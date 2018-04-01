Из истории одного фейка: проверка безопасности аккаунта Facebook при помощи комментария BFF

По Facebook активно гуляет очередной фейк, вызванный к жизни вопросами безопасности данных пользователей. Суть фейка такова: активно репостятся призывы написать в комментариях буквы BFF, и если эти буквы станут зелеными, то значит, ваш аккаунт защищен, а если нет, то надо срочно менять пароль.

Как легко догадаться, к безопасности это не имеет никакого отношения, BFF – одно из слов, которые включают специальную анимацию в Facebook, и расшифровываются эти буквы просто – Best Friend Forever, сообщает Александр СИРАЧ на портале Likeni.ru.

Давайте же посмотрим, насколько разошелся этот фейк в Фейсбуке и начнем с динамики упоминаний с 1 по 27 марта.

Как можно заметить, примерно до 8 марта количество ежедневных упоминаний BFF было несколько тысяч штук. Дальше начинается небольшой рост, и до 20 марта ежедневное количество упоминаний колеблется в диапазоне 7–30 тысяч штук, а вот уже 21 марта начинается резкий рост. Пик упоминаний приходится на 22 марта и составляет более 280 тысяч упоминаний, после чего следует спад.

Давайте детальнее взглянем на период 20–27 марта, всего за это время BFF в Facebook упоминали более 800 тысяч раз.

Интересно взглянуть на географию распространения фейка, абсолютный лидер – Украина (более 170 000 упоминаний), за ней следует Россия (более 70 000 упоминаний), дальше Казахстан (более 22 000 упоминаний). То есть можно с уверенностью сказать, что в этот период фейк активно начал распространяться именно в постсоветских странах. Об этом же говорит и облако слов.

Пришел ли этот фейк из других сегментов интернета, ведь BFF используют и просто по назначению? Похоже, что именно так и случилось, вот, например, пост с фейком еще от 28 февраля.

То есть, скорее всего, этот фейк был кем-то замечен и переведен на русский или украинский язык, что и послужило началом его победоносного шествия. Вот пример от 21 марта, в котором сам пост на немецком, а вот комментарии к нему уже на русском (аналогичные посты появлялись в Израиле, США, Азербайджане и т.д., то есть в странах, где присутствует значительная часть русскоязычного населения).

Первые посты полностью на русском появились уже вечером 21 марта, по ним видно, что они просто переведены с английского (например, по фразе «изобрел слово» – калька с английского текста «invented the word»). Судя по количеству лайков и прочих шеров этот пост в узбекском (!) паблике и стал началом снежного кома.

А вот так выглядит сам «снежный ком» 21–22 марта.

Давайте посмотрим детальнее на все упоминания за период 20–27 марта. Тональность упоминаний в основном нейтральная, что не удивительно.

Демография: активно обсуждали фейк и участвовали в нем и мужчины и женщины примерно поровну.

Распределение по возрасту выглядит так (стоит заметить, что определить возраст можно далеко не везде):

Кстати, прямо с первых постов пользователи в комментариях начали предупреждать других о том, что это фейк. Но в общей массе таких упоминаний было незначительное количество (всего более 8000). Кстати, о фейках больше говорили именно мужчины (около 60%).

Какие выводы можно сделать из этого фейка с BFF, который до сих пор собирает урожай жертв? Очень простые: интернет-пользователи крайне доверчивы, и спровоцировать их на какую-то активность очень и очень легко (не удивимся, если скоро появятся аналогичные фейки с другими анимированными словами). К сожалению, далеко не всегда фейки бывают такими безобидными как этот, поэтому мы просто призываем всех к критическому мышлению и осторожности. Ведь завтра от вас могут попросить пароль или номер кредитной карточки для очередной «проверки» или «теста». Будьте осторожны!