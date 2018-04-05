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Хищение оружия раскрыли с помощью собаки в Костанайской области

5 апреля 2018, 11:52 |  Происшествия

Преступление произошло в ночь с 20-го на 21 марта в поселке Садовый. Неизвестные проникли в квартиру одного из сельчан и похитили оргтехнику, сотовый телефон, бижутерию, деньги и охотничье ружье «ИЖ 43 м» второго калибра. Хозяин квартиры, обнаружив пропажу на следующий день, сразу обратился в полицию.

Как сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в составе которой были сотрудник кинологической службы сержант полиции Рустам ВАЛУЕВ и собака по кличке Джек. 

Рустам ориентировал своего хвостатого напарника на поиск подозреваемых и тот сразу же взял след. Пройдя по следу более 500 метров, Джек привел полицеских до частного дома. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли все похищенные вещи, а также задержали подозреваемых – 23-летнего и 17-летнего местных жителей.

Рустам работает в подразделении кинологической службы на протяжении двух недель и это первое преступление, раскрытое им в паре с Джеком. Пес же воспитывается в полиции с 2011 года.

- В активе моего питомца десятки раскрытых преступлений, потому работать с ним легко. За короткий период Джек стал для меня не только напарником, но и другом, на которого можно положиться, - рассказал полицейский-кинолог.

В настоящее время ведется досудебное расследование по ст. 188 ч. 2 УК РК «Кража» и ст. 291 ч. 3 УК РК «Хищение оружия».

Фото пресс-службы ДВД Костанайской области
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Комментарии к новости

FOMA
Re: Хищение оружия раскрыли с помощью собаки в Костанайской...




Отправлено: 05.04.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«ИЖ 43 м» второго калибра

... какого калибра? Ай я яй. Ну не торопитесь вы так!

§ nopoxxx
Re: Хищение оружия раскрыли с помощью собаки в Костанайской...
nopoxxx


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 119
Регистрация: 11.10.07
Отправлено: 05.04.18 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Второго, второго... потому и не успели далеко унести, волочили по снегу🤣🤣🤣
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§ 07Litra
Re: Хищение оружия раскрыли с помощью собаки в Костанайской...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9460
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 05.04.18 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Цитата:
«ИЖ 43 м» второго калибра

... какого калибра? Ай я яй. Ну не торопитесь вы так!

Цитата:
nopoxxx:
Второго, второго... потому и не успели далеко унести, волочили по снегу🤣🤣🤣

не,ну если это двустволка,то это Второй калибер... аднастволка-первый калибер... калаш с 30-ю патронами-30калибер... ну гдета так... :lol:
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Алау
Re: Хищение оружия раскрыли с помощью собаки в Костанайской...




Отправлено: 05.04.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
охотничье ружье «ИЖ 43 м» второго калибра

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