Костанайцы сообщают в управление по ЧС о подтоплениях в связи с таянием снега

Более 25-ти вызовов от домовладельцев в связи с таянием снега поступило в управление по ЧС Костаная в прошедшие выходные дни - 31 марта и 1 апреля. Как сообщили в ведомстве, ни один вызов не остался без внимания.

"В районе аэропорта и автомобильного ЦОНа, когда резко поднялась температура, образовалась вода на проезжей части. Оперативно сработали подрядные организации: поставили водооткачивающую технику, произвели подвоз мешкотары, инертных материалов.

В эти дни в круглосуточном режиме работает областной противопаводковый штаб и дежурная служба городского акимата. В случае необходимости граждане могут позвонить на номер 112 или 109. Заявку примут и на нее оперативно отреагируют", - говорится в пресс-релизе, распространенном сегодня, 2 апреля.

По утрам коммунальные службы активно работают в микрорайонах Костанай-2 и Северо-Западный. Днём вода заполнила ливневую канализацию возле СШ № 15, ночью она мёрзнет и приходится отогревать ее, чтобы при очередном таянии не было заторов.

Сотрудники управления по ЧС проводят подворовые обходы в частном секторе и разносят памятки, ещё раз напоминая владельцам домов о том, что снег на предворовой территории надо вовремя и по максимуму отчистить, вывести его со двора. На сегодня проведены 400 обходов с охватом более 3 000 дворов.

Фото пресс-службы ДЧС Костанайской области