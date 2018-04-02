На февраль 2018 года число безработных казахстанцев составило 440,7 тысячи человек. За первые два месяца 2018 года количество безработных увеличилось на 400 человек, передает Informburo.kz Со ссылкой на Energyprom.
Иллюстративное фото: smi44.ru
В целом, в последние годы число безработного населения сокращается, хотя в кризисном 2015 году наблюдался новый скачок. Однако уже в 2016-м позитивная динамика выровнялась. В IV квартале 2017 года в РК было 439,3 тысячи безработных – на 0,4% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.
Уровень безработицы сохраняется на отметке 4,9% с начала 2017 года.
По итогам 4 квартала 2017 года уровень безработицы сократился в семи регионах из 16 по РК.
Наилучший показатель борьбы с безработицей имеет Карагандинская область. За год число безработных сократилось на 7%, до 32,2 тысячи человек по итогам IV квартала 2017 года.
Также среди лидеров по ликвидации проблем с работой для казахстанцев оказались Костанайская (сокращение количества безработных на 5%), и Акмолинская (минус 2,8%) области.
Со сложностями в поиске работы столкнулись жители столицы. Число безработных в Астане выросло за год сразу на 6,8%, до 23,8 тысячи человек – это худший показатель по стране. В Атырауской области безработица за год выросла на 3,5%, в Актюбинской – на 1,5%.
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