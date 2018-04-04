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04.04.18 22:00
Характер
Для борьбы со стихийными свалками в Костанайской области намерены использовать видеонаблюдение
По данным облакимата, в прошлом году в них участвовало 150 000 человек. Источник:www.ng.kz сколько из них госслужащих, медицинских и педагогических работников? Из госслужащих интересно сколько...
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Температура переходит на плюс - о погоде в Костанайской области до конца этой недели
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Для борьбы со стихийными свалками в Костанайской области намерены использовать видеонаблюдение

Галина ПЕТРЕНКО

4 апреля 2018, 17:19 |  Государство

Об этом сегодня, 4 апреля, на расширенном заседании областного акимата сообщил первый заместитель акима области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ. Он докладывал о предстоящей санитарной очистке населенных пунктов области.

Несанкционированные свалки, которые образуются постоянно, - серьезная проблема. Одна из таких годами существовала на окраине Лисаковска, в районе коттеджной застройки.

- Жители вывозили туда не только бытовой мусор, но и строительный, - рассказал Нурмухамбетов. - В конце концов там были установлены две камеры видеонаблюдения. Эффект за год работы налицо. Был зафиксирован 51 факт нарушений, граждане оштрафованы на 274 000 тенге. И самое главное - перестали вывозить туда мусор.

На заседании акимам городов и районов было дано поручение: приобрести и установить в подобных местах камеры видеонаблюдения.

В этом году, кстати, традиционный месячник по санитарной очистке в Костанайской области, заменен двухмесячником. Порядок в населенных пунктах будут наводить с 12 апреля по 14 июня. Основной метод работы прежний - субботники. По данным облакимата, в прошлом году в них участвовало 150 000 человек. Было выявлено и ликвидировано более 660 стихийных свалок, посажено 30 тысяч саженцев, благоустроено 406 скверов, а также собрано и вывезено на полигоны ТБО 75 000 т мусора. Это 26% от всего объема отходов, вывезенных на полигоны ТБО по Костанайской области за 2017 год.
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Комментарии к новости

§ сайлау курманов
Re: Для борьбы со стихийными свалками в Костанайской области...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2669
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.04.18 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я живу на окраине , я устал гоняться с вилами за теми кто валит мусор возле моего дома , прошу тоже камеру установили , последний дом на промышленной в рудном , очень прошу!
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§ Характер
Re: Для борьбы со стихийными свалками в Костанайской области...
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 292
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 04.04.18 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По данным облакимата, в прошлом году в них участвовало 150 000 человек. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30394?1522856889

сколько из них госслужащих, медицинских и педагогических работников? Из госслужащих интересно сколько было "погон"? Вот это статистика будет! ;-)
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