"Финполовский шпион" и нецензурная брань: Акима наказали в Костанайской области

Аким Шишкинского сельского округа Костанайского района Марат Сегизбаев обвинил своего подчиненного в шпионаже. Оправдываться поселковому чиновнику пришлось на дисциплинарном совете, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото Марата Абилова

Согласно представленной сотрудниками антикоррупционного ведомства информации, 7 февраля этого года в здании поселкового акимата Сегизбаев публично кричал на своего подчиненного Аскарова. При этом использовал нецензурную брань.

- Сегизбаев необоснованно утверждал, что Аскаров является секретным сотрудником финансовой полиции. Кроме того, в тот же день Сегизбаев незаконно, без истребования объяснительной наложил на Аскарова дисциплинарное взыскание в виде выговора, а также письменно не ознакомил с ним, - сообщил главный специалист департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Костанайской области Азамат Оташев.

Чиновник свою вину отрицает. Признает, что говорили на повышенных тоннах, но не более того.

- Его я не выгонял из акимата. Конфликт был в рабочем порядке. Аскаров не выполнял требования. Я входил в его положение, а он постоянно уходил на больничный. Но когда увидел на его столе печать старого образца, которую он должен был поменять еще пять лет назад, я испугался, даже за себя. Печать нужно было сдать давным-давно. Нецензурной брани, как тут заявляли, я не употреблял, - заявил Сегизбаев.

На основании полученной информации члены общественного совета приняли решение наказать обоих участников конфликта за несоблюдение этического кодекса и закона "О госслужбе". Одно из самых жестких предложений прозвучало от руководителя антикоррупционной службы. Елдос Сагиев предложил внести предложение об освобождении обоих от должностей на имя акима Костанайского района.