Костанайские полицейские задержали преступника, которого разыскивали в Екатеринбурге

На 65-м километре трассы Костанай-Аулиеколь сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции ДВД Костанайской области Данияр Асылхан и Жанат Кулманов остановили «Фольксваген» за превышение скорости.

Сотрудник батальона дорожно-патрульной полиции Жанат Кулманов / Фото пресс-службы ДВД

После проверки водителя и пассажира оказалось, что последний по базе данных МВД РК числится в розыске, как уголовный преступник. Он скрывался от следствия по г. Екатеринбургу Свердловской области. Об этом «НГ» сегодня, 4 апреля, сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.

- Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Аулиекольского РОВД, - сказано в сообщении ведомства. - Сотрудники провели досмотр личных вещей преступника. У него изъяли целлофановый пакет с веществом белого цвета, три сверка с веществом растительного происхождения со специфическим запахом, а также сотовый телефон марки «Айфон 5», который при проверке по базе данных МВД РК числился в розыске, как похищенный в Костанае в августе 2016 года.

Сейчас преступника готовят к экстрадиции в Россию.