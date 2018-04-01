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drakon
Как изменятся налоги на товары из зарубежных интернет-магазинов для казахстанцев
Сеня: На наурыз наблюдал баталию в алматы, битва за баурсаки :lol: Я тоже этот ролик видел.И друзьям,Россиянам - показывал. Неповерили,говорят- постановка... :-o
01.04.18 00:06
Сеня
Как изменятся налоги на товары из зарубежных интернет-магазинов для казахстанцев
Народный контроль: Вот до такого довёл народ убогий коммунистический режим Это да. Не чета нынешнему режиму. На наурыз наблюдал баталию в алматы, битва за баурсаки :lol:
31.03.18 23:51
страна
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Казахстанцам необходимо будет зарегистрировать свои мобильные телефоны до конца года. В данный момент проводятся работы по внесению соответствующих поправок в действующие правила регистрации...
31.03.18 23:34
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
А почему? Я уже говорил-на Пасху будет- c.radikal.ru снег. Какие тут цветы,в такую погоду... :lol: :oops: [Исправлено: drakon, 31.03.2018 - 23:29]
31.03.18 23:27
112
Дверь вагона поезда Костанай - Алматы вскрывали ломом
Ну действительно истерик какой то мужик там.. А если че то случится.. Взял и помог блин.. Что за мужики пошли? Вот действительно что то случилось бы, все это снимал на смартофон и вопел, что так...
31.03.18 23:25
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16-летняя девушка из Атырау стала "Мисс Казахстан - 2018"

Tengrinews.kz

31 марта 2018, 21:21 |  Культура

Титул "Мисс Казахстан-2018" завоевала девушка из Атырау Альфия Ерсайын, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Победительница конкурса получит денежный приз - 3 миллиона тенге, многочисленные рекламные контракты с люксовыми брендами и право представить Казахстан на престижном конкурсе "Мисс мира - 2018".

"Я очень рада тому, что стала "Мисс Казахстан". Выигранные 3 миллиона тенге я, в первую очередь, пожертвую благотворительному фонду, детскому дому и дому престарелых", - сказала "Мисс Казахстан-2018" Альфия Ерсайын журналистам.

В пятерку финалисток вошли: 18-летняя Сабина Азимбаева из Алматы, 16-летняя Альфия Ерсайын из Атырау, 19-летняя Маймуна Кулькешева из Астаны, 19-летняя Екатерина Дворецкая из Караганды и 17-летняя Динара Баймуратова из Семея.

Титул третьей вице-мисс Казахстан завоевала Динара Баймуратова. Маймуна Кулькешева стала второй вице-мисс. Екатерина Дворецкая стала первой вице-мисс. Она представит Казахстан на конкурсе "Мисс Вселенная - 2019".

Во время финального шоу кроме традиционных выходов в национальных и вечерних нарядах вниманию зрителей было представлено шоу талантов.

Стоит отметить, что традиционно финал конкурса красоты "Мисс Казахстан" проходит в декабре накануне Нового года, в этом году он впервые приурочен к празднику Наурыз.

Для прозрачности конкурса жюри отобрало только пятерку финалисток, а первую красавицу страны выбрали сами казахстанцы путем онлайн и SMS-голосования. По данным организаторов, все вырученные средства от SMS-голосования и продажи билетов на национальный финал "Мисс Казахстан - 2018" пойдут на благотворительные программы в Астане.
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Комментарии к новости

§ CrazyBeaver
Re: 16-летняя девушка из Атырау стала "Мисс Казахстан -...
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 114
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 31.03.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жесть просто - 16 лет, а губы уже кривые от инъекций. Какая красота? Какая мисс? Упразднить конкурс за распространение ложных идеалов и приравнять к терроризму. Смотришь вокруг и страшно - девочки в 12-14 лет уже бегают с татуажем губ и бровей в боевой раскраске - забрать у матерей и матерям впаять штраф и запретить рожать. Куда катимся? Где настоящие красавицы? Татар кызы прошел, все в штукатурке сами на себя не похожи, зато все льстят: "какая красавица и умница", тьфу...
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§ 112
Re: 16-летняя девушка из Атырау стала "Мисс Казахстан -...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10638
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.03.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То что жертвует деньги бедным, огромный плюс конечно же..
На остальное можно не обращать внимания..
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пэтриот
Re: 16-летняя девушка из Атырау стала "Мисс Казахстан -...




Отправлено: 31.03.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CrazyBeaver Смотришь вокруг и страшно - девочки в 12-14 лет уже бегают с татуажем губ и бровей в боевой раскраске - забрать у матерей и матерям впаять штраф и запретить рожать. Куда катимся?

Зря!
Всегда так было - старшие не понимали молодых и наоборот . А жизнь однако не остановилась , идет .
Они вырастут (нынешняя молодежь) и тоже будут говорить - ,,наше поколение лучше,,

:-) :-)

§ CrazyBeaver
Re: 16-летняя девушка из Атырау стала "Мисс Казахстан -...
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 114
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 31.03.18 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
старшие не понимали молодых и наоборот

Да я и не такой уж старший, и никогда не понимал конкурсов где все не натурально, подскажете может, когда такие конкурсы проводили с натуральной красотой? Наверное родители не так воспитали. И дочка у меня книжки читает, а надо в смартфоне ковыряться наверное. Блин порчу ребенку детство. Пойду в комитет по правам ребенка сдамся :lol: :lol: :lol:
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§ kostyk777
Re: 16-летняя девушка из Атырау стала "Мисс Казахстан -...
kostyk777


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 06.12.15
Отправлено: 31.03.18 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CrazyBeaver:[Цитата:
[b]CrazyBeaver:

Да ну вас, говорил(глатолил, трепал, балакал). КУДА КоТИМСЯ!
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Кымбат
Re: 16-летняя девушка из Атырау стала "Мисс Казахстан -...




Отправлено: 31.03.18 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
16 лет возраст юности. Эта девушка на юную совсем не похожа....

§ 07Litra
16-летняя девушка из Атырау стала "Мисс Казахстан - 2018"
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9443
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 01.04.18 - 00:39
Комментарий проходит проверку.
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§ 07Litra
16-летняя девушка из Атырау стала "Мисс Казахстан - 2018"
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9443
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 01.04.18 - 00:42
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
16-летняя девушка из Атырау стала "Мисс Казахстан - 2018"




Отправлено: 01.04.18 - 00:59
Комментарий проходит проверку.

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