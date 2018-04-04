Для борьбы со стихийными свалками в Костанайской области намерены использовать видеонаблюдение
Галина ПЕТРЕНКО
Об этом сегодня, 4 апреля, на расширенном заседании областного акимата сообщил первый заместитель акима области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ. Он докладывал о предстоящей санитарной очистке населенных пунктов области.
Несанкционированные свалки, которые образуются постоянно, - серьезная проблема. Одна из таких годами существовала на окраине Лисаковска, в районе коттеджной застройки.
- Жители вывозили туда не только бытовой мусор, но и строительный, - рассказал Нурмухамбетов. - В конце концов там были установлены две камеры видеонаблюдения. Эффект за год работы налицо. Был зафиксирован 51 факт нарушений, граждане оштрафованы на 274 000 тенге. И самое главное - перестали вывозить туда мусор.
На заседании акимам городов и районов было дано поручение: приобрести и установить в подобных местах камеры видеонаблюдения.
В этом году, кстати, традиционный месячник по санитарной очистке в Костанайской области, заменен двухмесячником. Порядок в населенных пунктах будут наводить с 12 апреля по 14 июня. Основной метод работы прежний - субботники. По данным облакимата, в прошлом году в них участвовало 150 000 человек. Было выявлено и ликвидировано более 660 стихийных свалок, посажено 30 тысяч саженцев, благоустроено 406 скверов, а также собрано и вывезено на полигоны ТБО 75 000 т мусора. Это 26% от всего объема отходов, вывезенных на полигоны ТБО по Костанайской области за 2017 год.
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