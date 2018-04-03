Аким Шишкинского сельского округа Костанайского района Марат Сегизбаев обвинил своего подчиненного в шпионаже. Оправдываться поселковому чиновнику пришлось на дисциплинарном совете, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото Марата Абилова
Согласно представленной сотрудниками антикоррупционного ведомства информации, 7 февраля этого года в здании поселкового акимата Сегизбаев публично кричал на своего подчиненного Аскарова. При этом использовал нецензурную брань.
- Сегизбаев необоснованно утверждал, что Аскаров является секретным сотрудником финансовой полиции. Кроме того, в тот же день Сегизбаев незаконно, без истребования объяснительной наложил на Аскарова дисциплинарное взыскание в виде выговора, а также письменно не ознакомил с ним, - сообщил главный специалист департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Костанайской области Азамат Оташев.
Чиновник свою вину отрицает. Признает, что говорили на повышенных тоннах, но не более того.
- Его я не выгонял из акимата. Конфликт был в рабочем порядке. Аскаров не выполнял требования. Я входил в его положение, а он постоянно уходил на больничный. Но когда увидел на его столе печать старого образца, которую он должен был поменять еще пять лет назад, я испугался, даже за себя. Печать нужно было сдать давным-давно. Нецензурной брани, как тут заявляли, я не употреблял, - заявил Сегизбаев.
На основании полученной информации члены общественного совета приняли решение наказать обоих участников конфликта за несоблюдение этического кодекса и закона "О госслужбе". Одно из самых жестких предложений прозвучало от руководителя антикоррупционной службы. Елдос Сагиев предложил внести предложение об освобождении обоих от должностей на имя акима Костанайского района.
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