В двух областях Казахстана произошли убийства супружеских пар

В селе Железнодорожное Костанайской области убиты супруги-пенсионеры. Происшествие случилось 26 марта в Карасуском районе. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

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"Неустановленным лицом совершено убийство 76-летнего мужчины и 74-летней женщины, которые являлись супругами. Для раскрытия преступления была создана следственно-оперативная группа, сотрудниками полиции проведен комплекс следственных мероприятий. В ходе расследования был установлен 41-летний подозреваемый местный житель, который дал признательные показания", - прокомментировали в пресс-службе ДВД Костанайской области.

Похожее преступление произошло в городе Шахтинск Карагандинской области, где неизвестный нанес пожилым супругам множество ножевых ударов в разные части тела.

Погибшие были найдены в собственной квартире по улице Московская. Стариков обнаружил их 50-летний сын, который пришел навестить родителей. Предполагается, что супруги пролежали мертвыми в квартире около двух суток.

Убийство было совершено еще 25 февраля, но полиция до сих пор не дает никаких комментариев по этому делу. Убийца не найден, подробности не разглашаются "в интересах следствия".

"Они были тихие и спокойные люди, очень дружные, - рассказала соседка. - Она выходила его после инсульта, буквально вытащила с того света. И вот так теперь, в один день смерть приняли. 73-74 года им было. Не знаем, украли ли у них что-либо… Ноутбук стоял на месте, телевизор… Дочь живет в России, сын в Шахтинске. На похоронах он был. Никто ничего не видел и не слышал, мы даже не знали, что наших ближайших соседей убили. Узнали, когда полиция начала всех опрашивать. Замки дверей забрали в полицию. Знаем, что сына допрашивали, а больше никто ничего не сказал".