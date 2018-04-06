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Ну очень хорошая знакомая. что после ухода её пропадают галоши . Наверняка с радости тут же сменила СИМку на свою.
06.04.18 16:23
Хорёк
Украденный телефон стоимостью более 240 000 тенге вернули жительнице Костаная
Понял. Это такая реклама. Суперсмартфон! Его быстро найдут! Не ну серьезно. Если написано то надо писать каким образом кража произошла. Это людям интересно. А не то, что вора поймали.
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06.04.18 16:17
Хохол
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06.04.18 16:17
Хорёк
Украденный телефон стоимостью более 240 000 тенге вернули жительнице Костаная
В в чём новость, редакторы? Хотя бы по журналистки написали. нг уже не тот. и не этот тоже.
06.04.18 16:16
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Выставка, посвященная Амангельды Иманову, открылась в Костанае

Артем МАРУСИЧ

6 апреля 2018, 12:34 |  Культура

Выставка “Народный батыр”, посвященная 145-летию одного из лидеров национально-освободительного движения 1916 года, открылась 5-го апреля в областном историко-краеведческом музее.

На ней представлены картины, скульптуры, фотографии, а также архивные документы.

Как отметил кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Казахстана КГПУ Отеген ИСЕНОВ, история жизни Амангельды Иманова тесно связана с историей Костанайской области.

- Несмотря на большие расстояния, люди поддерживали связь, перемещаясь на лошадях, верблюдах и в исключительных случаях - на волах, - рассказал он. - Амангельды Иманов бывал в Костанае, поддерживал связь с костанайским штабом и, в частности, с представителем советской власти - комиссаром Алиби Джангильдиным.

Амангельды  Иманов родился 3 апреля 1873 года на территории современного (переименованного в его честь) Амангельдинского района Костанайской области. Революционер, военачальник - организатор национально-освободительного движения казахского народа против царизма. Был активным участником установления Советской власти в Казахстане. был арестован представителями «Алаш-Орды» и 18 мая 1919 г. расстрелян

Выставка будет работать в течение месяца, посетить её можно с 10:00 до 17:00 в любой день, кроме понедельника и последнего дня месяца (санитарный день).
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Комментарии к новости

§ юля елиссева
Re: Выставка, посвященная Амангельды Иманову, открылась в...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1083
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 06.04.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, как это ономасты допустили, что улица Иманова до сих пор в Кустанае существует? Мало того, улицу Иманова пересекает улица Байтурсынова. А ведь Байтурсынов был одним из руководителей Алаш Орды и её главным идеологом. Те же самые алашордынцы убили не только Амангельлы, но и Лаврентия Тарана.
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Арон
Re: Выставка, посвященная Амангельды Иманову, открылась в...




Отправлено: 06.04.18 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Странно, как это ономасты допустили, что улица Иманова до сих пор в Кустанае существует? Мало того, улицу Иманова пересекает улица Байтурсынова. А ведь Байтурсынов был одним из руководителей Алаш Орды и её главным идеологом. Те же самые алашордынцы убили не только Амангельлы, но и Лаврентия Тарана.

Тарана за банальны грабеж населения Тургая, убили, не надо его ставить наравне с А. Имановым.

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