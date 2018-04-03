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Костанайские силовики соревновались в меткости стрельбы из пистолета

Дмитрий ПЕТРЕНКО

3 апреля 2018, 17:09 |  Спорт

Открытый областной чемпионат по практической стрельбе среди сотрудников силовых структур прошел в тире ДВД Костанайской области сегодня, 3 апреля.

В чемпионате приняли участие 32 сотрудника силовых структур

В нем приняли участие 32 спортсмена в составе 8-ми команд, по 4 стрелка в команде. Своих сотрудников на турнир направили ДВД, ДКНБ, Академия МВД РК, Пограничная служба КНБ РК и Национальная гвардия.

Одна из целей соревнований - формирование сборной Костанайской области по практической стрельбе.

Практическая стрельба - самый молодой вид спорта в Казахстане. Во всем мире силовые структуры и подразделения специального назначения внедряют его в программу боевой подготовки. Большое развитие он получил в США, Канаде, Тайланде.

- Смысл данного вида в том, чтобы стрелки за максимально короткое время поражали как можно большее количество целей, - пояснил «НГ» инструктор по практической стрельбе Федерации боевой практической стрельбы РК Алмат ЖАРАСБАЕВ. - В условиях сложившейся обстановки в мире очень высока угроза террористических акций, поэтому наши сотрудники должны быть подготовленными максимально. В связи с этим мы проводим такие соревнования, которые повышают уровень подготовки всех сотрудников силовых структур Костанайской области. Отправляя бойца на войну неподготовленным, мы предаём его. Поэтому я хотел бы также обратиться ко всем командирам подразделений, чтобы больше внимания уделяли боевой подготовке, а именно - огневой подготовке. Принимать участие в соревнованиях могут и гражданские стрелки. Мы открыты для всех, но для этого нужно стать членом федерации.

Как отметил Жарасбаев, очень высокий уровень огневой подготовки показывают учебно-тренировочный взвод ДВД и специальный отряд быстрого реагирования ДВД.

В общекомандном зачете 1 место заняла команда СОБР 2 (капитан - старший лейтенант полиции Василий Кучерук), 2 место – СОБР 1 (капитан - майор полиции Нарболат Акпасов), 3 место – учебно-тренировочный взвод ДВД.

В личном первенстве лучшим был майор полиции Нарболат Акпасов (СОБР), в дуэльной стрельбе - старший лейтенант полиции Азимжан Байзрахманов (СОБР).

Победителям вручили медали и дипломы.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости

FOMA
Re: Костанайские силовики соревновались в меткости стрельбы из...




Отправлено: 03.04.18 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костанайские силовики соревновались в меткости стрельбы из пистолета

..."Макарова". Да, другого нету - бедняги! Кстати, 6-8 метров (на фото) это реальное расстояние с которого можно прицельно попасть. Пятнадцать - фантастика. А все кто говорят до пятидесяти - сказочники. Это оружие не должно быть на вооружении в армии. Особенно прикольно когда из обоймы две осечки потому что патроны мои ровесники.

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