированную IT-школу обещают ориентировать на сельских детей в Костанайской области
Галина ПЕТРЕНКО
Как сообщила сегодня, 6 апреля, на заседании рабочей группы по цифровизации в облакимате руководитель управления образования Батима ДАУМОВА, предварительное тестирование детей в районах уже началось. При отборе будет использован опыт Назарбаев интеллектуальной школы.
Создание в Костанае специализированного учебного заведения, которое называется «IT-школа-лицей-интернат», входит в Дорожную карту по цифровизации сферы образования.
Школа информационных технологий разместится на площадях интерната по ул. Садовой, а основой учебной базы станет реорганизуемая школа для одаренных детей «Озат». Обучающие возможности ее будут расширены и специализированы. В новом учебном заведении предусмотрены две IT-лаборатории, кабинет робототехники с 3D-моделированием, виртуальная библиотека и два современных кабинета информатики. Оборудование, сообщила руководитель управления, уже закупается. На создание IT-школы предусмотрено около 180 млн тенге, она начнет работать с августа 2018 года.
- Набирать будем три седьмых и три восьмых класса, - сказала Даумова, - по нашим рекомендациям в районах начинают тестирование детей. Квот по районам нет. Откуда будет больше учащихся, зависит от способностей детей. Мы намерены при отборе идти по пути Назарбаев школы. Если при приеме в другие специализированные школы претенденты должны иметь только «четверки» и «пятерки», то при приеме в Назарбаев школу допустимы «тройки», но важно, чтобы ребенок обладал достаточным уровнем логического мышления, имел способности к освоению IT-технологий... Мы постараемся при приеме держаться ориентира на прием 60% сельских детей. Получится или нет - практика покажет.
В ближайшее время делегация, сформированная управлением образования, отправится в Казань - изучать опыт IT-школы-лицея.
Последние новости
|
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 3
Всего: 181
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Ну очень хорошая знакомая. что после ухода её пропадают галоши . Наверняка с радости тут же сменила СИМку на свою.
Понял. Это такая реклама. Суперсмартфон! Его быстро найдут! Не ну серьезно. Если написано то надо писать каким образом кража произошла. Это людям интересно. А не то, что вора поймали.
Апелляционная инстанция при вынесении решения руководствовалась тем, что Михаил Глухенький добровольно возместил ущерб семье погибшего. А что дедушка покойник дал разрешение расплатиться деньгами и...
Victor Yang: Если бы ты перед этим родился в Голландии Ну вообще то одна часть моих предков как раз из Германии , и я не понимаю например бардак с наркоманами и алкашами которые вылазят по ночам...
В в чём новость, редакторы? Хотя бы по журналистки написали. нг уже не тот. и не этот тоже.