Костанайские силовики соревновались в меткости стрельбы из пистолета
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Открытый областной чемпионат по практической стрельбе среди сотрудников силовых структур прошел в тире ДВД Костанайской области сегодня, 3 апреля.
В чемпионате приняли участие 32 сотрудника силовых структур
В нем приняли участие 32 спортсмена в составе 8-ми команд, по 4 стрелка в команде. Своих сотрудников на турнир направили ДВД, ДКНБ, Академия МВД РК, Пограничная служба КНБ РК и Национальная гвардия.
Одна из целей соревнований - формирование сборной Костанайской области по практической стрельбе.
Практическая стрельба - самый молодой вид спорта в Казахстане. Во всем мире силовые структуры и подразделения специального назначения внедряют его в программу боевой подготовки. Большое развитие он получил в США, Канаде, Тайланде.
- Смысл данного вида в том, чтобы стрелки за максимально короткое время поражали как можно большее количество целей, - пояснил «НГ» инструктор по практической стрельбе Федерации боевой практической стрельбы РК Алмат ЖАРАСБАЕВ. - В условиях сложившейся обстановки в мире очень высока угроза террористических акций, поэтому наши сотрудники должны быть подготовленными максимально. В связи с этим мы проводим такие соревнования, которые повышают уровень подготовки всех сотрудников силовых структур Костанайской области. Отправляя бойца на войну неподготовленным, мы предаём его. Поэтому я хотел бы также обратиться ко всем командирам подразделений, чтобы больше внимания уделяли боевой подготовке, а именно - огневой подготовке. Принимать участие в соревнованиях могут и гражданские стрелки. Мы открыты для всех, но для этого нужно стать членом федерации.
Как отметил Жарасбаев, очень высокий уровень огневой подготовки показывают учебно-тренировочный взвод ДВД и специальный отряд быстрого реагирования ДВД.
В общекомандном зачете 1 место заняла команда СОБР 2 (капитан - старший лейтенант полиции Василий Кучерук), 2 место – СОБР 1 (капитан - майор полиции Нарболат Акпасов), 3 место – учебно-тренировочный взвод ДВД.
В личном первенстве лучшим был майор полиции Нарболат Акпасов (СОБР), в дуэльной стрельбе - старший лейтенант полиции Азимжан Байзрахманов (СОБР).
Победителям вручили медали и дипломы.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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