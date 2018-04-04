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04.04.18 10:31
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"Месть" маршрута № 38
362: грех жаловаться. Ты это расскажи пол ляму безработных и еще пару лямов перебивающихся с зарплаты до зарплаты. 362: Наше долгожданное будущее наступило Коррупции и взяточничества?
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04.04.18 10:22
CHINOIS
В Костанае судят 25-летнего парня, который в драке смертельно ранил ножом студента политехнического колледжа
спогртсмены-борцы и выпивать водку, коньяк? тогда это не спортсмены ап обычные гопники, коорые занимались именно для этого. потому что спорт помимо всего изначально дисциплинирует
04.04.18 10:13
peshexod
"Месть" маршрута № 38
А сейчас, внимание, вопрос: существует ли определенное максимальное количество пассажиров, рекомендуемое к перевозке в маршрутных автобусах? Во всех автобусах есть табличка с количеством сидячих...
04.04.18 10:13
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Казахстанцы жалуются на медленный мобильный Интернет и лишние списания - МИК РК

4 апреля 2018, 08:57 |  Общество

Абоненты мобильной связи в основном жалуются регулятору на низкую скорость Интернета и неправомерное списание денег. Об этом сообщили, отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz, в Министерстве информации и коммуникаций РК. С начала 2018 года в ведомство поступило 40 обращений.

Иллюстративное фото с сайта pixabay.com

"Значительная часть жалоб абонентов касается качества функционирования сетей связи (низкая скорость мобильного Интернета, низкое качество передаваемой речи). Также поступают обращения касательно суммы выставленного счета, в том числе тарифной политики операторов связи. Обращения абонентов касательно неправомерного списания денег со счетов перенаправляются министерством операторам связи для получения дополнительной информации, проверки правильности начисления суммы к оплате, запроса детализации. После установления факта неправомерного списания денег к оператору применяются меры административного воздействия, предусмотренные законодательством РК", - сообщили в МИК РК в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz.

В МИК РК отметили, что немалое количество жалоб касательно сотовой связи поступает в блог министра. При этом конкретных операторов в ведомстве не назвали.

"Кроме того, министерство считает, что освещение в средствах массовой информации статистики жалоб на работу всех мобильных операторов, в том числе статистики по привлеченным к ответственности операторам, может быть воспринято операторами связи как антиконкурентные действия со стороны уполномоченного органа", - заключили в МИК РК.

В Комитете по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК, отвечая на запрос Tengrinews.kz, сообщили, что в 2017 году оштрафовали Beeline Казахстан за низкую стоимость Интернета в Костанайской области, а в 2018 году проводят расследование по факту законности рекламного ролика с автопробкой объединенной компании Altel и Tele2 по жалобе Beeline и Kcell.

"С начала 2018 года в комитет жалобы о нарушении законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, связанные с работой операторов мобильной связи и провайдеров, не поступали", - сообщили в ведомстве.
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Комментарии к новости

§ Характер
Re: Казахстанцы жалуются на медленный мобильный Интернет и...
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 290
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 04.04.18 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Кроме того, министерство считает, что освещение в средствах массовой информации статистики жалоб на работу всех мобильных операторов, в том числе статистики по привлеченным к ответственности операторам, может быть воспринято операторами связи как антиконкурентные действия со стороны уполномоченного органа", - заключили в МИК РК. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30382

Сильные адвокаты у операторов связи, прям не подступишься. И жалобы есть, но проверять не будут, вдруг операторы обидятся :lol:
P.S. Рекомендую к прочтению, весьма познавательно:
ссылка
В целом поймет даже не технарь

[Исправлено: Характер, 04.04.2018 - 09:38]
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§ peshexod
Re: Казахстанцы жалуются на медленный мобильный Интернет и...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3319
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 04.04.18 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В особенности последнюю неделю Билайн тормозит страшно.
Подозреваю "кому надо" "базар фильтруют" 8-)
Доступ к ресурсам, работу месенджеров.
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Гость
Казахстанцы жалуются на медленный мобильный Интернет и лишние списания - МИК РК




Отправлено: 04.04.18 - 10:55
Комментарий проходит проверку.

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