За сутки в Костанайской области полиция выявила 11 пьяных водителей

4 апреля в Костанайской области стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Пьяный водитель-преступник!». Ловить пьяных водителей в усиленном режиме полицейские будут три дня - с 4 по 6 апреля.

- В период проведения рейдовых мероприятий будут контролироваться увеселительные заведения, некоторые посетители которых после употребления спиртных напитков садятся за руль и нередко становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий, - сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области. - За первые сутки операции на дорогах области было выявлено 318 нарушений ПДД, из них 11 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения.

За неиспользование водителями и их пассажирами ремней безопасности оштрафовали 55 человек, за превышение скорости - 27 водителей, за нарушение правил проезда пешеходных переходов - 9 человек, за разговор по сотовому телефону за рулем - 36. На двух водителей составили административный протокол за управление авто с тонированными стеклами.

Также за нарушение ПДД привлекли к ответственности 31 пешехода.