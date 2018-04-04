Костанайские полицейские задержали преступника, которого разыскивали в Екатеринбурге
Татьяна НАЗАРУК
На 65-м километре трассы Костанай-Аулиеколь сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции ДВД Костанайской области Данияр Асылхан и Жанат Кулманов остановили «Фольксваген» за превышение скорости.
Сотрудник батальона дорожно-патрульной полиции Жанат Кулманов / Фото пресс-службы ДВД
После проверки водителя и пассажира оказалось, что последний по базе данных МВД РК числится в розыске, как уголовный преступник. Он скрывался от следствия по г. Екатеринбургу Свердловской области. Об этом «НГ» сегодня, 4 апреля, сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.
- Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Аулиекольского РОВД, - сказано в сообщении ведомства. - Сотрудники провели досмотр личных вещей преступника. У него изъяли целлофановый пакет с веществом белого цвета, три сверка с веществом растительного происхождения со специфическим запахом, а также сотовый телефон марки «Айфон 5», который при проверке по базе данных МВД РК числился в розыске, как похищенный в Костанае в августе 2016 года.
Сейчас преступника готовят к экстрадиции в Россию.
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