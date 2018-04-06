Выставка, посвященная Амангельды Иманову, открылась в Костанае

Выставка “Народный батыр”, посвященная 145-летию одного из лидеров национально-освободительного движения 1916 года, открылась 5-го апреля в областном историко-краеведческом музее.

На ней представлены картины, скульптуры, фотографии, а также архивные документы.

Как отметил кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Казахстана КГПУ Отеген ИСЕНОВ, история жизни Амангельды Иманова тесно связана с историей Костанайской области.

- Несмотря на большие расстояния, люди поддерживали связь, перемещаясь на лошадях, верблюдах и в исключительных случаях - на волах, - рассказал он. - Амангельды Иманов бывал в Костанае, поддерживал связь с костанайским штабом и, в частности, с представителем советской власти - комиссаром Алиби Джангильдиным.

Амангельды Иманов родился 3 апреля 1873 года на территории современного (переименованного в его честь) Амангельдинского района Костанайской области. Революционер, военачальник - организатор национально-освободительного движения казахского народа против царизма. Был активным участником установления Советской власти в Казахстане. был арестован представителями «Алаш-Орды» и 18 мая 1919 г. расстрелян

Выставка будет работать в течение месяца, посетить её можно с 10:00 до 17:00 в любой день, кроме понедельника и последнего дня месяца (санитарный день).