Китайский магнат подарил по вилле жителям родной деревни. Реакция сельчан его разочаровала
Tengrinews.kz
Китайский бизнесмен, основатель компании по производству напитков и продуктов питания Чэнь Шэн пять лет назад решил построить и подарить жителям своей родной деревни в провинции Гуандун по роскошному дому. Но подарок не оправдал ожиданий. Об этом пишет Tengrinews.kz со ссылкой на South China Morning Post.
В деревне Гуаньху магнат возвел 258 домов, каждый площадью 280 квадратных метров. В каждом особняке - гараж и небольшой сад. Кроме того, предприниматель обустроил в селе баскетбольные площадки, корты для бадминтона, оперную сцену, новый мост. На все это он пожертвовал 32 миллиона долларов.
В интервью местным СМИ миллионер также пообещал построить в деревне крупную свиноферму и создать более 100 рабочих мест.
"Средний доход жителей составит 200 тысяч юаней в год, поэтому им не придется беспокоиться о своем благосостоянии и образовании их детей", - сказал он.
Однако, несмотря на то, что строительство было завершено в конце прошлого года, недвижимость до сих пор пустует из-за жадности и неблагодарности сельчан. Дело в том, что магнат вел строительство, основываясь на переписи 2013 года, в которой говорилось, что в селе находятся 190 хозяйств. Бизнесмен решил сделать на 68 домов больше. Но оказалось, что даже этого количества не хватает. Все больше жителей деревни стали предъявлять претензии на дома. А некоторые заявили, что им нужно больше одного дома, чтобы разместить их растущие семьи.
Реакция жителей деревни на великодушный жест разочаровала благотворителя. Вот уже два года Чэнь Шэн не появляется в Гуаньху.
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