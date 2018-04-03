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"Финполовский шпион" и нецензурная брань: Акима наказали в Костанайской области

3 апреля 2018, 12:42 |  Государство

Аким Шишкинского сельского округа Костанайского района Марат Сегизбаев обвинил своего подчиненного в шпионаже. Оправдываться поселковому чиновнику пришлось на дисциплинарном совете, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото Марата Абилова

Согласно представленной сотрудниками антикоррупционного ведомства информации, 7 февраля этого года в здании поселкового акимата Сегизбаев публично кричал на своего подчиненного Аскарова. При этом использовал нецензурную брань.

- Сегизбаев необоснованно утверждал, что Аскаров является секретным сотрудником финансовой полиции. Кроме того, в тот же день Сегизбаев незаконно, без истребования объяснительной наложил на Аскарова дисциплинарное взыскание в виде выговора, а также письменно не ознакомил с ним, - сообщил главный специалист департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Костанайской области Азамат Оташев.

Чиновник свою вину отрицает. Признает, что говорили на повышенных тоннах, но не более того.

- Его я не выгонял из акимата. Конфликт был в рабочем порядке. Аскаров не выполнял требования. Я входил в его положение, а он постоянно уходил на больничный. Но когда увидел на его столе печать старого образца, которую он должен был поменять еще пять лет назад, я испугался, даже за себя. Печать нужно было сдать давным-давно. Нецензурной брани, как тут заявляли, я не употреблял, - заявил Сегизбаев.

На основании полученной информации члены общественного совета приняли решение наказать обоих участников конфликта за несоблюдение этического кодекса и закона "О госслужбе". Одно из самых жестких предложений прозвучало от руководителя антикоррупционной службы. Елдос Сагиев предложил внести предложение об освобождении обоих от должностей на имя акима Костанайского района.
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Комментарии к новости

FOMA
Re: "Финполовский шпион" и нецензурная брань: Акима...




Отправлено: 03.04.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что тут скажешь? Этот Елдос Сагиев суровый парень.

* drakon
Re: "Финполовский шпион" и нецензурная брань: Акима...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13636
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.04.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

об освобождении обоих от должностей

Не предлагать - нужно,а - увольнять.
И на деревенском базарчике,пусть - ругаются... :lol:

[Исправлено: drakon, 03.04.2018 - 13:59]
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§ Кушмурунец23
Re: "Финполовский шпион" и нецензурная брань: Акима...
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 171
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 03.04.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бесчеловечно и жестоко! как же теперь они жить то будут?
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* drakon
Re: "Финполовский шпион" и нецензурная брань: Акима...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13636
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.04.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему у этого "шпиона" обыск не провели?
На рабочем месте и дома?... :-o
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§ Кушмурунец23
Re: "Финполовский шпион" и нецензурная брань: Акима...
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 171
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 03.04.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А почему у этого "шпиона" обыск не провели?

Да, а почему?
А вообще, название округа какое то подозрительное - Шишкинский округ ?
Это что за такие Шишкины - Пискины? У них может там сам Шишкин родился? Или у них шишки самые большие-маленькие?
Где инициативная группа? Куда смотрят?
Точно, надо обоих выгонять!
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§ Кушмурунец23
Re: "Финполовский шпион" и нецензурная брань: Акима...
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 171
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 03.04.18 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
""" Я входил в его положение, а он постоянно уходил..."
Вот они какие , шишкинцы!!!Ё
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§ Дантист
Re: "Финполовский шпион" и нецензурная брань: Акима...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 579
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 03.04.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегизбаев необоснованно утверждал, что Аскаров является секретным сотрудником финансовой полиции

Да, такое оскорбление!
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ТАНОМИ
Re: "Финполовский шпион" и нецензурная брань: Акима...




Отправлено: 03.04.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Вот они какие , шишкинцы!!!Ё


+100500

ереке
Re: "Финполовский шпион" и нецензурная брань: Акима...




Отправлено: 03.04.18 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо поднять вопрос о переименовании Шишкинского с/о. На тауелсиздикский с/о или ещё выше можно взять)

§ Серый волк
Re: "Финполовский шпион" и нецензурная брань: Акима...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9480
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.04.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Вот они какие , шишкинцы!!!Ё

И урожай шишек видимо очень забористый был! 8-)
Кругом шпиёны! 8-)
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362
Re: "Финполовский шпион" и нецензурная брань: Акима...




Отправлено: 03.04.18 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Кушмурунец23:
Вот они какие , шишкинцы!!!Ё

И урожай шишек видимо очень забористый был!
Кругом шпиёны!

Все какие то нежные, ранимые стали, помните наверное те славные времена, когда без матов с подчиненным да и между собой и не разговаривали, если бы ко мне, в те времена, начальник обратился бы на вы, я бы посчитал это оскорблением или заподозрил что против меня что то нехорошее задумали, а так обматерил и инцидент исчерпан,а сейчас сразу бегут жаловаться.

Гость
"Финполовский шпион" и нецензурная брань: Акима наказали в Костанайской области




Отправлено: 03.04.18 - 19:09
Комментарий проходит проверку.

Гость
"Финполовский шпион" и нецензурная брань: Акима наказали в Костанайской области




Отправлено: 03.04.18 - 19:26
Комментарий проходит проверку.

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