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фунтик
В Казахстане могут полностью заблокировать Telegram
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В Казахстане могут полностью заблокировать Telegram

4 апреля 2018, 12:09 |  Государство

Власти Казахстана ограничат работу Telegram на территории страны, если не будет исполнено решение суда об удалении из каналов мессенджера материалов запрещенного общественного движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК). Об этом заявил министр информации и коммуникаций республики Даурен Абаев, передает РИА Новости.

Фото РИА Новости

По словам министра, в адрес мессенджера Telegram было направлено официальное уведомление о выполнении судебного решения и принятии мер по удалению либо ограничению доступа для пользователей с территории Казахстана к материалам ДВК.

"На сегодняшний день уведомительное письмо находится на стадии рассмотрения у администрации мессенджера Telegram. Вместе с тем в случае невыполнения судебного решения министерством в соответствии с законодательством Республики Казахстан могут быть приняты меры по ограничению распространения мессенджера на территории республики вплоть до его полной блокировки", - сказал Абаев.

В середине марта Есильский районный суд Астаны признал незарегистрированное движение ДВК экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории Казахстана. Организацию возглавляет беглый банкир Мухтар Аблязов.

В Генпрокуратуре Казахстана заявили, что целями Аблязова являются свержение и захват власти. Для этого он продолжает противоправную деятельность за рубежом, в частности, активно призывает казахстанцев вступать в ДВК, формирует негативный образ действующей власти и провоцирует протестные настроения, тем самым планомерно разжигает социальную вражду и рознь.

В июне 2017 года суд в Алматы признал Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств банка и приговорил его к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд проходил в отсутствие Аблязова, который много лет проживает за рубежом. По данным Нацбюро по противодействию коррупции, общая сумма причиненного экс-банкиром ущерба превышает 7,5 миллиарда долларов.
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Комментарии к новости

Йцукен
Re: В Казахстане могут полностью заблокировать Telegram




Отправлено: 04.04.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добро пожаловать во вселенную Оруэлла, полиция мыслей уже здесь. «Большой брат следит за тобой».

§ Сергей_я
Re: В Казахстане могут полностью заблокировать Telegram
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2420
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 04.04.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Замучаются блокировать. Россия тоже вон пытается. Но если я не ошибаюсь, в телеге уже есть встроенный впн. Поэтому удачи им. В этом не легком деле.
IPTV, торренты тоже пытались закрыть. А толку ноль. Все есть. все работает если руки прямые и есть минимальные знания работы интернета в целом

[Исправлено: Сергей_я, 04.04.2018 - 12:59]
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Виктор
Re: В Казахстане могут полностью заблокировать Telegram




Отправлено: 04.04.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть выбрать демократию Казахстан не вправе...

§ 112
Re: В Казахстане могут полностью заблокировать Telegram
112


(Пользователи)
Сообщений: 10731
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.04.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи..
Прям испугали и жизнь закончилась..
Профайл

Народный контроль
Re: В Казахстане могут полностью заблокировать Telegram




Отправлено: 04.04.18 - 13:38
Комментарий удален модератором.

Кишкентай
Re: В Казахстане могут полностью заблокировать Telegram




Отправлено: 04.04.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Упали что ли. Не надо блокировать. Что за каменный век.

программист
Re: В Казахстане могут полностью заблокировать Telegram




Отправлено: 04.04.18 - 14:15
Комментарий удален модератором.

Оплот
Re: В Казахстане могут полностью заблокировать Telegram




Отправлено: 04.04.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ужас куда катимся все сми блокируют соц.сети закрывают.

321
Re: В Казахстане могут полностью заблокировать Telegram




Отправлено: 04.04.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Демократия-экстремизм :-)

Читатель 1
Re: В Казахстане могут полностью заблокировать Telegram




Отправлено: 04.04.18 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно....голубых шариков испугались??))) (надо же отличать зёрна от плевел)

§ КГСПС
Re: В Казахстане могут полностью заблокировать Telegram
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 512
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 04.04.18 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://ok.ru/video/6116476347 8-)
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§ Undead
Re: В Казахстане могут полностью заблокировать Telegram
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 939
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 04.04.18 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
формирует негативный образ действующей власти

Какая прелесть)) Этот образ уже лет 25 как сформирован.
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§ 112
Re: В Казахстане могут полностью заблокировать Telegram
112


(Пользователи)
Сообщений: 10731
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.04.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Оплот:
соц.сети закрывают.

Тебе зачем эти миллионы и миллиарды соцсетей?
ЖЫзнь стала неинтересной?
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§ Характер
Re: В Казахстане могут полностью заблокировать Telegram
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 291
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 04.04.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Но если я не ошибаюсь, в телеге уже есть встроенный впн.

Не стоит так полагаться на безопасность телеграм: тыц
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фунтик
Re: В Казахстане могут полностью заблокировать Telegram




Отправлено: 04.04.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Йцукен:
Добро пожаловать во вселенную Оруэлла, полиция мыслей уже здесь.

Какой нафик Оруэлл? Реальные террористы уже воспользовались телеграмом для совершения теракта. Телеграм запрещается не только у нас. Вернее не так, первыми даже не мы в СНГ запретили телеграм, давая шанс Дурову.

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