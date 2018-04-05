Хищение оружия раскрыли с помощью собаки в Костанайской области
Преступление произошло в ночь с 20-го на 21 марта в поселке Садовый. Неизвестные проникли в квартиру одного из сельчан и похитили оргтехнику, сотовый телефон, бижутерию, деньги и охотничье ружье «ИЖ 43 м» второго калибра. Хозяин квартиры, обнаружив пропажу на следующий день, сразу обратился в полицию.
Как сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в составе которой были сотрудник кинологической службы сержант полиции Рустам ВАЛУЕВ и собака по кличке Джек.
Рустам ориентировал своего хвостатого напарника на поиск подозреваемых и тот сразу же взял след. Пройдя по следу более 500 метров, Джек привел полицеских до частного дома. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли все похищенные вещи, а также задержали подозреваемых – 23-летнего и 17-летнего местных жителей.
Рустам работает в подразделении кинологической службы на протяжении двух недель и это первое преступление, раскрытое им в паре с Джеком. Пес же воспитывается в полиции с 2011 года.
- В активе моего питомца десятки раскрытых преступлений, потому работать с ним легко. За короткий период Джек стал для меня не только напарником, но и другом, на которого можно положиться, - рассказал полицейский-кинолог.
В настоящее время ведется досудебное расследование по ст. 188 ч. 2 УК РК «Кража» и ст. 291 ч. 3 УК РК «Хищение оружия».
Фото пресс-службы ДВД Костанайской области
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