Проблемы заключения договоров на обслуживание газового хозяйства обсудили в акимате Костаная

13% потребителей природного газа в Костанайской области до сих пор не заключили договоры на техническое обслуживание. Об этом 4 апреля на совещании в акимате областного центра сообщил заместитель руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Берик ТАНЖАРИКОВ.

Берик Танжариков: «За отсутствие договора потребителей газа будут штрафовать»

- Это не только нарушает законодательство в сфере снабжения газа и газоснабжения, но и влечет за собой угрозу жизни населения, - отметил он.

Танжариков предупредил участвующих в совещании председателей ПКСК, что отсутствие договоров может обернуться приостановкой подачи товарного или сжиженного нефтяного газа - АО «КазТрансГаз Аймак» имеет право прекратить подачу газа «путем закрытия крана на вводе с дальнейшим пломбированием или отключением на сварку без предварительного уведомления бытового потребителя».

Управление ГАСК намерено в случае отсутствия договоров применять меру, предусмотренную КоАП РК, - штраф в размере 7 МРП.

Заместитель директора филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Абзал ЖАНГАЛИЕВ одной из причин низкой эффективности работы по заключению договоров назвал «отсутствие предложений обслуживающих компаний». С этой проблемой специалисты филиала столкнулись в некоторых селах Денисовского, Тарановского и Карабалыкского районов. Но и в Костанае, где работают 4 обслуживающие организации, председатели ПКСК знают только одну - ТОО «РКЦУ-Костанай».

- На всех совещаниях у нас была только одна обслуживающая организация, - заявил один из председателей ПКСК. - Как только мы пытаемся заключить договор с другими, у них почему-то истекает действие лицензии.

Представители кооперативов сообщили о высокой плате за ремонт газовых систем. Танжариков предложил для выполнения этих работ приглашать подрядчиков с меньшими расценками. И тут выяснилось, что ПКСК не знают, где получить информацию об их ценовых предложениях.

Председатели ПКСК говорили, что по телефону 004 дозвониться невозможно

Но особенно горячая дискуссия разгорелась о качестве техобслуживания. Приводились примеры, как аварийная бригада после обнаружения неисправности отключала подачу газа в многоэтажку, но в ПКСК об этом узнавали только от жильцов, которые жили без газа несколько дней в ожидании ремонтников.

- На Карбышева, 11 еще в 2016 году под балконом прогнулась газовая труба, мы два года делали заявку на ее ремонт, - рассказала председатель ПКСК «Строитель Г» Елена КОЗИНА. - Бригада приехала, посмотрели и говорят: у нас нет таких труб. Тогда зачем мы заключали с ними договор?

Немало споров возникло по поводу зоны ответственности между внешнедомовым и внутридомовым газовыми хозяйствами. Первое обслуживает поставщик газа, о техническом состоянии второго должна заботиться обслуживающая организация, которая заключила договоры с ПКСК и потребителями.

Много нареканий высказали и по работе диспетчерской службы 004. Выяснилось, что там на телефоне работает только один сотрудник, поэтому дозвониться очень трудно.

Будут ли учтены все высказанные на совещании предложения, пока не известно. Замакима Костаная Олжас Нургалиев ограничился поручениями по усилению разъяснительной работы и контроля над наличием договоров.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА