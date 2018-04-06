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Хорёк
Украденный телефон стоимостью более 240 000 тенге вернули жительнице Костаная
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06.04.18 16:17
Хорёк
Украденный телефон стоимостью более 240 000 тенге вернули жительнице Костаная
В в чём новость, редакторы? Хотя бы по журналистки написали. нг уже не тот. и не этот тоже.
06.04.18 16:16
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Людям должно быть понятно, что бесплатно, а что нет - Токаев о медуслугах

6 апреля 2018, 12:05 |  Государство

Спикер Сената Касым-Жомарт Токаев заявил, что из-за отсутствия четкого разграничения между гарантированным объемом и медицинскими услугами, которые оказываются на платной основе, сохраняется высокий уровень неформальных платежей со стороны населения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фотоколлаж ©Tengrinews.kz

- Проблема в том, что гарантированный объем бесплатной медицинской помощи носит в значительной степени декларативный характер. Из-за отсутствия четкого разграничения между гарантированным объемом и медицинскими услугами, которые оказываются на платной основе, сохраняется высокий уровень неформальных платежей со стороны населения. Другими словами, государственные услуги в медицине постепенно становятся платными, - сказал сенатор в ходе парламентских слушаний.

По его словам, необходимо принять обязательный минимум бесплатных медуслуг, которые будут финансироваться только за счет бюджета.

- Людям должно быть понятно, какие медицинские услуги будут оказываться бесплатно, а за какие они должны платить из своего кармана, - уточнил Токаев.

- Вы, наверное, помните. Надо отметить, что мы уже имели печальный опыт обязательного медстрахования, а также были допущены пробелы, поэтому необходимо досконально подготовиться, нивелировать все риски. Мы не должны допускать такие риски. Многое зависит от системы развития отрасли, от системы финансирования отрасли, от эффективного использования выделенных средств. Вопрос в ее эффективности, от этого зависит отдача от госинвестиций в здравоохранение, - отметил Токаев.
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Комментарии к новости

§ Валентин
Re: Людям должно быть понятно, что бесплатно, а что нет - Токаев...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7383
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.04.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По его словам, необходимо принять обязательный минимум бесплатных медуслуг, которые будут финансироваться только за счет бюджета.


Собственно, ради этого всё и затевалось.
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