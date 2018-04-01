16-летняя девушка из Атырау стала "Мисс Казахстан - 2018"
Tengrinews.kz
Титул "Мисс Казахстан-2018" завоевала девушка из Атырау Альфия Ерсайын, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Победительница конкурса получит денежный приз - 3 миллиона тенге, многочисленные рекламные контракты с люксовыми брендами и право представить Казахстан на престижном конкурсе "Мисс мира - 2018".
"Я очень рада тому, что стала "Мисс Казахстан". Выигранные 3 миллиона тенге я, в первую очередь, пожертвую благотворительному фонду, детскому дому и дому престарелых", - сказала "Мисс Казахстан-2018" Альфия Ерсайын журналистам.
В пятерку финалисток вошли: 18-летняя Сабина Азимбаева из Алматы, 16-летняя Альфия Ерсайын из Атырау, 19-летняя Маймуна Кулькешева из Астаны, 19-летняя Екатерина Дворецкая из Караганды и 17-летняя Динара Баймуратова из Семея.
Титул третьей вице-мисс Казахстан завоевала Динара Баймуратова. Маймуна Кулькешева стала второй вице-мисс. Екатерина Дворецкая стала первой вице-мисс. Она представит Казахстан на конкурсе "Мисс Вселенная - 2019".
Во время финального шоу кроме традиционных выходов в национальных и вечерних нарядах вниманию зрителей было представлено шоу талантов.
Стоит отметить, что традиционно финал конкурса красоты "Мисс Казахстан" проходит в декабре накануне Нового года, в этом году он впервые приурочен к празднику Наурыз.
Для прозрачности конкурса жюри отобрало только пятерку финалисток, а первую красавицу страны выбрали сами казахстанцы путем онлайн и SMS-голосования. По данным организаторов, все вырученные средства от SMS-голосования и продажи билетов на национальный финал "Мисс Казахстан - 2018" пойдут на благотворительные программы в Астане.
Последние новости
|
|
|
|
|
|
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 0
Всего: 71
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Как изменятся налоги на товары из зарубежных интернет-магазинов для казахстанцев
Сеня: На наурыз наблюдал баталию в алматы, битва за баурсаки :lol: Я тоже этот ролик видел.И друзьям,Россиянам - показывал. Неповерили,говорят- постановка... :-o
Народный контроль: Вот до такого довёл народ убогий коммунистический режим Это да. Не чета нынешнему режиму. На наурыз наблюдал баталию в алматы, битва за баурсаки :lol:
Казахстанцам необходимо будет зарегистрировать свои мобильные телефоны до конца года. В данный момент проводятся работы по внесению соответствующих поправок в действующие правила регистрации...
Моя Деревенька и её окрестности.
А почему? Я уже говорил-на Пасху будет- c.radikal.ru снег. Какие тут цветы,в такую погоду... :lol: :oops: [Исправлено: drakon, 31.03.2018 - 23:29]
Дверь вагона поезда Костанай - Алматы вскрывали ломом
Ну действительно истерик какой то мужик там.. А если че то случится.. Взял и помог блин.. Что за мужики пошли? Вот действительно что то случилось бы, все это снимал на смартофон и вопел, что так...