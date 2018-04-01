Партия обратилась к Нацбанку с предложением о замене первоначального взноса на пенсионные накопления казахстанцев.

Оплачивать первоначальный взнос по программе "7-20-25" из пенсионных накоплений предложили в "Нур Отане", сообщает informburo.kz со ссылкой на BNews.kz.

Во время общенациональной лекции "Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи" секретарь партии "Нур Отан" Габидулла Абдрахимов заявил, что большинство казахстанцев не имеют первоначального взноса в размере 20%, который необходим для получения жилья по программе льготного ипотечного кредитования "7-20-25".

"Я хочу внести предложение, чтобы этот первоначальный взнос, которого у большинства нет, вносился за счёт пенсионных накоплений. Нужно позволить людям использовать эти деньги, если это возможно. У них есть накопления в фонде. Необходимо рассмотреть эти варианты. И я не говорю, что это случится. Но такое предложение мы точно можем внести", – заявил Габидулла Абдрахимов.

С предложением о замене первоначального взноса на пенсионные накопления казахстанцев секретарь партии обратился к Нацбанку.

Во время обсуждения новой жилищной программы заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков заявил, что финрегулятор планирует установить максимальную сумму кредита для крупных городов в 25 млн тенге, а для регионов – в 7 млн тенге.

"Мы планируем, что данная программа будет охватывать не только крупные города. Это, очевидно, Алматы, Астана, Атырау, Актау, включая прочие города и регионы. Основной фокус программы – это первичное жильё, то есть везде, где строится первичное жильё, граждане могут стать участниками программы. Программа имеет социальный характер, но всё равно эти средства – возвратные, поэтому ключевым условием является то, что каждый заёмщик должен взвешивать свои финансовые возможности. Максимальную сумму кредита для крупных городов мы планируем сделать 25 млн тенге, максимальная сумма займа для других городов порядка 10 млн тенге и регионов – 7 млн тенге. Это те рабочие цифры, которые мы официально собираемся согласовать и утвердить", – заявил он.

В начале марта сообщалось, что утвердить программу "7-20-25" планируют в мае 2018 года. Сначала выберут банки с учётом финансового состояния, рейтингов. В Нацбанке сообщили, что считают новую программу жизнеспособной.

А вот финансовые аналитики заявили, что программой "7-20-25" смогут воспользоваться немногие. Основной проблемой назвали неплатёжеспособность населения. Даже имея средний доход, казахстанец не может себе купить необходимое жильё, не говоря уже о людях с низким доходом, отметил член правления Halyk Finance Мурат Темирханов.

5 марта Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о запуске новой жилищной программы "7-20-25" для казахстанцев. Суть её состоит в том, что каждый работающий казахстанец будет иметь возможность получить ипотечный заём в тенге по следующим условиям: ставка вознаграждения по кредиту – не более 7% в год; первоначальный взнос не должен превышать 20%; срок кредита – 25 лет.