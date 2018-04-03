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03.04.18 18:29
Ями
Онлайн-регистрацию по месту жительства упростили в Казахстане
Только ещё уточните, что нужно явиться в ЦОН, отстоять в очерпди час чтобы новые денные внесли в базу. Прописывалась месяц назад. Вот так всё красиво звучит 10 минут и готово, а потом тебе звонят с...
03.04.18 18:20
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Онлайн-регистрацию по месту жительства упростили в Казахстане

3 апреля 2018, 10:55 |  Государство

В Казахстане изменилась процедура онлайн-регистрации по месту жительства на портале электронного правительства, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Правительство для граждан".

Фото: facebook.com/Murat Zhumanbai

"Теперь, чтобы получить прописку, гражданам потребуется чуть больше 20 минут. Кроме того, благодаря изменениям в налоговом кодексе Республики Казахстан с января этого года больше не нужно оплачивать госпошлину за регистрацию", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее при прописке на портале электронного правительства нужно было оплатить государственную пошлину в размере 10 процентов от МРП, а потом посетить фронт-офис госкорпорации "Правительство для граждан", где сотрудник миграционной службы проводил запись данных о регистрации на чип удостоверения личности.

"С марта этого года процедура регистрации по месту жительства на портале значительно упрощена. Теперь, после авторизации на egov.kz собственника недвижимости и гражданина, желающего прописаться, последний подает заявку, которую собственник подтверждает с помощью своей электронно-цифровой подписи. Обработка поданной заявки занимает около 10 минут, после которых можно заказать адресную справку уже с новыми регистрационными данными" - сообщили в пресс-службе.

Услуга полностью автоматизирована и доступна онлайн во всех регионах Казахстана при наличии ЭЦП.
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Комментарии к новости

ЯЧС
Re: Онлайн-регистрацию по месту жительства упростили в...




Отправлено: 03.04.18 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как потом выписывать временщика, вдруг не захочет

Ями
Re: Онлайн-регистрацию по месту жительства упростили в...




Отправлено: 03.04.18 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только ещё уточните, что нужно явиться в ЦОН, отстоять в очерпди час чтобы новые денные внесли в базу. Прописывалась месяц назад. Вот так всё красиво звучит 10 минут и готово, а потом тебе звонят с ЦОНа и просят придти срочно сегодня и подтвердить.

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