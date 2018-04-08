Юрий БОНДАРЕНКО: Лабиринты ток-шоу

Только что вернулся с международной конференции «Экран и зрелище», проходившей в Московском государственном институте искусствознания, где посчастливилось поговорить на тему, связанную с ток-шоу. Речь шла о современном искусстве, журналистике и предвыборных дебатах.

Сплошь и рядом на экранах и мониторах мелькают авторитетные ведущие, депутаты, актеры. И вещают. Вещают. Обо всем. И создается впечатление, что перед нами знатоки. А ведь в лучшем случае эти вещающие головы компетентны лишь в чем -то. Прочее - всего лишь бодрые суждения, парящие на картонных крыльях псевдознания. То есть - перед нами фокусничество.

Нечто подобное мы наблюдаем и там, где происходит публичное перетряхивание грязного белья, включая джигарханады, выяснения, сколько детей было у того-то и того-то и т. д., и т. п. И здесь авторитетные крикуны обсуждают то, о чем при элементарном здравомыслии вправе судить лишь криминалисты, специалисты в конкретной области или самые близкие люди.

Еще любопытнее то, что породило показательную полемику. Одна из выступающих на конференции упомянула предвыборные дебаты и ток-шоу, близкие им по проблематике. Возник серьезный вопрос: а есть ли здесь какие-то правила игры, если некто может покрыть матом, к примеру, Ксению Собчак? Ответ меня лично озадачил: «У Ксении такой образ, так что с ней обращали в соответствии с тем образом, который уже сложился в глазах телезрителей».

Меня это озадачило. Почему? Да потому, что, выходя на ринг даже против бывшей стриптизерши, ее противница (или противник) никак не сможет кинуться ее раздевать, а шахматист за доской разве что в песне Высоцкого сможет сделать «ход конем по голове». Ведь правила игры определяются не тем, с кем играют, а самой игрой. Даже если они не писаны. Вспоминается анекдотический случай с известным американским автором, который, находясь в знаменитом центре подготовки военных, оригинально интерпретировал распоряжение явиться на смотр в белых перчатках и при оружии. Насколько мне помнится, он выполнил распоряжение буквально, явившись только в том, что было указано - то есть, без всего остального, о чем распоряжение не упоминало. Хотя формально он не нарушил буквы распоряжения, его мгновенно выперли из соответствующего заведения. Это говорит о том, что, что есть масса вещей, которые подразумеваются как само собой разумеющееся. А уж писаные правила - от ПДД до разного рода инструкций (пусть даже не всегда удачные) буквально оплетают всю нашу жизнь.

А что же тогда с ток-шоу и с электронными СМИ в целом? Неужели перед нами игры без правил? Не думаю. Вспоминается недавний разговор с молодым преподавателем испанского, гражданином Испании, работающим в России. Он, безо всяких отсылок на хитроумную философию, заметил: раз уж те или иные образчики хамства, дикости и просто шума, в котором ничего не разберешь, так неуклонно мелькают на экранах, значит, это в принципе допускается. И дело тут не в отдельных крикунах.

В итоге мы видим, что шоу сплошь и рядом подавляет «ток», то есть разговор на ту или иную тему. Причем шоу такого рода, где антикультура доминирует.

И тут я не стал бы кивать лишь на комнатные экраны. Обратите внимание на наши уличные кричалки. Попробуйте припомнить ту, что висит напротив почтамта... Казалось бы, благое дело - кто-то решился взяться за воспитание родителей. И кричалка наглядно демонстрирует нам, как, вроде бы, нельзя говорить с детьми. Но вот ведь казус, сопряженный с полнейшим непониманием нашего восприятия. Долго-долго (так слышится) гремят раздраженные родительские голоса, а затем упоминается, что такой дикий ор - дело нехорошее. Но это упоминание в уличном шуме может быть и не услышано. А вот раздраженные голоса, которые, как бациллы, растекаются в воздухе, остаются в ушах. И это напоминает давно отмеченное психологами: если постоянно вещать «Скажи нет наркотикам», то в ушах (и не только) завязнут «наркотики». А в случае нашей оралки - еще и грохочущее раздражение, буквально заражающее улицу. И кому это нужно? Как вы думаете?