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Юрий БОНДАРЕНКО: Лабиринты ток-шоу

«Шоу сплошь и рядом подавляет «ток», то есть разговор на ту или иную тему»
8 апреля 2018, 11:06 |  Мнения

Только что вернулся с международной конференции «Экран и зрелище», проходившей в Московском государственном институте искусствознания, где посчастливилось поговорить на тему, связанную с ток-шоу. Речь шла о современном искусстве, журналистике и предвыборных дебатах.

Сплошь и рядом на экранах и мониторах мелькают авторитетные ведущие, депутаты, актеры. И вещают. Вещают. Обо всем. И создается впечатление, что перед нами знатоки. А ведь в лучшем случае эти вещающие головы компетентны лишь в чем -то. Прочее - всего лишь бодрые суждения, парящие на картонных крыльях псевдознания. То есть - перед нами фокусничество.

Нечто подобное мы наблюдаем и там, где происходит публичное перетряхивание грязного белья, включая джигарханады, выяснения, сколько детей было у того-то и того-то и т. д., и т. п. И здесь авторитетные крикуны обсуждают то, о чем при элементарном здравомыслии вправе судить лишь криминалисты, специалисты в конкретной области или самые близкие люди.

Еще любопытнее то, что породило показательную полемику. Одна из выступающих на конференции упомянула предвыборные дебаты и ток-шоу, близкие им по проблематике. Возник серьезный вопрос: а есть ли здесь какие-то правила игры, если некто может покрыть матом, к примеру, Ксению Собчак? Ответ меня лично озадачил: «У Ксении такой образ, так что с ней обращали в соответствии с тем образом, который уже сложился в глазах телезрителей».

Меня это озадачило. Почему? Да потому, что, выходя на ринг даже против бывшей стриптизерши, ее противница (или противник) никак не сможет кинуться ее раздевать, а шахматист за доской разве что в песне Высоцкого сможет сделать «ход конем по голове». Ведь правила игры определяются не тем, с кем играют, а самой игрой. Даже если они не писаны. Вспоминается анекдотический случай с известным американским автором, который, находясь в знаменитом центре подготовки военных, оригинально интерпретировал распоряжение явиться на смотр в белых перчатках и при оружии. Насколько мне помнится, он выполнил распоряжение буквально, явившись только в том, что было указано - то есть, без всего остального, о чем распоряжение не упоминало. Хотя формально он не нарушил буквы распоряжения, его мгновенно выперли из соответствующего заведения. Это говорит о том, что, что есть масса вещей, которые подразумеваются как само собой разумеющееся. А уж писаные правила - от ПДД до разного рода инструкций (пусть даже не всегда удачные) буквально оплетают всю нашу жизнь.

А что же тогда с ток-шоу и с электронными СМИ в целом? Неужели перед нами игры без правил? Не думаю. Вспоминается недавний разговор с молодым преподавателем испанского, гражданином Испании, работающим в России. Он, безо всяких отсылок на хитроумную философию, заметил: раз уж те или иные образчики хамства, дикости и просто шума, в котором ничего не разберешь, так неуклонно мелькают на экранах, значит, это в принципе допускается. И дело тут не в отдельных крикунах.

В итоге мы видим, что шоу сплошь и рядом подавляет «ток», то есть разговор на ту или иную тему. Причем шоу такого рода, где антикультура доминирует.

И тут я не стал бы кивать лишь на комнатные экраны. Обратите внимание на наши уличные кричалки. Попробуйте припомнить ту, что висит напротив почтамта... Казалось бы, благое дело - кто-то решился взяться за воспитание родителей. И кричалка наглядно демонстрирует нам, как, вроде бы, нельзя говорить с детьми. Но вот ведь казус, сопряженный с полнейшим непониманием нашего восприятия. Долго-долго (так слышится) гремят раздраженные родительские голоса, а затем упоминается, что такой дикий ор - дело нехорошее. Но это упоминание в уличном шуме может быть и не услышано. А вот раздраженные голоса, которые, как бациллы, растекаются в воздухе, остаются в ушах. И это напоминает давно отмеченное психологами: если постоянно вещать «Скажи нет наркотикам», то в ушах (и не только) завязнут «наркотики». А в случае нашей оралки - еще и грохочущее раздражение, буквально заражающее улицу. И кому это нужно? Как вы думаете?
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Комментарии к новости

андрей
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Лабиринты ток-шоу




Отправлено: 08.04.18 - 11:19
Комментарий удален модератором.

