В Костанае определили состав сборных области на два чемпионата РК по плаванию

Областной чемпионат по плаванию среди спортсменов 1999 г. р. и моложе проходил 29-31 марта в бассейне ДЮСШ № 1. В нем приняли участие 64 пловца.

Злата Залесская из Костаная стала чемпионом области на четырех дистанциях

Эти соревнования - отбор на два чемпионата РК: среди спортсменов 2002 г. р. и моложе, который пройдет в Астане 10-15 апреля, и среди взрослых пловцов, его проведут в Актобе с 21 по 28 апреля.

Судьи по местам, секундомеры наготове, пловцы на изготовке, старт дан. Ни эхо свистка, ни шум болельщиков не могут сбить настрой этих юных спортсменов от стремления стать первым. Ни на секунду, ведь именно секунды в этом виде спорта решают все.

13-летняя лисаковчанка Екатерина БОЙЧУК стала чемпионкой области на пяти дистанциях: 50 м, 100 м, 200 м и 400 м вольным стилем, а также 200 м брассом.

- В бассейн пришла в 5 лет, - рассказала она «НГ». - Я была очень активной девочкой, много бесилась, не знала, куда деть свою энергию. Родители решили отдать меня на плавание - и тренер у папы знакомый оказался, и при этом плавание расслабляет, ты приходишь уставшей домой, и сил на что-либо другое уже не остается.

По словам Кати, ее мечта - поставить мировой рекорд и поехать на Олимпийские игры.

Чемпионами турнира также стали: Злата Залесская (Костанай, баттерфляй - 50, 100 и 200 м, комплексное плавание - 400 м), Евгений Тиняев (Костанай, баттерфляй - 50 м), Рамина Дуйсембина (Рудный, брасс - 50 и 100 м), Александр Степанов (Рудный, брасс - 50, 100, 200 м), Екатерина Рыжук (Костанай, на спине - 50, 100 и 200 м), Андрей Сметанин (Костанай, на спине - 50, 100 и 200 м, комплексное плавание - 200 м), Дияр Айкадамов (Костанай, комплексное плавание - 400 м), Арсений Суворов (Костанай, баттерфляй - 100 м), Камилла Исмаилова (Костанай, комплексное плавание - 200 м), Алексей Курманбаев (Костанай, баттерфляй - 200 м).

На дистанции 200 м в комплексном плавании чемпионом области стала Камилла Исмаилова (Костанай)

Как сообщил «НГ» старший тренер Костанайской области по плаванию Сергей Горощеня, на чемпионат в Астану поедут 14 наших пловцов, в Актобе - 18, двое из них сейчас учатся в республиканском спортивном колледже Алматы.

Отметим, что 26-29 марта в Кокшетау проходил республиканский турнир «Жемчужина Бурабая» среди спортсменов 2007 г. р. и моложе, в котором успешно выступили костанайцы.

- В этом году было заявлено 555 участников - это самое большое количество участников за 6 лет истории проведения этих соревнований, - рассказала тренер-преподаватель ДЮСШ № 1 Галина САПЕЛЬНИКОВА. - В составе сборной Костанайской области было 10 спортсменов из нашей ДЮСШ, три спортсмена из Рудного и шесть - из Лисаковска.

Андрей Сметанин (Костанай) первым преодолел дистанции на спине - 50, 100 и 200 м и комплексным плаванием - 200 м

По итогам соревнований в Кокшетау серебро на дистанциях 50 м брассом, 100 м брассом и 200 м брассом взяла Анастасия Евстафьева, а в эстафетном плавании 4х50 м бронзовыми призерами стали Каролина Кац (Костанай), Кира Моргунова (Костанай), Милена Петренко (Рудный) и Ксения Глушкова (Костанай).

Фото Николая СОЛОВЬЕВА