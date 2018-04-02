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Кушмурунец23: Кушмурунцы, железнодорожники локомотивщики помнят Бертрана Рубинштейна, он часто бывал у нас , работал. Заслуженный уважаемые Человек! Кушмурунец23: Это мы, железнодорожники...
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02.04.18 15:30
Кушмурунец23
Привокзальной площади в Костанае предлагают дать имя Бертрана Рубинштейна
Бывалый: Отличная опечатка! ))) Правда нечаянно, спешил . Костанай Кустанай !!! Привокзальная она и останется привокзальной, но только привокзальная площадь имени Б.Рубинштейн . Еще и потому что...
02.04.18 15:22
шанхай уральская
Костанайская область вошла в число лидеров по борьбе с безработицей
Вчера статью читал на Марсе нашли нефть и алмазы ,уже рванули на эту планету работать Байконур рядом вот область и оказалась в первых рядах по без работице.
02.04.18 14:52
5555
Привокзальной площади в Костанае предлагают дать имя Бертрана Рубинштейна
За Обоснование: 1) человек реально жил в г. Костанай и трудился на его благо 2) он действительно заслуженный житель Костаная (о чем говорит его почетность как жителя) 3) его реально знают люди-жители...
02.04.18 14:52
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Костанайская область вошла в число лидеров по борьбе с безработицей

2 апреля 2018, 10:26 |  Общество

На февраль 2018 года число безработных казахстанцев составило 440,7 тысячи человек. За первые два месяца 2018 года количество безработных увеличилось на 400 человек, передает Informburo.kz Со ссылкой на Energyprom.

Иллюстративное фото: smi44.ru

В целом, в последние годы число безработного населения сокращается, хотя в кризисном 2015 году наблюдался новый скачок. Однако уже в 2016-м позитивная динамика выровнялась. В IV квартале 2017 года в РК было 439,3 тысячи безработных – на 0,4% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Уровень безработицы сохраняется на отметке 4,9% с начала 2017 года.

По итогам 4 квартала 2017 года уровень безработицы сократился в семи регионах из 16 по РК.

Наилучший показатель борьбы с безработицей имеет Карагандинская область. За год число безработных сократилось на 7%, до 32,2 тысячи человек по итогам IV квартала 2017 года.

Также среди лидеров по ликвидации проблем с работой для казахстанцев оказались Костанайская (сокращение количества безработных на 5%), и Акмолинская (минус 2,8%) области.

Со сложностями в поиске работы столкнулись жители столицы. Число безработных в Астане выросло за год сразу на 6,8%, до 23,8 тысячи человек – это худший показатель по стране. В Атырауской области безработица за год выросла на 3,5%, в Актюбинской – на 1,5%.
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Комментарии к новости

FOMA
Re: Костанайская область вошла в число лидеров по борьбе с...




Отправлено: 02.04.18 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Также среди лидеров по ликвидации проблем с работой для казахстанцев оказались Костанайская (сокращение количества безработных на 5%)

Эта фраза как извиняюсь - "пук в лужу". Покажите новое предприятие в Кустанайской области которое создало хотябы 100 рабочих мест. Нету? Тогда за счет чего такая борьба с безработицей, на бумаге? Самим себя то зачем обманывать? Детский лепет.

Народный контроль
Re: Костанайская область вошла в число лидеров по борьбе с...




Отправлено: 02.04.18 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто желает работать , работа всегда найдётся! А кто не желает,то всегда найдёт причину и отговорку что бы не работать!

ога
Re: Костанайская область вошла в число лидеров по борьбе с...




Отправлено: 02.04.18 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Кто желает работать , работа всегда найдётся! А кто не желает,то всегда найдёт причину и отговорку что бы не работать!


вот ты оно вкалываешь на форуме. работаешь не покладая рук.
по выходным и праздничным дням.
тяжелая работа конечно.

кустанаец
Re: Костанайская область вошла в число лидеров по борьбе с...




Отправлено: 02.04.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не удивился если бы обьявили что безработных вообще нет.
ведь приходится даже заключенных привлекать для ремонта центральных улиц
(считай стратегических обьектов) города.

Доброжелатель златоустовский
Re: Костанайская область вошла в число лидеров по борьбе с...




Отправлено: 02.04.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Уважаемое население кск. Да выпните ее с руководства вашего пкск. Пуская побегает по городу в поисках работы. Так сказать на свободные хлеба. А то она расслабилась у вас там.

§ Медный
Re: Костанайская область вошла в число лидеров по борьбе с...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1975
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 02.04.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доброжелатель златоустовский:
Да выпните ее с руководства вашего пкск. Пуская побегает по городу в поисках работы.

Рука руку моет, быстро найдёт
Профайл

Народный контроль
Re: Костанайская область вошла в число лидеров по борьбе с...




Отправлено: 02.04.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доброжелатель златоустовский:
Да выпните ее с руководства вашего пкск.

А за что? Мы же работаем! Это вы в свой роддом заходите, раздвигая бурьян руками, не по причине того что коммунальные службы не работают, а потому что они у вас вообще отсутствуют! Я задавала вопрос заведующей роддомом,она ответила что нет денег на содержание.

Я
Re: Костанайская область вошла в число лидеров по борьбе с...




Отправлено: 02.04.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
которое создало хотябы 100 рабочих мест.

СПК

Бамбармия гиркуду... шутка
Re: Костанайская область вошла в число лидеров по борьбе с...




Отправлено: 02.04.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже 2 апреля, а все шутим.

§ elektron
Re: Костанайская область вошла в число лидеров по борьбе с...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1033
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.04.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Это вы в свой роддом заходите, раздвигая бурьян руками

А фоторепортаж обещанный около 2-ух месяцев назад, Златоуст-Троицк-Челябинск, будет? А то мы так скоро в новое тысячелетие нырнём, так и не дождамси :-x Апрель на дворе... :lol:

[Исправлено: elektron, 02.04.2018 - 08:44]
Профайл

шанхай уральская
Re: Костанайская область вошла в число лидеров по борьбе с...




Отправлено: 02.04.18 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера статью читал на Марсе нашли нефть и алмазы ,уже рванули на эту планету работать Байконур рядом вот область и оказалась в первых рядах по без работице.

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