1234
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Лабиринты ток-шоу




Отправлено: 08.04.18 - 12:21
Комментарий удален модератором.

Серж
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Лабиринты ток-шоу




Отправлено: 08.04.18 - 12:31
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Лабиринты ток-шоу




Отправлено: 08.04.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что вы хотите от необразованных??))) (образованных людей катастрофический минимум, просьба не путать образованность с образованием и как следствие - дипломом)

§ КГСПС
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Лабиринты ток-шоу
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 521
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 08.04.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И всё это - модернизация сознания или зомбирование. Называйте кому как удобнее.
Профайл

* elektron
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Лабиринты ток-шоу
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1049
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.04.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О чём это? Что то он в этот раз погорячился. Обвинять в непрофессионализме поголовно? А сам что пишет? Второсортный репортаж ни о чём. У каждого своя голова на плечах имеется. И если кого то и зомбировали той же Собчак или тем же Навальным. Так пусть так и думают, о них как "хероях". Здравомыслящий человек сам сможет разобрать, где что.
Тот же случай со Скрипалями... У нас поначалу чуть ли не со всех каналов, шла Английская версия. Но ведь можно задаться вопросом, зачем России это всё нужно? И если они что то делают, то как правило доводят до "конца". Зачем им этот переполох, если они могли его ещё в тюрьме того?.. Или просто из страны не выпустить, да и много других способов. А доказательств то нет. Остаётся задаться вопросом, кому и для чего это всё было выгодно. И тут круг сужается.
Как ещё Березовского с шарфиком в ванне и его недавно отбывшего в свет иной коллеги, ошейником собачьим, не повесили на Россию.

[Исправлено: elektron, 08.04.2018 - 08:58]
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* 112
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Лабиринты ток-шоу
112


(Пользователи)
Сообщений: 10803
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.04.18 - 13:57
Комментарий удален модератором.
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пэтриот
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Лабиринты ток-шоу




Отправлено: 08.04.18 - 14:06
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Лабиринты ток-шоу
112


(Пользователи)
Сообщений: 10803
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.04.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сплошь и рядом на экранах и мониторах мелькают авторитетные ведущие, депутаты, актеры. И вещают. Вещают. Обо всем. И создается впечатление, что перед нами знатоки. А ведь в лучшем случае эти вещающие головы компетентны лишь в чем -то. Прочее - всего лишь бодрые суждения, парящие на картонных крыльях псевдознания. То есть - перед нами фокусничество.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30426


Хех..
Эти слова мне напоминают кого то..
Жаль что как выяснилось цитировать их нельзя, как и указывать кого..
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пэтриот
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Лабиринты ток-шоу




Отправлено: 08.04.18 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron
А сам что пишет? Второсортный репортаж ни о чём.

т.Бондаренко более образован! Больше написать цензор не позволяет

* elektron
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Лабиринты ток-шоу
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1049
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.04.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol: :lol: :lol:
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* elektron
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Лабиринты ток-шоу
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1049
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.04.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:

Я выразил своё мнение, не более того. А манипулировать, тем чего я не писал, уж ваш удел! ;-)
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* elektron
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Лабиринты ток-шоу
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1049
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.04.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати Бондаренко в чём то прав однозначно. Как и в августе 2008 года. Когда якобы Россия напала на Грузию. Ну сегодня то мы все с Вами знаем правду, как и что было. Хотя некоторым уже врядли чем помочь. :-x
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