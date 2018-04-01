16-летняя девушка из Атырау стала "Мисс Казахстан - 2018"

Титул "Мисс Казахстан-2018" завоевала девушка из Атырау Альфия Ерсайын, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Победительница конкурса получит денежный приз - 3 миллиона тенге, многочисленные рекламные контракты с люксовыми брендами и право представить Казахстан на престижном конкурсе "Мисс мира - 2018".

"Я очень рада тому, что стала "Мисс Казахстан". Выигранные 3 миллиона тенге я, в первую очередь, пожертвую благотворительному фонду, детскому дому и дому престарелых", - сказала "Мисс Казахстан-2018" Альфия Ерсайын журналистам.

В пятерку финалисток вошли: 18-летняя Сабина Азимбаева из Алматы, 16-летняя Альфия Ерсайын из Атырау, 19-летняя Маймуна Кулькешева из Астаны, 19-летняя Екатерина Дворецкая из Караганды и 17-летняя Динара Баймуратова из Семея.

Титул третьей вице-мисс Казахстан завоевала Динара Баймуратова. Маймуна Кулькешева стала второй вице-мисс. Екатерина Дворецкая стала первой вице-мисс. Она представит Казахстан на конкурсе "Мисс Вселенная - 2019".

Во время финального шоу кроме традиционных выходов в национальных и вечерних нарядах вниманию зрителей было представлено шоу талантов.

Стоит отметить, что традиционно финал конкурса красоты "Мисс Казахстан" проходит в декабре накануне Нового года, в этом году он впервые приурочен к празднику Наурыз.

Для прозрачности конкурса жюри отобрало только пятерку финалисток, а первую красавицу страны выбрали сами казахстанцы путем онлайн и SMS-голосования. По данным организаторов, все вырученные средства от SMS-голосования и продажи билетов на национальный финал "Мисс Казахстан - 2018" пойдут на благотворительные программы в Астане.