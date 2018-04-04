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drakon
Температура переходит на плюс - о погоде в Костанайской области до конца этой недели
Пацаны,сегодня в "Добром Утре",на 1 канале, говорили,что "переабуваться" - нужно на летнюю, когда температура воздуха будет СТАБИЛЬНО - плюс 7 градусов... :lol:
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04.04.18 21:50
Хохол
Температура переходит на плюс - о погоде в Костанайской области до конца этой недели
112: Может он в трусах зимой ходит в одних? Да кто ж против , пусть ходит . Закаляться вообще полезно , только он не про закалку , он эксгибиционист , поэтому и говорит что без трусов гуляет .
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Температура переходит на плюс - о погоде в Костанайской области до конца этой недели

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

4 апреля 2018, 18:12 |  Общество

По прогнозам синоптиков, с 5 по 8 апреля погода будет неустойчивой, возможны осадки в виде дождя. Местами - туман и гололед.

- В четверг, 5 апреля, ночью будет от нуля до 5 градусов, местами до 8 градусов мороза,- сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем ожидается от 3-8 градусов тепла, местами до плюс 11 градусов. 6 апреля, в пятницу, ночью термометры покажут от минус 2 градусов до плюс 3 градусов, но местами мороз будет достигать 5 градусов. В последующие выходные дни, 7-8 апреля, по ночам будет от нуля до минус 5 градусов, местами 8 градусов мороза. Днем будет теплее - от нуля до 5 градусов тепла.

Ветер в четверг будет юго-восточным, а последующие три дня - юго-западным с переходом на северо-западный. Скорость ветра во второй половине недели будет 9-14, порывами до 15-20 м/с.
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Комментарии к новости

§ 112
Re: Температура переходит на плюс - о погоде в Костанайской...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10741
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.04.18 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переобуваться наверно пора..
Или рано?
Да и неожиданно зимняя обувь у меня порвалась за 27 тысяч..
Та, которую за 6 брал, жтвее всех живых..
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сочуствующий
Re: Температура переходит на плюс - о погоде в Костанайской...




Отправлено: 04.04.18 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Да и неожиданно зимняя обувь у меня порвалась за 27 тысяч..


у меня в трусах резинка лопнула. беда.
как теперь жить.

§ 112
Re: Температура переходит на плюс - о погоде в Костанайской...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10741
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.04.18 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сочуствующий:
меня в трусах резинка лопнула. беда.
как теперь жить.

В смысле ты ими зимой об дороги тер?
Профайл

Хохол
Re: Температура переходит на плюс - о погоде в Костанайской...




Отправлено: 04.04.18 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сочуствующий:
у меня в трусах резинка лопнула. беда.

Не печалься Алекс , твой прыщик ни кто ине заметит , если трусы спадут . А вообще Марик говорил о резине , что при переходе на плюс пора переобуваться , а ты опять не понял и снова о своём и наболевшем , о своих трусах и своих резинках . Старость с маразмом видать уже пришла .

сочуствующий
Re: Температура переходит на плюс - о погоде в Костанайской...




Отправлено: 04.04.18 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Не печалься Алекс ,


Хохлик,мерещатся тени тебе? алексы, штирлицы.
так что вот это

Цитата:
Хохол:
Старость с маразмом видать уже пришла .


отношу к тебе. но ты не горюй. с этим жить можно .

мне до этого ой как далеко.

Хохол
Re: Температура переходит на плюс - о погоде в Костанайской...




Отправлено: 04.04.18 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сочуствующий:
Хохлик,мерещатся тени тебе? алексы, штирлицы

Да нее , мне просто все форумные паразиты на одно лицо . Вместо того что б про погоду , начинают про свои трусы и резинки . Цитата:
сочуствующий:
мне до этого ой как далеко.

Ещё раз , при чём здесь ты со своими трусами , в теме о погоде ?

§ 112
Re: Температура переходит на плюс - о погоде в Костанайской...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10741
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.04.18 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Ещё раз , при чём здесь ты со своими трусами , в теме о погоде ?

Человечек поговорить хотел, нашет так сказать точку соприкосновения с шинами и зимней обувью..
Может он в трусах зимой ходит в одних?
Профайл

§ 112
Re: Температура переходит на плюс - о погоде в Костанайской...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10741
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.04.18 - 21:40
Комментарий удален модератором.
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Хохол
Re: Температура переходит на плюс - о погоде в Костанайской...




Отправлено: 04.04.18 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Может он в трусах зимой ходит в одних?

Да кто ж против , пусть ходит . Закаляться вообще полезно , только он не про закалку , он эксгибиционист , поэтому и говорит что без трусов гуляет .

§ drakon
Re: Температура переходит на плюс - о погоде в Костанайской...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13645
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.04.18 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пацаны,сегодня в "Добром Утре",на 1 канале,
говорили,что "переабуваться" - нужно на летнюю,
когда температура воздуха будет СТАБИЛЬНО -
плюс 7 градусов... :lol:
Профайл

§ 112
Температура переходит на плюс - о погоде в Костанайской области до конца этой недели
112


(Пользователи)
Сообщений: 10741
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.04.18 - 22:02
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Температура переходит на плюс - о погоде в Костанайской области до конца этой недели




Отправлено: 04.04.18 - 22:11
Комментарий проходит проверку.

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