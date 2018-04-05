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капец капецкий
Проблемы заключения договоров на обслуживание газового хозяйства обсудили в акимате Костаная
нет это еще не в полном объеме. в дополнение к этому еще залезли, сломали и ушли, а я потом сам чинил горелку. ТАК И ЕСТЬ... мастера "криворучки"..главное "капусту"...
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Проблемы заключения договоров на обслуживание газового хозяйства обсудили в акимате Костаная

Евгений ШИБАРШИН

5 апреля 2018, 11:06 |  ЖКХ

13% потребителей природного газа в Костанайской области до сих пор не заключили договоры на техническое обслуживание. Об этом 4 апреля на совещании в акимате областного центра сообщил заместитель руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Берик ТАНЖАРИКОВ.

Берик Танжариков: «За отсутствие договора потребителей газа будут штрафовать»

- Это не только нарушает законодательство в сфере снабжения газа и газоснабжения, но и влечет за собой угрозу жизни населения, - отметил он.

Танжариков предупредил участвующих в совещании председателей ПКСК, что отсутствие договоров может обернуться приостановкой подачи товарного или сжиженного нефтяного газа - АО «КазТрансГаз Аймак» имеет право прекратить подачу газа «путем закрытия крана на вводе с дальнейшим пломбированием или отключением на сварку без предварительного уведомления бытового потребителя».

Управление ГАСК намерено в случае отсутствия договоров применять меру, предусмотренную КоАП РК, - штраф в размере 7 МРП.

Заместитель директора филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Абзал ЖАНГАЛИЕВ одной из причин низкой эффективности работы по заключению договоров назвал «отсутствие предложений обслуживающих компаний». С этой проблемой специалисты филиала столкнулись в некоторых селах Денисовского, Тарановского и Карабалыкского районов. Но и в Костанае, где работают 4 обслуживающие организации, председатели ПКСК знают только одну - ТОО «РКЦУ-Костанай».

- На всех совещаниях у нас была только одна обслуживающая организация, - заявил один из председателей ПКСК. - Как только мы пытаемся заключить договор с другими, у них почему-то истекает действие лицензии.

Представители кооперативов сообщили о высокой плате за ремонт газовых систем. Танжариков предложил для выполнения этих работ приглашать подрядчиков с меньшими расценками. И тут выяснилось, что ПКСК не знают, где получить информацию об их ценовых предложениях.

Председатели ПКСК говорили, что по телефону 004 дозвониться невозможно

Но особенно горячая дискуссия разгорелась о качестве техобслуживания. Приводились примеры, как аварийная бригада после обнаружения неисправности отключала подачу газа в многоэтажку, но в ПКСК об этом узнавали только от жильцов, которые жили без газа несколько дней в ожидании ремонтников.

- На Карбышева, 11 еще в 2016 году под балконом прогнулась газовая труба, мы два года делали заявку на ее ремонт, - рассказала председатель ПКСК «Строитель Г» Елена КОЗИНА. - Бригада приехала, посмотрели и говорят: у нас нет таких труб. Тогда зачем мы заключали с ними договор?

Немало споров возникло по поводу зоны ответственности между внешнедомовым и внутридомовым газовыми хозяйствами. Первое обслуживает поставщик газа, о техническом состоянии второго должна заботиться обслуживающая организация, которая заключила договоры с ПКСК и потребителями.

Много нареканий высказали и по работе диспетчерской службы 004. Выяснилось, что там на телефоне работает только один сотрудник, поэтому дозвониться очень трудно.

Будут ли учтены все высказанные на совещании предложения, пока не известно. Замакима Костаная Олжас Нургалиев ограничился поручениями по усилению разъяснительной работы и контроля над наличием договоров.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Проблемы заключения договоров на обслуживание газового...




Отправлено: 05.04.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Много нареканий высказали и по работе диспетчерской службы 004.
Аварийная служба Горгаза номер - 104!!!!

Городская
Re: Проблемы заключения договоров на обслуживание газового...




Отправлено: 05.04.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Осенью,в октябре,сломалась какая-то запчасть в газовой печке.позвонила 004.Говорят :"Очередь большая,нужно ждать около месяца."Вызвала монтера по шансу,объяснила поломку.Пришел,за 15 минут поменял запчасть,заплатила 3500 и все работает.Вот и объясните ,для чего нам заключать договор ?Для того,чтобы кормить очередных дармоедов?

кжбинец
Re: Проблемы заключения договоров на обслуживание газового...




Отправлено: 05.04.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Аварийная служба Горгаза номер - 104!!!!


почему не был на совещании?

* Характер
Re: Проблемы заключения договоров на обслуживание газового...
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 296
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 05.04.18 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Замакима Костаная Олжас Нургалиев ограничился поручениями по усилению разъяснительной работы и контроля над наличием договоров. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30401

непыльная работенка :lol:
Профайл

§ Vital
Re: Проблемы заключения договоров на обслуживание газового...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5445
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.04.18 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Городская:
Запах газа появился в кв. Позвонил 104, сказали у всех воняет непереживайте это такой с добавками газ. И незахотели приезжать. Пришлось полистать блокнот, нашел какой то старый номер, старого знакомого. Пришел, нашел,устронил. Я дал ему 1500 за услуги. Я тоже не понял , зачем я заключил договор

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§ Медный
Re: Проблемы заключения договоров на обслуживание газового...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1993
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 05.04.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в чём суть их работы? взял помазок, помылил стыки на трубе, одни... вторые
2400 в организацию принёс.
это обслуживание? :-x
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неравнодушная
Re: Проблемы заключения договоров на обслуживание газового...




Отправлено: 05.04.18 - 13:19
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Проблемы заключения договоров на обслуживание газового...




Отправлено: 05.04.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
это обслуживание?

нет это еще не в полном объеме.
в дополнение к этому еще залезли, сломали и ушли, а я потом сам чинил горелку. :-)

капец капецкий
Re: Проблемы заключения договоров на обслуживание газового...




Отправлено: 05.04.18 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
нет это еще не в полном объеме. в дополнение к этому еще залезли, сломали и ушли, а я потом сам чинил горелку.
ТАК И ЕСТЬ... мастера "криворучки"..главное "капусту" состричь...а то, что после их, неполного среднего образования, даже перестало работать то, что работало исправно долгие годы...всем пофиг...уже 2 года, только плачу за договор, все делаю сам...все работает...КРИВОРУЧКИ...нет им другого названия..

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