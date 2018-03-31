31 марта на небе появится голубая Луна. Почему ее так называют?
cryptus.world
Этот термин - сплошное недоразумение. И по сути, и по форме. И появился он случайно. Почему голубая луна получила такое название, которое не имеет никакого отношения к песне Бориса Моисеева, разъясняет Cryptus.world.
31 марта жители Земли будут наблюдать «Голубую Луну». Как пишет NASA, «голубая Луна» — это или второе полнолуние за месяц, или третья «полная» Луна из четырех в сезоне. В последний день марта будет наблюдаться второе полнолуние за месяц: первый раз Луна была «полной» 3 марта в 01:51 по московскому времени. Спутник Земли в этот момент находился в созвездии Девы. В этот раз он окажется в созвездии Весов.
К цвету Луны в момент полнолуния термин «голубая Луна» отношения не имеет. По большому счету, это некая смесь астрологии и астрономии. Само по себе это явление происходит не слишком часто, наблюдать его можно примерно раз в три года. И вот почему: лунный цикл составляет 29,53 дня. В григорианском календаре 12 месяцев, в каждом из которых, в среднем, 30 дней. Получается, что земной год примерно на 11 дней длиннее лунного, так что иногда мы можем видеть не 12, а 13 полных Лун. Вот эта, грубо говоря, лишняя Луна и есть «голубая».
Почему используется именно такое словосочетание? Нет, не потому, что Луна становится голубой, цвет наш спутник не меняет вообще. В марте 1946 года журналисты американского ежемесячного научно-популярного журнала для астрономов-любителей «Sky & Telescope», допустили ошибку. На протяжении многих веков считалось, что голубая Луна — это тринадцатое полнолуние в течение календарного года, что, в общем-то, вполне логично. Но один из корреспондентов издания, описывая вторую «полную» Луну за месяц, употребил словосочетание «Once in a Blue Moon». Буквального перевода у фразы нет, но если грубо, то это что-то вроде «когда рак на горе свистнет», то есть, «никогда».
Почему редактор использовал эту фразу, совершенно непонятно - по идее, речь должна была идти об обычном интеркалярном месяце, который по лунному календарю закончился раньше положенного. Но неверная трактовка внезапно прижилась в сообществе астрономов и стала употребляться каждый раз, когда наступает третье полнолуние в течение одного календарного сезона.
Вот и теперь, когда NASA рассказывает о внеочередном полнолунии, редактора пишут: «голубая Луна».
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