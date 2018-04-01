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Немецкий центр «Возрождение» отметил праздник Пасхи в Доме Дружбы Костаная
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Немецкий центр «Возрождение» отметил праздник Пасхи в Доме Дружбы Костаная

1 апреля 2018, 17:59 |  Общество

У западных христиан главными атрибутами Пасхи считаются яйца и зайцы, их приносящие, отмечает пресс-служба областного Дома Дружбы. Вот и у представителей немецкого центра «Возрождение» главными героями стали зайчата. 

Представление на сцене Дома Дружбы началось с танца зайчат. Зал приветствовал юных танцоров аплодисментами.

Елена Русман, представительница семьи, которую когда-то выслали в Казахстан, где она обрела новый дом и друзей, исполнила песню на немецком языке. Зрители, слушая песню, и плакали, и смеялись, и даже станцевали вальс.

Как отметил ведущий концертной программы Вячеслав АВДЕЕВ, Пасха - светлый праздник, который объединяет народы, приносит весну и дарит любовь.

- Казахстан - многонациональная страна, тут проживают разные народности. И мне нравится наша страна тем, что дети стремятся узнать культуру другого народа. У нас казахи танцуют немецкие танцы, русские, украинцы поют на английском, немцы, поляки знают традиции казахского и русского народа. И это здорово! – сказал Авдеев.

В подтверждение его слов на сцене появился танцевальный коллектив в национальных немецких костюмах. Танец был немецкий, а исполняли его дети разных национальностей: немцы, русские, казахи, украинцы.

Свое творчество представило молодежное крыло немецкого центра,  показавшее кукольный мини-спектакль про петушка Пипа.
Как отмечает пресс-служба Дома Дружбы, в зале была теплая, веселая атмосфера, а это значит, что праздник удался.

Фото пресс-службы Дома Дружбы
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Комментарии к новости

§ 112
Re: Немецкий центр «Возрождение» отметил праздник Пасхи в Доме...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10666
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.04.18 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро яйки будем кушать разноцветные..
Профайл

Народный контроль
Re: Немецкий центр «Возрождение» отметил праздник Пасхи в Доме...




Отправлено: 01.04.18 - 18:37
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Немецкий центр «Возрождение» отметил праздник Пасхи в Доме...




Отправлено: 01.04.18 - 18:48
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Немецкий центр «Возрождение» отметил праздник Пасхи в Доме...




Отправлено: 01.04.18 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Скоро яйки будем кушать разноцветные..


а ты с какого боку то.
лишь бы ляпнуть.
это религиозный праздник.

§ 112
Re: Немецкий центр «Возрождение» отметил праздник Пасхи в Доме...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10666
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.04.18 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
а ты с какого боку то.

Как с какого?
Если не знаком с традициями, лучше помолчи..
Профайл

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