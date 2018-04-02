Костанайская область вошла в число лидеров по борьбе с безработицей

На февраль 2018 года число безработных казахстанцев составило 440,7 тысячи человек. За первые два месяца 2018 года количество безработных увеличилось на 400 человек, передает Informburo.kz Со ссылкой на Energyprom.

Иллюстративное фото: smi44.ru

В целом, в последние годы число безработного населения сокращается, хотя в кризисном 2015 году наблюдался новый скачок. Однако уже в 2016-м позитивная динамика выровнялась. В IV квартале 2017 года в РК было 439,3 тысячи безработных – на 0,4% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Уровень безработицы сохраняется на отметке 4,9% с начала 2017 года.

По итогам 4 квартала 2017 года уровень безработицы сократился в семи регионах из 16 по РК.

Наилучший показатель борьбы с безработицей имеет Карагандинская область. За год число безработных сократилось на 7%, до 32,2 тысячи человек по итогам IV квартала 2017 года.

Также среди лидеров по ликвидации проблем с работой для казахстанцев оказались Костанайская (сокращение количества безработных на 5%), и Акмолинская (минус 2,8%) области.

Со сложностями в поиске работы столкнулись жители столицы. Число безработных в Астане выросло за год сразу на 6,8%, до 23,8 тысячи человек – это худший показатель по стране. В Атырауской области безработица за год выросла на 3,5%, в Актюбинской – на 1,5%.