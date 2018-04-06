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Хорёк
Украденный телефон стоимостью более 240 000 тенге вернули жительнице Костаная
Понял. Это такая реклама. Суперсмартфон! Его быстро найдут! Не ну серьезно. Если написано то надо писать каким образом кража произошла. Это людям интересно. А не то, что вора поймали.
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06.04.18 16:17
Хорёк
Украденный телефон стоимостью более 240 000 тенге вернули жительнице Костаная
В в чём новость, редакторы? Хотя бы по журналистки написали. нг уже не тот. и не этот тоже.
06.04.18 16:16
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Прием в специализированную IT-школу обещают ориентировать на сельских детей в Костанайской области

Галина ПЕТРЕНКО

6 апреля 2018, 14:44 |  Общество

Как сообщила сегодня, 6 апреля, на заседании рабочей группы по цифровизации в облакимате руководитель управления образования Батима ДАУМОВА, предварительное тестирование детей в районах уже началось. При отборе будет использован опыт Назарбаев интеллектуальной школы.

Создание в Костанае специализированного учебного заведения, которое называется «IT-школа-лицей-интернат», входит в Дорожную карту по цифровизации сферы образования.

Школа информационных технологий разместится на площадях интерната по ул. Садовой, а основой учебной базы станет реорганизуемая школа для одаренных детей «Озат». Обучающие возможности ее будут расширены и специализированы. В новом учебном заведении предусмотрены две IT-лаборатории, кабинет робототехники с 3D-моделированием, виртуальная библиотека и два современных кабинета информатики. Оборудование, сообщила руководитель управления, уже закупается. На создание IT-школы предусмотрено около 180 млн тенге, она начнет работать с августа 2018 года.

- Набирать будем три седьмых и три восьмых класса, - сказала Даумова, - по нашим рекомендациям в районах начинают тестирование детей. Квот по районам нет. Откуда будет больше учащихся, зависит от способностей детей. Мы намерены при отборе идти по пути Назарбаев школы. Если при приеме в другие специализированные школы претенденты должны иметь только «четверки» и «пятерки», то при приеме в Назарбаев школу допустимы «тройки», но важно, чтобы ребенок обладал достаточным уровнем логического мышления, имел способности к освоению IT-технологий... Мы постараемся при приеме держаться ориентира на прием 60% сельских детей. Получится или нет - практика покажет.

В ближайшее время делегация, сформированная управлением образования, отправится в Казань - изучать опыт IT-школы-лицея.
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Комментарии к новости

Гость
Re: Прием в специализированную IT-школу обещают ориентировать на...




Отправлено: 06.04.18 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы бюджет осваивался. :lol:

§ лимон
Re: Прием в специализированную IT-школу обещают ориентировать на...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 663
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.04.18 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Получится или нет - практика покажет."

:lol: главное освоить бюджет
Профайл

кустанаец
Re: Прием в специализированную IT-школу обещают ориентировать на...




Отправлено: 06.04.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
цифровизация. глупое какой-то слово.
а на казахском это слово как звучит.
почему не по казахски называют это понятие?

362
Re: Прием в специализированную IT-школу обещают ориентировать на...




Отправлено: 06.04.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
цифровизация. глупое какой-то слово.
а на казахском это слово как звучит.
почему не по казахски называют это понятие?

Потому что ни на Русском ни на Казахском этого слова нет. цифра это то же не Русское слово.

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