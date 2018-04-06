Прием в специализированную IT-школу обещают ориентировать на сельских детей в Костанайской области

Как сообщила сегодня, 6 апреля, на заседании рабочей группы по цифровизации в облакимате руководитель управления образования Батима ДАУМОВА, предварительное тестирование детей в районах уже началось. При отборе будет использован опыт Назарбаев интеллектуальной школы.

Создание в Костанае специализированного учебного заведения, которое называется «IT-школа-лицей-интернат», входит в Дорожную карту по цифровизации сферы образования.

Школа информационных технологий разместится на площадях интерната по ул. Садовой, а основой учебной базы станет реорганизуемая школа для одаренных детей «Озат». Обучающие возможности ее будут расширены и специализированы. В новом учебном заведении предусмотрены две IT-лаборатории, кабинет робототехники с 3D-моделированием, виртуальная библиотека и два современных кабинета информатики. Оборудование, сообщила руководитель управления, уже закупается. На создание IT-школы предусмотрено около 180 млн тенге, она начнет работать с августа 2018 года.

- Набирать будем три седьмых и три восьмых класса, - сказала Даумова, - по нашим рекомендациям в районах начинают тестирование детей. Квот по районам нет. Откуда будет больше учащихся, зависит от способностей детей. Мы намерены при отборе идти по пути Назарбаев школы. Если при приеме в другие специализированные школы претенденты должны иметь только «четверки» и «пятерки», то при приеме в Назарбаев школу допустимы «тройки», но важно, чтобы ребенок обладал достаточным уровнем логического мышления, имел способности к освоению IT-технологий... Мы постараемся при приеме держаться ориентира на прием 60% сельских детей. Получится или нет - практика покажет.

В ближайшее время делегация, сформированная управлением образования, отправится в Казань - изучать опыт IT-школы-лицея.