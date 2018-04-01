Информацию опубликовала пресс-служба обладминистрации. Отставку Тулеев попросил "по собственному желанию", передает informburo.kz.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился с заявлением об отставке по собственному желанию к президенту России Владимиру Путину, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

"Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию", – говорится в сообщении в Telegram-канале обладминистрации региона.

"Дорогие земляки! Все мы переживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерово 25 марта. Мы потеряли 64 человека. Большинство из них дети. Я сделал всё, что мог: встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы по оказанию помощи. Ещё раз приношу самые глубокие соболезнования, – сказал Аман Тулеев в видеообращении. – Я подал президенту РФ прошение об отставке. Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением. С таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора морально нельзя. Мира и добра вам и вашим семьям".

25 марта в городе Кемерово РФ произошла трагедия. В ТРЦ "Зимняя вишня" вспыхнул пожар. По предварительной версии, причиной возгорания стал поджог в батутном центре. По последним данным, в пожаре погибли 64 человека, более 40 пострадавших доставлены в больницы. В Кемерово объявили трёхдневный траур.

В МИД РК сообщили, что казахстанцев среди погибших и пострадавших в Кемерово нет. 27 марта стало известно, что в пожаре погибла 57-летняя жительница Павлодара, гражданка России Марина Баранова.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил МВД проверить торговые центры страны на предмет пожарной безопасности.