Стали известны подробности пожара в машине на Складской в Костанае

Новость о загоревшейся сегодня на ул. Складской машине прислал наш подписчик из Instagram в 15.40. Позже фото и видео происшествия продолжали поступать на редакционный WhatsApp.

Как сообщают очевидцы, автомобиль ехал по улице с небольшой скоростью, как вдруг из-под капота начал идти серый дым.

- Водитель остановился, вышел, открыл капот и оттуда полыхнул огонь, - рассказала наша читательница в голосовом сообщении в WhatsApp. - Все происходило прямо на моих глазах. Говорят, произошло короткое замыкание.

Пожарные приехали быстро. Тушить горящий автомобиль огнетушителями им помогали очевидцы. Продукты, которыми была загружена машина, сгорели.

Мужчина, управлявший автомобилем, погрузил сгоревший груз в другую машину и уехал.