Температура переходит на плюс - о погоде в Костанайской области до конца этой недели
По прогнозам синоптиков, с 5 по 8 апреля погода будет неустойчивой, возможны осадки в виде дождя. Местами - туман и гололед.
- В четверг, 5 апреля, ночью будет от нуля до 5 градусов, местами до 8 градусов мороза,- сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем ожидается от 3-8 градусов тепла, местами до плюс 11 градусов. 6 апреля, в пятницу, ночью термометры покажут от минус 2 градусов до плюс 3 градусов, но местами мороз будет достигать 5 градусов. В последующие выходные дни, 7-8 апреля, по ночам будет от нуля до минус 5 градусов, местами 8 градусов мороза. Днем будет теплее - от нуля до 5 градусов тепла.
Ветер в четверг будет юго-восточным, а последующие три дня - юго-западным с переходом на северо-западный. Скорость ветра во второй половине недели будет 9-14, порывами до 15-20 м/с.
Температура переходит на плюс - о погоде в Костанайской области до конца этой недели
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С Днём Рождения, лучшие Вы наши!
Коллектив Нашей Газеты! Шешнадцать лет бывает раз. И пожелать хочу сейчас Вам всем завидного упорства, И обаянья, и проворства. Чтоб дружба крепкою была, Чтобы не ранили слова. Здоровья, радости,...
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112: Может он в трусах зимой ходит в одних? Да кто ж против , пусть ходит . Закаляться вообще полезно , только он не про закалку , он эксгибиционист , поэтому и говорит что без трусов гуляет .
112: А ты живешь с народами тут в Казахстане, с другими этносами и нациями, и тебе о них ничего неинтересно кроме себя любимого? Что ты распыляешься? Им это не интересно, в какой стране, живут,...