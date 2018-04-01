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01.04.18 14:15
112
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Представляю какие цены будут сейчас в Затобыловке, тем более у меня срсед начал там дом присматривать за 8 - 10 миллионов и говорит что практически даром..
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пэтриот
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drakon
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Народный контроль: Да в 74 года уже. Зачем это ему? А в 78,зачем ему... :lol: :-o :oops:
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Серик
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В двух областях Казахстана произошли убийства супружеских пар

Tengrinews.kz

1 апреля 2018, 09:33 |  Криминал

В селе Железнодорожное Костанайской области убиты супруги-пенсионеры. Происшествие случилось 26 марта в Карасуском районе. Об этом сообщает Tengrinews.kz

Иллюстративное фото

"Неустановленным лицом совершено убийство 76-летнего мужчины и 74-летней женщины, которые являлись супругами. Для раскрытия преступления была создана следственно-оперативная группа, сотрудниками полиции проведен комплекс следственных мероприятий. В ходе расследования был установлен 41-летний подозреваемый местный житель, который дал признательные показания", - прокомментировали в пресс-службе ДВД Костанайской области.

Похожее преступление произошло в городе Шахтинск Карагандинской области, где неизвестный нанес пожилым супругам множество ножевых ударов в разные части тела.

Погибшие были найдены в собственной квартире по улице Московская. Стариков обнаружил их 50-летний сын, который пришел навестить родителей. Предполагается, что супруги пролежали мертвыми в квартире около двух суток.

Убийство было совершено еще 25 февраля, но полиция до сих пор не дает никаких комментариев по этому делу. Убийца не найден, подробности не разглашаются "в интересах следствия".

"Они были тихие и спокойные люди, очень дружные, - рассказала соседка. - Она выходила его после инсульта, буквально вытащила с того света. И вот так теперь, в один день смерть приняли. 73-74 года им было. Не знаем, украли ли у них что-либо… Ноутбук стоял на месте, телевизор… Дочь живет в России, сын в Шахтинске. На похоронах он был. Никто ничего не видел и не слышал, мы даже не знали, что наших ближайших соседей убили. Узнали, когда полиция начала всех опрашивать. Замки дверей забрали в полицию. Знаем, что сына допрашивали, а больше никто ничего не сказал".
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: В двух областях Казахстана произошли убийства супружеских...




Отправлено: 01.04.18 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот результат того когда престарелые родители остаются без попечения детей. Раз забрали на экспертизу замки, возможно кто то из близких родственников замешаны в этом деле. За наследство и квартиру могут лишить жизни родителей и родные дети, сколько уже таких случаев. Куда мир катится...

§ yudjin
Re: В двух областях Казахстана произошли убийства супружеских...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5191
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.04.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Раз забрали на экспертизу замки, возможно кто то из близких родственников замешаны в этом деле.

салкенов(а), я смотрю ты не только в канализации разбираешься, но еще и на криминалистику замахиваешься, мисс гавкл, однако... ;-)
..причём выводы по словам соседей...ну в своем пкск, наверное, это главный аргумент...
Профайл

просто
Re: В двух областях Казахстана произошли убийства супружеских...




Отправлено: 01.04.18 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас пенсии больше,чем зарплаты,все знают.А что пенсионерам нужно:немного еды и таблетку .Наверное,на деньги покусились

Кустанаец
Re: В двух областях Казахстана произошли убийства супружеских...




Отправлено: 01.04.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Да нет. Оно вирусный продукт. На форумах. Как 112 и подобное.
Только дустом наверное можно удалить.

Аноним
Re: В двух областях Казахстана произошли убийства супружеских...




Отправлено: 01.04.18 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
просто:
Наверное,на деньги покусились

И на пенсионеров тоже...

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