Евгений ШИБАРШИН: Докошмарились…

«Разбор полетов» после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли 64 человека, показал, что причина этой трагедии лежит не только в безответственности отдельных должностных лиц. Говорят еще и о сбое в системе.

Правда, все попытки углубиться в системную причинность пока ограничиваются общими сентенциями по поводу корысти чиновников, жадности бизнеса и низкой гражданской активности граждан. В этом слоеном пироге еще выделяют прокладки законодательного характера, призванные объединить предложенный набор в некую общую картину состояния общества, пытающегося убежать от «порочного» социалистического прошлого к «светлому» капиталистическому будущему. Но будут ли эти явления изжиты пусть даже в будущем, никто сказать не может. А люди гибнут сегодня.

Этот «джентльменский набор» сопровождает и Казахстан. У нас подобных объектов повышенной пожарной опасности немало. И ЧП в них были. К счастью, трагических последствий такого масштаба в них не случалось. Но предпосылки есть.

Сейчас организуются проверки состояния противопожарной безопасности, проводятся учения, но все эти меры не выходит за пределы обычных. Время пройдет, шум уляжется, а проблема обеспечения безопасности людей останется. Потому как скользим мы по ее поверхности.

Спору нет - в многопрофильных ТРЦ обязательно нужно закладывать максимальные возможности для быстрой эвакуации в случае пожара. Важны и надежные системы пожаротушения, и обучение персонала. Не обойтись, возможно, и без пересмотра стандартов обеспечения пожарной безопасности в объектах такого рода. Но сбоя в этой системе не будет при одном очень важном условии – систематической государственной инспекции соблюдения противопожарных правил. А с этим у нас как раз не все в порядке.

Пресловутые моратории на проверки субъектов малого и среднего бизнеса, призванные уберечь предпринимателей от излишних проверок госорганами, вместе с водой выплеснули и ребенка. Внеплановые проверки по вопросам противопожарной и санитарной безопасности возможны, но только по заявлениям граждан. Разве такой подход не расхолаживает бизнес? Неужели у предпринимателей нет другой защиты от инспекторов, которые их «кошмарят», вымогая взятку, кроме мораториев на проверки, которые регулярно объявляет Нурсултан Назарбаев?

Если предприниматель не уверен, что на его объекте с противопожарной или санитарной безопасностью не все в порядке, пусть пригласит инспектора. Тот проверит и даст рекомендации, выполнение которых потом проверит. Это тоже запрещено в условиях моратория? Но тогда у граждан возникает вопрос к власти: ей что дороже: безопасность граждан или развитие бизнеса в условиях минимального госконтроля? Если государство считает, что при рыночных отношениях качество услуг бизнеса, включая безопасность, должно регулироваться только спросом со стороны потребителей, то дайте возможность гражданам самим решать, что делать с нарушителями установленных стандартов безопасности. Понятно, что расплата в таком случае будет выражаться не только в уменьшении дохода предпринимателя. Суд Линча никому не нужен. Остается одно – контролирующие функции государство должно выполнять в полном объеме.