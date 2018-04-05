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«Дойдет ребенок в садик или нет?» - жители новостроек в пригороде Костаная встречают в непролазной грязи шестую весну

Дмитрий ПЕТРЕНКО

5 апреля 2018, 13:05 |  Общество

Заселение жилого массива Дружба началось в 2012 году в связи с государственной программой по выдаче земельных участков в этом районе. Будущим владельцам домов показали план застройки: фонари, улицы, асфальтированные дороги. Красиво. Но в реальности, к сожалению, пока далеко не так, как на бумаге.

Более 14 домов в 5-м и 6-м кварталах окружает грязь и вода весной, летом и осенью. Сюда не хотят ехать таксисты и даже скорая помощь. Если первое ещё не смертельно, так второе - вполне возможно.

- Недавно ребенку в соседнем доме вызывали скорую - у него было отравление, съел что-то, - рассказала «НГ» местная жительница Гульмира ТАНКЕБАЕВА. - Так его несли на руках до дороги, через грязь и воду, так как машина медиков не могла проехать. Жить, как мы сейчас живём, невозможно: мы не можем добраться домой. Мы отпрашиваем детей со школы - так и говорим, что не можем дойти.

Уже 6 лет люди пытаются доказать, что имеют право жить в цивилизованной инфраструктуре вместе со всем городом. В век цифровых технологий и технического прогресса такое ощущение, что здесь до сих пор средневековье.

- Я продала свою трёхкомнатную квартиру, чтобы построить здесь дом, думала на старости лет жить на земле, - говорит Сауле КАСЫМОВА. - Теперь жалею. К городу добираюсь на попутках, уже привыкла. К нам не могут попасть контролёры, чтобы взять показания за свет и воду. Как и скорая помощь. Сюда доступ невозможен - сплошная трясина. Мне скорую вызывали, я пенсионерка, дома ведь никого нет - все на работе. Я сама вышла, доползла до дороги, там меня и спасли. Каждый день думаем - ребёнок в садик дойдёт или не дойдёт. Так же, как и в школу.

Люди собирают подписи под обращениями в акимат Костаная. Но им стандартно отписываются - работы по благоустройству включены в план. Возможно, если ты едешь на новеньком «Лексусе», на заднем сидении с тонированными стёклами, тебе не сразу бросятся в глаза прелести местной жизни. А жителям Дружбы нужно пройти больше километра до автобусной остановки - через воду и непроходимую грязь.

- А с автобусом № 18 уже столько жалоб, это прямо такая проблема, - добавляет Гульмира Танкебаева. - Тендер объявляют и его постоянно выигрывает «восемнадцатый», хотя вот автобус № 21 обещает ходить чаще! В 7 утра, если ты, например, опоздал на минутку, всё - следующий придет через полтора часа. Сколько раз сама опаздывала на работу.

В следующий раз к домам в Дружбе не сможет проехать не только скорая, но и пожарные или аварийная газовая служба. И кого будут винить в произошедшем?

«НГ» отправит запрос в отдел ЖКХ акимата Костаная по поводу ситуации с дорогами и пассажирским транспортом в жилом массиве Дружба.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости

FOMA
Re: «Дойдет ребенок в садик или нет?» - жители новостроек в...




Отправлено: 05.04.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дома себе построили, стройте и дороги! Тут от противного надо мыслить. Свет(на уличных фонарях) оплачивается государством, газ - оплачивается индивидуально по счетчику. А в дорогах у государства нет заинтересованности, там более в частном секторе. Тут в городе то со скрипом. В общем - терпите! (всегда)

Бывалый
Re: «Дойдет ребенок в садик или нет?» - жители новостроек в...




Отправлено: 05.04.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нефиг строиться у черта на рогах.
Чо жалуетесь?
Люди в городе под сотню лет живут с такими же непролазными подходами/подъездами, да еще и без газа, а у вас вон красота - газ есть даже...

Ольга
Re: «Дойдет ребенок в садик или нет?» - жители новостроек в...




Отправлено: 05.04.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2016 году на собраниях местных сельчан по поводу подключения газопровода, представители акимата обещали асфальтированные дороги до 2018 года. И вот пришёл долгожданный 2018 год, но к сожалению в списках по ремонту и укладке новых дорог жилого массива Дружба НЕТ. Корреспондентам нужно было ещё пройтись по остальным улицам. И заглянуть на школьный двор. Прямо у ворот школы стоят корыта с водой и палки, обмотанные тряпками( 21 век!!!), чтобы дети мыли обувь. Весной 2017 года по паводковой ситуации приезжал аким области, но охрана не пропустила собравшихся жителей.

Просто
Re: «Дойдет ребенок в садик или нет?» - жители новостроек в...




Отправлено: 05.04.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот любят у нас все с западом сравнивать .Но посмотрите , как в США строят , есть ролики на ютубе . Делают разбивку участков , прокладывают дороги , подводят коммуникации . И потом строят . При этом при выезде машины с участка моют ей колеса .

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