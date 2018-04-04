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04.04.18 16:47
Сабыр
Костанайские полицейские задержали преступника, которого разыскивали в Екатеринбурге
А всё из-за банальных 5 тыщ)) Но сколько веревочке не виться итог один. Как и с убийцами гл врача псих больницы.
04.04.18 16:43
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Костанайские полицейские задержали преступника, которого разыскивали в Екатеринбурге

Татьяна НАЗАРУК

4 апреля 2018, 13:22 |  Криминал

На 65-м километре трассы Костанай-Аулиеколь сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции ДВД Костанайской области Данияр Асылхан и Жанат Кулманов остановили «Фольксваген» за превышение скорости.

Сотрудник батальона дорожно-патрульной полиции Жанат Кулманов / Фото пресс-службы ДВД

После проверки водителя и пассажира оказалось, что последний по базе данных МВД РК числится в розыске, как уголовный преступник. Он скрывался от следствия по г. Екатеринбургу Свердловской области. Об этом «НГ» сегодня, 4 апреля, сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.

- Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Аулиекольского РОВД, - сказано в сообщении ведомства. - Сотрудники провели досмотр личных вещей преступника. У него изъяли целлофановый пакет с веществом белого цвета, три сверка с веществом растительного происхождения со специфическим запахом, а также сотовый телефон марки «Айфон 5», который при проверке по базе данных МВД РК числился в розыске, как похищенный в Костанае в августе 2016 года.

Сейчас преступника готовят к экстрадиции в Россию.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Костанайские полицейские задержали преступника, которого...




Отправлено: 04.04.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо было для начала осудить в Казахстане,за нарушение Казахстанского законодательства,затем депортировать в РФ.

§ Кушмурунец23
Re: Костанайские полицейские задержали преступника, которого...
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 04.04.18 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Надо было для начала осудить в Казахстане,за нарушение Казахстанского законодательства

Ага. мы же очень богатые!, можем всех содержать
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шанхай уральская
Re: Костанайские полицейские задержали преступника, которого...




Отправлено: 04.04.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народная не порали тебе романы писать

кжбинец
Re: Костанайские полицейские задержали преступника, которого...




Отправлено: 04.04.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Надо было для начала осудить в Казахстане,за нарушение Казахстанского законодательства,затем депортировать в РФ.


у нас в пятом подьезде уже пятый день вода в подвале из трубы хлыщет.
когда делать будешь?

§ 112
Re: Костанайские полицейские задержали преступника, которого...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10731
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.04.18 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кжбинец:
нас в пятом подьезде уже пятый день вода в подвале из трубы хлыщет.
когда делать будешь?

Вы утонете там, но стойко будете мнения, что за вас кто то там что то должен делать и вычищатьчашу грязь..
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Сабыр
Re: Костанайские полицейские задержали преступника, которого...




Отправлено: 04.04.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А всё из-за банальных 5 тыщ)) Но сколько веревочке не виться итог один. Как и с убийцами гл врача псих больницы.

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