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112
Использовать пенсионные накопления в программе "7-20-25" предложили в "Нур Отане"
Ну чтобы подготовится как то морально к ценам, нужно вспомнить, сколько жилье стоило до всех кризисов. Пример оценки моей квартиры.. d.radikal.ru Ну тут коэффициент применялся, реально где то...
01.04.18 14:20
пэтриот
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01.04.18 14:15
112
Использовать пенсионные накопления в программе "7-20-25" предложили в "Нур Отане"
Представляю какие цены будут сейчас в Затобыловке, тем более у меня срсед начал там дом присматривать за 8 - 10 миллионов и говорит что практически даром..
01.04.18 14:09
пэтриот
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01.04.18 14:07
drakon
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Использовать пенсионные накопления в программе "7-20-25" предложили в "Нур Отане"

informburo.kz

1 апреля 2018, 13:00 |  Общество

Партия обратилась к Нацбанку с предложением о замене первоначального взноса на пенсионные накопления казахстанцев.

Оплачивать первоначальный взнос по программе "7-20-25" из пенсионных накоплений предложили в "Нур Отане", сообщает informburo.kz со ссылкой на BNews.kz.

Во время общенациональной лекции "Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи" секретарь партии "Нур Отан" Габидулла Абдрахимов заявил, что большинство казахстанцев не имеют первоначального взноса в размере 20%, который необходим для получения жилья по программе льготного ипотечного кредитования "7-20-25".

"Я хочу внести предложение, чтобы этот первоначальный взнос, которого у большинства нет, вносился за счёт пенсионных накоплений. Нужно позволить людям использовать эти деньги, если это возможно. У них есть накопления в фонде. Необходимо рассмотреть эти варианты. И я не говорю, что это случится. Но такое предложение мы точно можем внести", – заявил Габидулла Абдрахимов.

С предложением о замене первоначального взноса на пенсионные накопления казахстанцев секретарь партии обратился к Нацбанку.

Во время обсуждения новой жилищной программы заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков заявил, что финрегулятор планирует установить максимальную сумму кредита для крупных городов в 25 млн тенге, а для регионов – в 7 млн тенге.

"Мы планируем, что данная программа будет охватывать не только крупные города. Это, очевидно, Алматы, Астана, Атырау, Актау, включая прочие города и регионы. Основной фокус программы – это первичное жильё, то есть везде, где строится первичное жильё, граждане могут стать участниками программы. Программа имеет социальный характер, но всё равно эти средства – возвратные, поэтому ключевым условием является то, что каждый заёмщик должен взвешивать свои финансовые возможности. Максимальную сумму кредита для крупных городов мы планируем сделать 25 млн тенге, максимальная сумма займа для других городов порядка 10 млн тенге и регионов – 7 млн тенге. Это те рабочие цифры, которые мы официально собираемся согласовать и утвердить", – заявил он.

В начале марта сообщалось, что утвердить программу "7-20-25" планируют в мае 2018 года. Сначала выберут банки с учётом финансового состояния, рейтингов. В Нацбанке сообщили, что считают новую программу жизнеспособной.

А вот финансовые аналитики заявили, что программой "7-20-25" смогут воспользоваться немногие. Основной проблемой назвали неплатёжеспособность населения. Даже имея средний доход, казахстанец не может себе купить необходимое жильё, не говоря уже о людях с низким доходом, отметил член правления Halyk Finance Мурат Темирханов.

5 марта Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о запуске новой жилищной программы "7-20-25" для казахстанцев. Суть её состоит в том, что каждый работающий казахстанец будет иметь возможность получить ипотечный заём в тенге по следующим условиям: ставка вознаграждения по кредиту – не более 7% в год; первоначальный взнос не должен превышать 20%; срок кредита – 25 лет.
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Комментарии к новости

§ Victor Yang
Re: Использовать пенсионные накопления в программе...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10501
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.04.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я хочу внести предложение, чтобы этот первоначальный взнос, которого у большинства нет, вносился за счёт пенсионных накоплений. Нужно позволить людям использовать эти деньги, если это возможно.

Стоимость квартир тогда станет совсем космической. И я думаю, лучше пусть человек покажет свою платежеспособность, накопив на первоначальный взнос 20%, чем потом будут невыплаченные кредиты.
Профайл

§ Vital
Re: Использовать пенсионные накопления в программе...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5440
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.04.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Дай бог что б цены взлетели. Я уже начинаю потерать ручки. Главное не упустить момент пика.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=751211&topic_id=33839&forumid=1#751211
Профайл

Народный контроль
Re: Использовать пенсионные накопления в программе...




Отправлено: 01.04.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Стоимость квартир тогда станет совсем космической. И я думаю, лучше пусть человек покажет свою платежеспособность, накопив на первоначальный взнос 20%, чем потом будут невыплаченные кредиты.

По какой причине цена станет космической? С аргументируй мне пожалуйста! Не выплатит кредит, потеряет свой 20%! Закон капитализма!Просто он может продать квартиру и обналичить свой 20%! Кстати очень дисциплинирует людей!

§ 112
Re: Использовать пенсионные накопления в программе...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10648
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.04.18 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормально, собираюсь тоже чего то по этой программе прикупить..
Грех не воспользоваться..
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§ Victor Yang
Re: Использовать пенсионные накопления в программе...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10501
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.04.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
По какой причине цена станет космической?

По причине повышенного спроса в связи с доступностью кредитов на квартиры. А если застройщиков обяжут продавать по фиксированной цене - будут огромные очереди.
Цитата:
Народный контроль:
Просто он может продать квартиру и обналичить свой 20%!

Не может он продать квартиру - она в залоге у банка.
Цитата:
Народный контроль:
потеряет свой 20%!

В том-то и дело, что он не ощутит эти 20% из ЕНПФ. Субъективно у него их не было и не стало. А вот если он будет их целенаправленно копить - дело совсем другое. Ещё момент -такое можно сделать, но при определённых условиях. Хотя... такие условия делаются на раз-два.
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§ 112
Re: Использовать пенсионные накопления в программе...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10648
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.04.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю и якобы выезжающие сели и начали выжидать..
Почему, они же с экономикой выезд не связывали?
Значит все таки экономика главное?
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§ dimash
Re: Использовать пенсионные накопления в программе...
dimash


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 16.10.14
Отправлено: 01.04.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цены на квартиры уже идут вверх!!! ТОлько на новостях! У нас как Нью йорке на фондовой бирже!
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§ 112
Re: Использовать пенсионные накопления в программе...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10648
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.04.18 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представляю какие цены будут сейчас в Затобыловке, тем более у меня срсед начал там дом присматривать за 8 - 10 миллионов и говорит что практически даром..
Профайл

§ 112
Re: Использовать пенсионные накопления в программе...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10648
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.04.18 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну чтобы подготовится как то морально к ценам, нужно вспомнить, сколько жилье стоило до всех кризисов.
Пример оценки моей квартиры..



Ну тут коэффициент применялся, реально где то еще на 600 тысяч тенге выше было..
Итого 5 с половиной миллионов тенге..
Выше этого наврят ли будут стоить, хотя если применить коэффициент к доллару и 7ми процентам, может быть и на 20 процентов дороже, если программа разрешит давать старое жилье..
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