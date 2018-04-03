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Куда звонить, если вас начало подтапливать талыми водами, разъяснили в ДЧС

Ольга ЛИХОГРАЙ

3 апреля 2018, 14:58 |  Государство

По сообщениям синоптиков, средняя толщина снежного покрова в этом году составляет 15 см при норме 20 см. Запасы воды в снеге - 20 мм, при норме 52 мм, поэтому большого паводка не ожидается.

Фото пресс-службы ДЧС Костанайской области

Однако чиновники регулярно проводят противопаводковые совещания - как на месте, так и с выездом в города и районы. Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов на одном из них недавно призывал «сконцентрироваться и мобилизоваться». И, видимо, не зря. С начала прошлой недели жители разных районов города и области звонят в редакцию с жалобами на локальные подтопления.

- В каждом городе и районе создан свой противопаводковый штаб, - сообщил «НГ» руководитель областного штаба Канат КАИБЖАНОВ. - Помимо этих штабов, жители подтапливаемых районов могут звонить в наш областной. Телефон - 8 (7142) 50-36-24.

Ниже «НГ» приводит номера телефонов всех городских и районов противопаводковых штабов области.

Телефоны оперативных противопаводковых штабов

Костанай - 8 (7142) 50-25-29

Аркалык - 8 (71430) 7-53-33

Рудный - 8 (71431) 4-66-28

Лисаковск - 8 (71433) 3-97-77

Алтынсаринский район - 8 (71445) 3-42-20

Амангельдинский район - 8 (71440) 2-30-00

Аулиекольский район - 8 (71453) 2-10-00

Денисовский район - 8 (71434) 2-24-38

Жангелдинский район - 8 (71439) 2-23-11

Житикаринский район - 8 (71435) 2-00-01

Камыстинский район 8 (71437) 2-16-45

Карабалыкский район - 8 (71441) 3-31-57

Карасуский район - 8 (1452) 2-18-87

Костанайский район - 8 (71455) 2-17-68

Мендыкаринский район - 8 (71443) 2-45-71

Наурзумский район - 8 (71454) 7-99-43

Сарыкольский район - 8 (7145) 2-30-48

Тарановский район - 8 (71436) 3-61-44

Узункольский район - 8 (71444) 2-12-70

Федоровский район - 8 (71442) 2-14-03

Противопаводковый штаб Костанайской области — 8 (7142) 50-36-24
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