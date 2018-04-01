Быстрее не бывает

Форум
112
Использовать пенсионные накопления в программе "7-20-25" предложили в "Нур Отане"
Ну чтобы подготовится как то морально к ценам, нужно вспомнить, сколько жилье стоило до всех кризисов. Пример оценки моей квартиры.. d.radikal.ru Ну тут коэффициент применялся, реально где то...
01.04.18 14:20
пэтриот
Аман Тулеев подал в отставку с поста губернатора Кемеровской области
Вовремя ушел бы - благодарные Кузбасцы из ,,золота,, памятник отлили бы! А теперь вопрос - что в памяти останется (из психологии - последнее). Жизнь временна, тебе кажется что у тебя все есть в...
01.04.18 14:15
112
Использовать пенсионные накопления в программе "7-20-25" предложили в "Нур Отане"
Представляю какие цены будут сейчас в Затобыловке, тем более у меня срсед начал там дом присматривать за 8 - 10 миллионов и говорит что практически даром..
01.04.18 14:09
пэтриот
ДТП на трассе Костанай - Рудный
Монтаж, на одном отбойнике ну никак не сбалансировать авто.
01.04.18 14:07
drakon
Аман Тулеев подал в отставку с поста губернатора Кемеровской области
Народный контроль: Да в 74 года уже. Зачем это ему? А в 78,зачем ему... :lol: :-o :oops:
01.04.18 14:00
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Китайский магнат подарил по вилле жителям родной деревни. Реакция сельчан его разочаровала

Tengrinews.kz

1 апреля 2018, 10:01 |  Общество

Китайский бизнесмен, основатель компании по производству напитков и продуктов питания Чэнь Шэн пять лет назад решил построить и подарить жителям своей родной деревни в провинции Гуандун по роскошному дому. Но подарок не оправдал ожиданий. Об этом пишет Tengrinews.kz со ссылкой на South China Morning Post.

В деревне Гуаньху магнат возвел 258 домов, каждый площадью 280 квадратных метров. В каждом особняке - гараж и небольшой сад. Кроме того, предприниматель обустроил в селе баскетбольные площадки, корты для бадминтона, оперную сцену, новый мост. На все это он пожертвовал 32 миллиона долларов.

В интервью местным СМИ миллионер также пообещал построить в деревне крупную свиноферму и создать более 100 рабочих мест.

"Средний доход жителей составит 200 тысяч юаней в год, поэтому им не придется беспокоиться о своем благосостоянии и образовании их детей", - сказал он.

Однако, несмотря на то, что строительство было завершено в конце прошлого года, недвижимость до сих пор пустует из-за жадности и неблагодарности сельчан. Дело в том, что магнат вел строительство, основываясь на переписи 2013 года, в которой говорилось, что в селе находятся 190 хозяйств. Бизнесмен решил сделать на 68 домов больше. Но оказалось, что даже этого количества не хватает. Все больше жителей деревни стали предъявлять претензии на дома. А некоторые заявили, что им нужно больше одного дома, чтобы разместить их растущие семьи.

Реакция жителей деревни на великодушный жест разочаровала благотворителя. Вот уже два года Чэнь Шэн не появляется в Гуаньху.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
01.04.18 13:00 Использовать пенсионные накопления в программе "7-20-25" предложили в "Нур Отане"
01.04.18 12:07 Аман Тулеев подал в отставку с поста губернатора Кемеровской области
01.04.18 10:58 На юге Костанайской области начали выращивать экзотические для региона фрукты
01.04.18 09:33 В двух областях Казахстана произошли убийства супружеских пар
01.04.18 08:27 Из истории одного фейка: проверка безопасности аккаунта Facebook при помощи комментария BFF
31.03.18 21:21 16-летняя девушка из Атырау стала "Мисс Казахстан - 2018"
31.03.18 19:06 31 марта на небе появится голубая Луна. Почему ее так называют?
31.03.18 15:57 Учёные объяснили, почему живые концерты дают больше позитивных эмоций
31.03.18 14:19 Как изменятся налоги на товары из зарубежных интернет-магазинов для казахстанцев
31.03.18 13:12 Внеплановые проверки казахстанских ТРЦ на пожарную безопасность начнутся со 2 апреля

Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Китайский магнат подарил по вилле жителям родной деревни....




Отправлено: 01.04.18 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта история ещё раз говорит о том что жадность и зависть людей не имеет границ! В этом нет ничего удивительного, ведь понимание этих границ у многих людей отличается. Так, для одного человека простая возможность поесть и иметь крышу над головой для защиты от непогоды означает разумную достаточность, а для кого-то это синоним нищеты, а разумным и достаточным является иметь автомобиль за несколько миллионов. В разных социальных группах, разных культурах и в разные времена понимание, где кончается норма и начинается жадность, будет существенно различаться.

Народный контроль
Re: Китайский магнат подарил по вилле жителям родной деревни....




Отправлено: 01.04.18 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Извиняюсь! Уважаемая редакция! И вас с 1 апреля!

§ 112
Re: Китайский магнат подарил по вилле жителям родной деревни....
112


(Пользователи)
Сообщений: 10648
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.04.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже если шутка, но и она показывает, что народишко в принципе такое создание, что неблагодарным будет всегда, чтобы вы там для него не сделали..
Профайл

пэтриот
Re: Китайский магнат подарил по вилле жителям родной деревни....




Отправлено: 01.04.18 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне сосед переселенецс юга рассказал старинную восточную поговорку.
Один богатый бай решил подарить всем по барашку. Созвал он людей и начал каждому дарить по барашку
Потом они долго между собой обсуждали какой жадный - барана подарил , а верёвку чтобы притащить скотину не дал.

§ Алиса
Re: Китайский магнат подарил по вилле жителям родной деревни....
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4061
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.04.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
народишко в принципе такое создание, что неблагодарным будет всегда, чтобы вы там для него не сделали..

Марик, не говори за всех так категорично. В данном случае - соглашусь с тобой, но в целом не стоит обобщать.
Профайл

Татьяна
Re: Китайский магнат подарил по вилле жителям родной деревни....




Отправлено: 01.04.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда я спросила, почему в новостях НГ не сообщают о страшном пожаре в Кемерово, мне быстро рот закрыли, ответив, Вы, что не знаете, что здесь говорят только о случившемся в Казахстане. А к чему тогда про китайских хапуг ???

Народный контроль
Re: Китайский магнат подарил по вилле жителям родной деревни....




Отправлено: 01.04.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Татьяна:
А к чему тогда про китайских хапуг ???

С 1 Апрелем ВАС! Если не поймёте, то прочитайте повторно,слева на право!

пэтриот
Re: Китайский магнат подарил по вилле жителям родной деревни....




Отправлено: 01.04.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Татьяна
Когда я спросила, почему в новостях НГ не сообщают о страшном пожаре в Кемерово, мне быстро рот закрыли,

Татьяна мне тоже так кажется ! Я иногда пишу НГ , а они не реагируют.
Потом похожу , посижу , попью чаю , схожу в магазин , открою ноутбук ,а тут и вечер ! Как говорится - вот и прожит один день. Ну и хорошо

§ 112
Re: Китайский магнат подарил по вилле жителям родной деревни....
112


(Пользователи)
Сообщений: 10648
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.04.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Марик, не говори за всех так категорично. В данном случае - соглашусь

В массе своей..
Когда сравнивают массу, довольны все не будут.
А потому обобщают обо всех..
Ибо одна овца портит все стадо одним только гонором и через минуту заражается этим все стадо..
Профайл

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 115
Пользователей: 0
Всего: 115

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх