Онлайн-регистрацию по месту жительства упростили в Казахстане
В Казахстане изменилась процедура онлайн-регистрации по месту жительства на портале электронного правительства, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Правительство для граждан".
Фото: facebook.com/Murat Zhumanbai
"Теперь, чтобы получить прописку, гражданам потребуется чуть больше 20 минут. Кроме того, благодаря изменениям в налоговом кодексе Республики Казахстан с января этого года больше не нужно оплачивать госпошлину за регистрацию", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее при прописке на портале электронного правительства нужно было оплатить государственную пошлину в размере 10 процентов от МРП, а потом посетить фронт-офис госкорпорации "Правительство для граждан", где сотрудник миграционной службы проводил запись данных о регистрации на чип удостоверения личности.
"С марта этого года процедура регистрации по месту жительства на портале значительно упрощена. Теперь, после авторизации на egov.kz собственника недвижимости и гражданина, желающего прописаться, последний подает заявку, которую собственник подтверждает с помощью своей электронно-цифровой подписи. Обработка поданной заявки занимает около 10 минут, после которых можно заказать адресную справку уже с новыми регистрационными данными" - сообщили в пресс-службе.
Услуга полностью автоматизирована и доступна онлайн во всех регионах Казахстана при наличии ЭЦП.
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