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Стали известны подробности пожара в машине на Складской в Костанае

Ксения РЕБИК

4 апреля 2018, 17:57 |  Происшествия

Новость о загоревшейся сегодня на ул. Складской машине прислал наш подписчик из Instagram в 15.40. Позже фото и видео происшествия продолжали поступать на редакционный WhatsApp.

Как сообщают очевидцы, автомобиль ехал по улице с небольшой скоростью, как вдруг из-под капота начал идти серый дым.

- Водитель остановился, вышел, открыл капот и оттуда полыхнул огонь, - рассказала наша читательница в голосовом сообщении в WhatsApp. - Все происходило прямо на моих глазах. Говорят, произошло короткое замыкание.

Пожарные приехали быстро. Тушить горящий автомобиль огнетушителями им помогали очевидцы. Продукты, которыми была загружена машина, сгорели.

Мужчина, управлявший автомобилем, погрузил сгоревший груз в другую машину и уехал.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Стали известны подробности пожара в машине на Складской в...




Отправлено: 04.04.18 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, автомобиль горит, а остальные безучастно проезжают мимо. И вообще никто не оказывает помощь в тушении пожара. Люди озверели! Цитата:
Мужчина, управлявший автомобилем, погрузил сгоревший груз в другую машину и уехал.
В смысле пепел загрузил и уехал?

Хохол
Re: Стали известны подробности пожара в машине на Складской в...




Отправлено: 04.04.18 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Номера не наши , 01 вроде Астана . В гости наверное приехал . Бусы Т-4 работяги , жалко немца , из-за Таможенного союза таких уже не пригоняют . Обычно добивают , а тут сгорел , на работе .

истина где-то рядом
Re: Стали известны подробности пожара в машине на Складской в...




Отправлено: 04.04.18 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поражает еще и то, что сейчас практически каждый третий на газу, однако люди стоят на расстоянии вытянутой руки, видео снимают, движение не остановлено. А если бы он был на газу, рвануло бы и некому было б это видео в ютуб кидать.

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