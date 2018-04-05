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За сутки в Костанайской области полиция выявила 11 пьяных водителей

Татьяна НАЗАРУК

5 апреля 2018, 12:25 |  Происшествия

4 апреля в Костанайской области стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Пьяный водитель-преступник!». Ловить пьяных водителей в усиленном режиме полицейские будут три дня - с 4 по 6 апреля.

- В период проведения рейдовых мероприятий будут контролироваться увеселительные заведения, некоторые посетители которых после употребления спиртных напитков садятся за руль и нередко становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий, - сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области. - За первые сутки операции на дорогах области было выявлено 318 нарушений ПДД, из них 11 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения.

За неиспользование водителями и их пассажирами ремней безопасности оштрафовали 55 человек, за превышение скорости - 27 водителей, за нарушение правил проезда пешеходных переходов - 9 человек, за разговор по сотовому телефону за рулем - 36. На двух водителей составили административный протокол за управление авто с тонированными стеклами.

Также за нарушение ПДД привлекли к ответственности 31 пешехода.

 
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Комментарии к новости

Падлец Якин
Re: За сутки в Костанайской области полиция выявила 11 пьяных...




Отправлено: 05.04.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо за инфу. Тут часто на форуме спрашивают сколько денег косят экипажи в карман. Тут можно и посчитать.

андрей
Re: За сутки в Костанайской области полиция выявила 11 пьяных...




Отправлено: 05.04.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сегодня говорят придумали своего рода анти замок на ключ зажигания , пока в трубку не дунешь , машина не заведётся , хоть башкой бейся , так же если выпил или показывает ,что выпил то же не заведётся . Какие проблемы .... как обязательное страхование , ввести закон каждому установить и всё . Хотя проблемы будут ...у гаишников

патриот
Re: За сутки в Костанайской области полиция выявила 11 пьяных...




Отправлено: 05.04.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тут часто на форуме спрашивают сколько денег косят экипажи в карман
я когда "синий"...денег не даю...потому как, не ездию... :-x дорогие понты...бухнул и в люлю... 8-) да и опасно, иномарки они быстрые :lol: ..когда на "КОСМИЧЕ" ездил, времена были другие, да и наш автопром, разогнать была проблема ;-) теперяче, уже много много лет, когда бухой, я пешеход...и ничего, все норм...НЕ ПЕЙТЕ ЗА РУЛЕМ !!!

Гость
За сутки в Костанайской области полиция выявила 11 пьяных водителей




Отправлено: 05.04.18 - 14:34
Комментарий проходит проверку.

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