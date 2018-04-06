Украденный телефон стоимостью более 240 000 тенге вернули жительнице Костаная
Жительница Костаная 31 марта обратилась в полицию с заявлением о пропаже телефона марки Samsung стоимостью более 240 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в тот же день установили подозреваемую в краже.
Иллюстративное фото
"Ею оказалась знакомая потерпевшей, которая в тот день находилась у нее в гостях. После ее ухода дорогой мобильный телефон пропал", - сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области.
Подозреваемая призналась в совершении преступления. Проводится досудебное расследование по ст. 188 ч. 1 УК РК (кража).
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Ну очень хорошая знакомая. что после ухода её пропадают галоши . Наверняка с радости тут же сменила СИМку на свою.
Понял. Это такая реклама. Суперсмартфон! Его быстро найдут! Не ну серьезно. Если написано то надо писать каким образом кража произошла. Это людям интересно. А не то, что вора поймали.
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В в чём новость, редакторы? Хотя бы по журналистки написали. нг уже не тот. и не этот тоже.