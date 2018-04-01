Немецкий центр «Возрождение» отметил праздник Пасхи в Доме Дружбы Костаная
У западных христиан главными атрибутами Пасхи считаются яйца и зайцы, их приносящие, отмечает пресс-служба областного Дома Дружбы. Вот и у представителей немецкого центра «Возрождение» главными героями стали зайчата.
Представление на сцене Дома Дружбы началось с танца зайчат. Зал приветствовал юных танцоров аплодисментами.
Елена Русман, представительница семьи, которую когда-то выслали в Казахстан, где она обрела новый дом и друзей, исполнила песню на немецком языке. Зрители, слушая песню, и плакали, и смеялись, и даже станцевали вальс.
Как отметил ведущий концертной программы Вячеслав АВДЕЕВ, Пасха - светлый праздник, который объединяет народы, приносит весну и дарит любовь.
- Казахстан - многонациональная страна, тут проживают разные народности. И мне нравится наша страна тем, что дети стремятся узнать культуру другого народа. У нас казахи танцуют немецкие танцы, русские, украинцы поют на английском, немцы, поляки знают традиции казахского и русского народа. И это здорово! – сказал Авдеев.
В подтверждение его слов на сцене появился танцевальный коллектив в национальных немецких костюмах. Танец был немецкий, а исполняли его дети разных национальностей: немцы, русские, казахи, украинцы.
Свое творчество представило молодежное крыло немецкого центра, показавшее кукольный мини-спектакль про петушка Пипа.
Как отмечает пресс-служба Дома Дружбы, в зале была теплая, веселая атмосфера, а это значит, что праздник удался.
Фото пресс-службы Дома Дружбы
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