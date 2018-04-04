Температура переходит на плюс - о погоде в Костанайской области до конца этой недели

По прогнозам синоптиков, с 5 по 8 апреля погода будет неустойчивой, возможны осадки в виде дождя. Местами - туман и гололед.

- В четверг, 5 апреля, ночью будет от нуля до 5 градусов, местами до 8 градусов мороза,- сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем ожидается от 3-8 градусов тепла, местами до плюс 11 градусов. 6 апреля, в пятницу, ночью термометры покажут от минус 2 градусов до плюс 3 градусов, но местами мороз будет достигать 5 градусов. В последующие выходные дни, 7-8 апреля, по ночам будет от нуля до минус 5 градусов, местами 8 градусов мороза. Днем будет теплее - от нуля до 5 градусов тепла.

Ветер в четверг будет юго-восточным, а последующие три дня - юго-западным с переходом на северо-западный. Скорость ветра во второй половине недели будет 9-14, порывами до 15-20 м/с.