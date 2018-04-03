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Назначен новый начальник УВД Рудного

3 апреля 2018, 17:17 |  Государство

Управление внутренних дел Рудного возглавил подполковник полиции Алим Бажикбаев.

Как сообщила сегодня, 3 апреля, пресс-служба ДВД Костанайской области, ранее он занимал должность начальника управления по борьбе с организованной преступностью департамента криминальной полиции МВД РК.

В органах внутренних дел служит с 1 сентября 2002 года, окончил Актюбинский юридический колледж МВД РК, Юридический институт Академии МВД РК, Жамбылский гуманитарно-технический университет, Астанинский университет «Туран».

Начал службу в полиции с должности оперуполномоченного, долгое время проходил службу на оперативных должностях Комитета криминальной полиции МВД РК.

Алим Маратович Бажикбаев имеет государственную награду за совершение героического поступка «Ерлігі үшін».
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Комментарии к новости

Руслан
Re: Назначен новый начальник УВД Рудного




Отправлено: 03.04.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А куда Нуртаев ушел?

§ КГСПС
Re: Назначен новый начальник УВД Рудного
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 511
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 03.04.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В органах внутренних дел служит с 1 сентября 2002 года, окончил Актюбинский юридический колледж МВД РК, Юридический институт Академии МВД РК, Жамбылский гуманитарно-технический университет, Астанинский университет «Туран».

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30379///Вечный студент. :-o

[Исправлено: КГСПС, 03.04.2018 - 17:39]
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гость
Re: Назначен новый начальник УВД Рудного




Отправлено: 03.04.18 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Актюбинский

так просто совпало, других не было

* drakon
Re: Назначен новый начальник УВД Рудного
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13636
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.04.18 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
окончил Актюбинский юридический колледж МВД РК, Юридический институт Академии МВД РК,

Ну это - понятно,для чего.Цитата:
КГСПС:
Жамбылский гуманитарно-технический университет, Астанинский университет «Туран».

Ну а вот - это,зачем?... :lol: :-(
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§ КГСПС
Re: Назначен новый начальник УВД Рудного
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 511
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 03.04.18 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Везде, где работал, по диплому получил :lol:
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Гость
Назначен новый начальник УВД Рудного




Отправлено: 03.04.18 - 19:23
Комментарий проходит проверку.

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