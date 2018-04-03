Назначен новый начальник УВД Рудного

Управление внутренних дел Рудного возглавил подполковник полиции Алим Бажикбаев.

Как сообщила сегодня, 3 апреля, пресс-служба ДВД Костанайской области, ранее он занимал должность начальника управления по борьбе с организованной преступностью департамента криминальной полиции МВД РК.

В органах внутренних дел служит с 1 сентября 2002 года, окончил Актюбинский юридический колледж МВД РК, Юридический институт Академии МВД РК, Жамбылский гуманитарно-технический университет, Астанинский университет «Туран».

Начал службу в полиции с должности оперуполномоченного, долгое время проходил службу на оперативных должностях Комитета криминальной полиции МВД РК.

Алим Маратович Бажикбаев имеет государственную награду за совершение героического поступка «Ерлігі үшін».