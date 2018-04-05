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План реконструкции четырех объектов сетей водопровода презентовали на общественных слушаниях в ГКП “Костанай Су”

Артём МАРУСИЧ

5 апреля 2018, 10:04 |  ЖКХ

Ориентировочная сумма проектов, до заключения государственной экспертизы, составляет 273 млн тенге. Разработчиком является ТОО “Казахский Сантехпроект”. Об их реализации, которая начнется в 2019 году, руководство предприятия рассказало 4 апреля.

На улице Волынова, в границах пр. Абая - ул. Гашека, планируется заменить 839 м чугунной трубы диаметром 200 мм, на полиэтиленовую трубу 300 мм. Предварительная стоимость проекта - 67 млн тенге. В ходе работ вырубят 9 деревьев.

Как отметили на слушаниях, на всех объектах подрядчик восстановит зеленые насаждения по формуле 1х5 - вместо одного снесенного дерева посадит пять аналогичного вида.

На улице Кубеева планируется заменить 463 м трубы (с учетом подключений) в границах улиц Герцена - Каирбекова. Диаметр водопровода увеличится с 300 мм до 355 мм. Средняя глубина заложения трубы - 3 м - 3,5 м. Под снос попадает 15 деревьев, высадят 75. Сажать будут вне охранной зоны коммуникаций. Ориентировочная стоимость проекта - 53 млн. тенге.

Водопровод диаметром 300 мм на улице Карбышева, в границах улиц Чернышевского - Гвардейская, планируется заменить на трубы диаметром 355 мм. Как и в остальных случаях - на полиэтиленовые. Протяженность - 1 264 м, стоимость - 121 млн тенге. На этом объекте вырубят 3 дерева.

660 м трубы диаметром 150 мм заменят на улице Лизы Чайкиной, в границах улиц Матросова-Чапаева. Там проложат водопровод диаметром 160 мм, стоимость - 32 млн тенге.
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Комментарии к новости

FOMA
Re: План реконструкции четырех объектов сетей водопровода...




Отправлено: 05.04.18 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
~50000 тнг. за 1м трубы. Что то многовато заложено. Давайте рассчитаем себестоимость прокладки одного метра трубы (экскаватор, кран, сварщик, подсобник) и сравним с аналогичными проектами из цивилизованных стран.

§ Victor Yang
Re: План реконструкции четырех объектов сетей водопровода...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10509
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.04.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Давайте рассчитаем себестоимость прокладки одного метра трубы (экскаватор, кран, сварщик, подсобник) и сравним с аналогичными проектами из цивилизованных стран.

Давай. И окажется у нас намного дешевле. Ещё есть колодцы, камеры, задвижки, спускники, гидроизоляция, восстановление покрытия (а это где-то 5 кв.м. на 1 метр трубы.).
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